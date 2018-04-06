Reinvesting Your Tax Return

Published: April 6, 2018 - 3:41 PM
By Francesca Stygar, Special to the Akron Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UYXggc2Vhc29uIGlzIGNvbWluZyB0byBhIGNsb3NlIGFuZCBpZiB5b3UgaGF2ZW4mIzgyMTc7dCB5ZXQgZGVjaWRlZCBvbiBob3cgeW91JiM4MjE3O2xsIHNwZW5kIHRoZSBleHRyYSBtb25leSwgeW91ciBob21lIG1heSBiZSB0aGUgcGVyZmVjdCBpbnZlc3RtZW50IHRoaXMgeWVhci4gUmVpbnZlc3RpbmcgaW4geW91ciBob21lIGNhbiBtZWFuIGEgbG90IG9mIHRoaW5nczsgRnJvbSBtYWtpbmcgdGhvc2UgcmVub3ZhdGlvbnMgeW91JiM4MjE3O3ZlIGFsd2F5cyBkcmVhbWVkIG9mIHRvIGZpbmFsbHkgZmluaXNoaW5nIHRoZSBiYXNlbWVudCwgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBkb3plbnMgb2Ygd2F5cyB0byBpbmNyZWFzZSBib3RoIHRoZSB2YWx1ZSBhbmQgeW91ciBsb3ZlIG9mIHlvdXIgaG91c2UuIEVzcGVjaWFsbHkgaWYgeW91JiM4MjE3O3JlIHNlbGxpbmcgd2l0aCB0aGUgaW50ZW50IG9mIG1vdmluZywgcmVpbnZlc3RpbmcgaW4geW91ciBjdXJyZW50IHByb3BlcnR5IGNhbiBiZSB0aGUgYmVzdCB3YXkgdG8gdXNlIHlvdXIgdGF4IHJldHVybi48L3A+CjxwPkV2ZW4gaWYgeW91IGRvbiYjODIxNzt0IHBsYW4gb24gbW92aW5nIGluIHRoZSBuZWFyIGZ1dHVyZSwgaG9tZSByZW5vdmF0aW9ucyBjYW4gaGF2ZSBhIGxvdCBvZiBiZW5lZml0cyBmb3IgeW91IGFuZCB5b3VyIGZhbWlseS4gQSBuZXdseSB1cGRhdGVkIGtpdGNoZW4gY2FuIG1ha2UgY29va2luZyBhbmQgZGluaW5nIHNpbXBsZXIsIGEgZmluaXNoZWQgYmFzZW1lbnQgY2FuIGFkZCBzZXZlcmFsIHNxdWFyZSBmZWV0IG9mIG11bHRpZnVuY3Rpb25hbCBzcGFjZSwgYW5kIGZyZXNoIGxhbmRzY2FwaW5nIGNhbiByZWFsbHkgaW5jcmVhc2UgY3VyYiBhcHBlYWwuIERlcGVuZGluZyBvbiBob3cgbXVjaCB5b3Ugd2FudCB0byBpbnZlc3Qgb3V0IG9mIHlvdXIgdGF4IHJldHVybiwgeW91IGNhbiBkbyBhbnkgbnVtYmVyIG9mIHRoaW5ncyB0byBpbmNyZWFzZSB5b3VyIGhvbWUmIzgyMTc7cyB2YWx1ZS4gPC9wPgo8cD5JdCYjODIxNztzIGNvbW1vbiBrbm93bGVkZ2UgdG8gbWFueSByZWFsIGVzdGF0ZSBpbnZlc3RvcnMgdGhhdCBpZiB5b3Ugc2VsbCBhIHByb3BlcnR5IHRoYXQgaGFzIGFwcHJlY2lhdGVkIGluIHZhbHVlIGR1ZSB0byByZW5vdmF0aW9ucywgcmVzdG9yYXRpb25zLCBldGMuIHlvdSB3aWxsIGJlIHJlcXVpcmVkIHRvIHJlcG9ydCB0aGUgaW5jcmVhc2Ugb24geW91ciB0YXggcmV0dXJuIHRoZSBmb2xsb3dpbmcgeWVhci4gSG93ZXZlciwgZmV3IHRheC1wYXllcnMgbWF5IG5vdCBiZSBhd2FyZSB0aGF0IHRoZXkgd29uJiM4MjE3O3QgaGF2ZSB0byBwYXkgaW5jb21lIHRheCBvbiBhIHJlYWwgZXN0YXRlIGdhaW4gaWYgdGhhdCBtb25leSBpcyByZWludmVzdGVkIGluIGEgc2ltaWxhciwgYXBwcm92ZWQgcHJvcGVydHkuIFRoaXMgdHlwZSBvZiB0cmFuc2FjdGlvbiBpcyByZWZlcnJlZCB0byBhcyBhIDEwMzEgdGF4LWRlZmVycmVkIGV4Y2hhbmdlLiA8L3A+CjxwPkFzIGxvbmcgYXMgeW91IHBheSBhdHRlbnRpb24gdG8gdGhlIElSUyYjODIxNzsgcnVsZXMgb24gdGltZWxpbmVzIGFuZCBub21pbmF0ZSBhIHRoaXJkLXBhcnR5IHRvIGhvbGQgdGhlIG1vbmV5IGJldHdlZW4gd2hlbiB5b3Ugc2VsbCB5b3VyIHByb3BlcnR5IGFuZCB3aGVuIHlvdSBpbnZlc3QgaW4gYSBzZWNvbmQgb25lLCB0aGUgSVJTIHdpbGwgbm90IHRyZWF0IGl0IGFzIGEgdGF4YWJsZSBzYWxlLiBZb3Ugd2lsbCBjYXJyeSB5b3VyIGNvc3QgYmFzaXMgZm9yd2FyZCBpbnRvIHRoZSBuZXcgcHJvcGVydHksIGFuZCB5b3UgY2FuIHJlaW52ZXN0IHdpdGhvdXQgZ2V0dGluZyBoaXQgYnkgdGF4ZXMuIEhvd2V2ZXIsIHdoZW4geW91IGV2ZW50dWFsbHkgY2hvb3NlIHRvIGNhc2ggb3V0LCB5b3Ugd2lsbCBoYXZlIHRvIHBheSBhbGwgb2YgeW91ciBjYXBpdGFsIGdhaW5zIGFuZCByZWNhcHR1cmUgdGF4ZXMgaW4gb25lIGxhcmdlIGx1bXAgc3VtLjwvcD4KPHA+U2VsbGluZyBhbmQgcHVyY2hhc2luZyBwZXJzb25hbCByZXNpZGVuY2UgcHJvcGVydGllcyBpcyBhIGxpdHRsZSBkaWZmZXJlbnQuIFRoaXMgdHlwZSBvZiB0cmFuc2FjdGlvbiBkb2VzIG5vdCBmYWxsIHVuZGVyIGEgMTAzMSBleGNoYW5nZSBidXQgeW91IGNhbiB3cml0ZSBvZmYgYSBkZWNlbnQgcG9ydGlvbiBvZiB5b3VyIGdhaW5zIGlmIHlvdSBoYXZlIHVzZWQgdGhlIGhvbWUgeW91JiM4MjE3O3JlIHNlbGxpbmcgYXMgeW91ciBwcmltYXJ5IHJlc2lkZW5jZSBmb3IgdGhlIHBhc3QgdHdvIHRvIGZpdmUgeWVhcnMuIFNpbmdsZSBpbmRpdmlkdWFscyBjYW4gZXhjbHVkZSB1cCB0byBhIGNlcnRhaW4gYW1vdW50LCBhbmQgY291cGxlcyBmaWxpbmcgam9pbnRseSBjYW4gZXhjbHVkZSBldmVuIG1vcmUuIFRoaXMgbWVhbnMgdGhhdCB5b3UgY2FuIHRha2UgdGhlIHByb2ZpdHMgbWFkZSBmcm9tIHNlbGxpbmcgeW91ciByZW5vdmF0ZWQgaG9tZSBhbmQgcmVhcCB0aGUgYmVuZWZpdHMgd2l0aG91dCBnZXR0aW5nIGNyaXBwbGVkIGJ5IHRheGVzLiA8L3A+CjxwPlNwZW5kaW5nIHlvdXIgcmV0dXJuIG9uIGhvbWUgaW1wcm92ZW1lbnRzIGhhcyBiZW5lZml0cyBmb3IgYm90aCB0aGUgaW1tZWRpYXRlIGFuZCBkaXN0YW50IGZ1dHVyZXMuIFdoaWxlIGxpdmluZyBpbiB5b3VyIGN1cnJlbnQgaG9tZSwgeW91IGNhbiBlbmpveSB0aGUgcGxlYXN1cmVzIG9mIGEgbW9kZXJuIGJhdGhyb29tIG9yIG5ldyBmbG9vcmluZyB3aGlsZSBrbm93aW5nIHRoYXQgeW91JiM4MjE3O3ZlIGhlbHBlZCByYWlzZSB0aGUgb3ZlcmFsbCB2YWx1ZSBvZiB5b3VyIHByb3BlcnR5LiBDaG9vc2luZyB0byBpbnZlc3QgaW4geW91ciBob3VzZSBpcyBhbHdheXMgYSBzbWFydCBkZWNpc2lvbiwgc28gaWYgdGhhdCAyMDE3IHRheCByZXR1cm4gaXMgYnVybmluZyBhIGhvbGUgaW4geW91ciBwb2NrZXQsIG5vdyBtYXkgYmUgdGhlIHBlcmZlY3QgdGltZSB0byBzcGx1cmdlIG9uIHRoYXQgdXBkYXRlLiA8L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)