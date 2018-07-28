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Astronomy for August: Perseid meteor shower; four planets close together
Published: July 28, 2018 - 9:46 PM

By David L. Richards

ABJ/Ohio.com correspondent

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