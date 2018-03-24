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Astronomy for April: See Lyrid meteor shower, star cluster
Published: March 24, 2018 - 7:59 PM | Updated: March 24, 2018 - 8:37 PM
By David L. Richards
ABJ/Ohio.com correspondent
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