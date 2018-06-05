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Beer notes: Betting beer on the Cavaliers; IPA dinner; 12 Dogs in July
Published: June 5, 2018 - 5:45 PM
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