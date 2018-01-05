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10 reasons to buy a brand-new home
Published: January 5, 2018 - 2:40 PM
By Pat Setter
The San Diego Union-Tribune
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