Spring Cleaning and Clearing

Published: February 28, 2018 - 10:58 AM
By Francesca Stygar, Special to the Akron Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaGUgaG9saWRheXMgYW5kIHdpbnRlciBzZWFzb24gYXJlIG92ZXIgYnV0IHRoZSBnaWZ0cywgZCYjMjMzO2NvciwgYW5kIGdlbmVyYWwgY2x1dHRlciB0aGF0IHRlbmQgdG8gYWNjb21wYW55IHRoZW0gYXJlIHdoYXQgYnJpbmcgYWJvdXQgYSBuZXcgc2Vhc29uIG9mIHNwcmluZy1jbGVhbmluZy4gU29tZSBtaWdodCB0aGluayB0aGF0IHRoaXMgbWVhbnMgdGhyb3dpbmcgb3V0IGFsbCB0aGUgdGhpbmdzIHlvdSBkb24mIzgyMTc7dCBuZWVkIGJ1dCB3aHkgbm90IHRyeSBzb21ldGhpbmcgZGlmZmVyZW50IHRoaXMgeWVhciB0byBjZWxlYnJhdGUgdGhvc2UgbmV3IGJlZ2lubmluZ3M/IEluIGFkZGl0aW9uIHRvIGRlY2x1dHRlcmluZyB5b3VyIGhvbWUsIGhlcmUgYXJlIGEgZmV3IHdheXMgdG8gbWF4aW1pemUgc3RvcmFnZSBlZmZpY2llbmN5IGFuZCBjbGVhciBvdXQgc29tZSBleHRyYSBzcGFjZS4gPC9wPgo8cD5JZiB5b3UgaW50ZW5kIHRvIGNsZWFuIG91dCB5b3VyIGVudGlyZSBob3VzZSBvciBhcGFydG1lbnQsIHN0YXJ0IGJ5IG1ha2luZyB5b3VyIHdheSB0aHJvdWdoIGluZGl2aWR1YWwgcm9vbXMuIExhcmdlLCBmbHVmZnkgc3dlYXRlcnMgYW5kIGNvYXRzIHdpbGwgYmUgdW5uZWNlc3NhcnkgaW4gdGhlIGNvbWluZyBtb250aHMgc28gbWFrZSByb29tIGluIHlvdXIgY2xvc2V0IGJ5IHNvcnRpbmcgdGhlbSBpbnRvIGFpci10aWdodCBjb21wcmVzc2lvbiBiYWdzLiBUaGlzIHdpbGwgbWFrZSB0aGVtIG11Y2ggZWFzaWVyIHRvIHN0b3JlIGFuZCB0YWtlIHVwIGxlc3Mgc3BhY2UsIHRvby4gSW4gYWRkaXRpb24sIGlmIHlvdSBmZWVsIHRoYXQgdGhlcmUgYXJlIHNvbWUgc3R5bGVzIHRoYXQgbm8gbG9uZ2VyIGZpdCB5b3Ugb3IgeW91IGp1c3Qgd2FudCB0byBjbGVhciBvdXQgeW91ciBjbG90aGluZyBjb2xsZWN0aW9uLCBzZXQgYXNpZGUgYSBkZXNpZ25hdGVkIGJhZyBvciBsYXVuZHJ5IGhhbXBlciBmb3IgJiM4MjE2O2RvbmF0aW9ucyYjODIxNzsuIE1vc3QgZG9uYXRpb24gZmFjaWxpdGllcyB3aWxsIGxldCB5b3UgZHJvcCBvZmYgY2xvdGhlcyBpbnNpZGUgb3IgdmlhIG91dGRvb3IgYmlucy4gSnVzdCBtYWtlIHN1cmUgeW91IHdhc2ggZXZlcnl0aGluZyB5b3UgbGVhdmUgYW5kIHRha2UgaW50byBjb25zaWRlcmF0aW9uIGFueSBpdGVtcyB0aGV5IG1pZ2h0IG5vdCBiZSBhY2NlcHRpbmcuPC9wPgo8cD5UaGUgc2FtZSBpZGVhcyBjYW4gYmUgYXBwbGllZCB0byBzaG9lcywgaGF0cywgc2NhcnZlcywgb3IgYW55IG90aGVyIHdpbnRlciBhY2Nlc3NvcmllcyB0aGF0IG5lZWQgdG8gYmUgcHV0IGF3YXkuIFN0b3JlIHRoZSBvbmVzIHlvdSYjODIxNztsbCBkZWZpbml0ZWx5IHdhbnQgZm9yIG5leHQgeWVhciBhbmQgc29ydCB0aGUgcmVzdCBmb3IgZG9uYXRpb24uIEV2ZW4gdGhpbmdzIGxpa2UgdG93ZWxzLCBraXRjaGVuIGVzc2VudGlhbHMsIGFuZCBjaGlsZHJlbiYjODIxNztzIHRveXMgY2FuIGFsbCBiZSBkb25hdGVkIHdoaWxlIGhlbHBpbmcgeW91IHRvIGNsZWFyIHNwYWNlIGluIHlvdXIgaG9tZS4gRGVjbHV0dGVyaW5nIHdpbGwgbm90IG9ubHkgbWFrZSBzcGFjZSB0byBsZXQgaW4gYWxsIG9mIHRoYXQgZnJlc2gsIHNwcmluZyBhaXIsIGJ1dCBhbHNvIGxldCB5b3UgZWFzaWx5IG9yZ2FuaXplIHdoYXQgeW91IGRlY2lkZSB0byBob2xkIG9uIHRvLiA8L3A+CjxwPlRvIGVmZmljaWVudGx5IGtlZXAgeW91ciBjbHV0dGVyIGNvbnRhaW5lZCBsb29rIGludG8gYXNzaWduaW5nIGEgY2xvc2V0IG9yIHNwYWNlIGluIHRoZSBiYXNlbWVudCBzcGVjaWZpY2FsbHkgZm9yIHN0b3JhZ2UuIEl0JiM4MjE3O3MgZWFzeSB0byBsb3NlIHRyYWNrIG9mIHRoaW5ncyBpZiB0aGV5JiM4MjE3O3JlIHNjYXR0ZXJlZCBhY3Jvc3MgZGlmZmVyZW50IHJvb21zLCBidXQgYnkga2VlcGluZyBldmVyeXRoaW5nIG5lYXRseSB0b2dldGhlciBpbiBvbmUgcGxhY2UgeW91JiM4MjE3O2xsIGJlIHByZXBhcmVkIGZvciB0aGUgbmV4dCB0aW1lIHlvdSBuZWVkIGFjY2VzcyB0byB0aG9zZSBzbm93IGJvb3RzIG9yIHdpbnRlciBjZW50ZXJwaWVjZXMuIElmIGV4dHJhIHNwYWNlIGlzIHN0aWxsIGEgcmFyZSBjb21tb2RpdHkgaW4geW91ciBob21lLCBjb25zaWRlciByZW50aW5nIG91dCBhIHN0b3JhZ2UgZmFjaWxpdHkuIEl0JiM4MjE3O3Mgbm90IHVuY29tbW9uIGZvciBmYW1pbGllcyB0byBzdG9yZSBhbGwgb2YgdGhlaXIgZGVjb3JhdGlvbnMgb3Igc2Vhc29uYWwgaXRlbXMgaW4gb2ZmLXNpdGUgc3RvcmFnZSBiZWNhdXNlIGl0IGhlbHBzIGNyZWF0ZSByb29tIGluIHRoZWlyIGFjdHVhbCBob21lcy4gU3RvcmFnZSBmYWNpbGl0aWVzIGFyZSB1c3VhbGx5IG1vbml0b3JlZCBhbmQgc2FmZSBzbyBkb24mIzgyMTc7dCBmcmV0IGFib3V0IGhhdmluZyB0byBrZWVwIHlvdXIgcGVyc29uYWwgYmVsb25naW5ncyBzb21ld2hlcmUgb3V0IG9mIHlvdXIgaW1tZWRpYXRlIHNpZ2h0LiAgPC9wPgo8cD5UaGUga2V5IHRvIGRlY2x1dHRlcmluZyB5b3VyIGhvbWUgaXMgY2xlYXJpbmcgYW5kIGNvbmRlbnNpbmcuIEJ5IHRocm93aW5nIG91dCBvciBkb25hdGluZyB5b3VyIHVudXNlZCBpdGVtcyB5b3UgYXJlIG1ha2luZyByb29tIGZvciB3aGF0IHlvdSBkbyB3YW50IHRvIGtlZXAgYW5kIHdoYXQgeW91IHdpbGwgaW5ldml0YWJseSBvYnRhaW4gaW4gdGhlIGZ1dHVyZS4gVGhlbiwgYnkgY29uZGVuc2luZyB5b3VyIHRoaW5ncyBuZWF0bHkgaW50byBzdG9yYWdlIHlvdSBwcm92aWRlIHlvdXJzZWxmIHdpdGggZWFzeSBhY2Nlc3MgdG8gaXQgYW5kIG1ha2UgbW9yZSBvcGVuIHNwYWNlIGluc2lkZSB5b3VyIGhvdXNlLiBEb25hdGlvbiBmYWNpbGl0aWVzIHdpbGwgdGhhbmsgeW91IGZvciB5b3VyIGdlbmVyb3NpdHkgYW5kIHlvdXIgZmFtaWx5IG9yIHJvb21tYXRlcyB3aWxsIHRoYW5rIHlvdSBmb3IgdGhlIGVmZm9ydCBpbiBjbGVhbmluZyBhbmQgb3JnYW5pemluZy4gPC9wPgo=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)