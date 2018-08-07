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Beer notes: Great Lakes honors Browns’ Joe Thomas with a beer; Fat Head’s opening Aug. 20; craft beer industry keeps growing
Published: August 7, 2018 - 4:36 PM
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