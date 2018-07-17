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Beer notes: Hoppin’ Frog celebrates New Year’s Eve in July; Belgian brewer visits Cleveland; Akron Zoo tasting set
Published: July 17, 2018 - 6:20 PM
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