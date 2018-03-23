Kemppel Homes: Building Custom Homes in Harmony with Nature

Published: March 23, 2018 - 9:15 AM
By Audrey Cielinski Kessler, Special to the Akron Beacon Journal/Ohio.com
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