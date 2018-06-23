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Astronomy: Mars comes closer in July; where does space begin?
Published: June 23, 2018 - 5:47 PM

By David L. Richards

ABJ/Ohio.com correspondent

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