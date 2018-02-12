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Design Trends in Home Furnishings for 2018: Inspired Functionality That Makes a Statement
Published: February 12, 2018 - 3:06 PM
By Audrey Cielinski Kessler, Special to the Akron Beacon Journal/Ohio.com
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