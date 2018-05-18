Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Bob Downing looks back on 20 years of traveling, in the wild and elsewhere
Published: May 18, 2018 - 2:10 PM
Full Screen Linked Image
By Bob Downing
ABJ/Ohio.com correspondent
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Cary, N.C., offers quaint charm, quiet sophistication May 17th, 2018 9:08 PM
Life in Brief: Nerf recall; teachers and school supplies; Hints from Heloise May 17th, 2018 8:24 PM
Holly Christensen: Simplicity, creativity are helpful when potty training May 17th, 2018 6:24 PM
Plant Lovers’ Almanac: Peppers are perfect for the Ohio vegetable garden May 17th, 2018 6:08 PM

THE LATEST

Video: NBA Playoffs – Kevin Love ties Cavaliers offensive woes to effort by both teams Updated May 18th, 2018 2:03 PM
Cuban media: Boeing 737 crashes with 104 passengers aboard Today May 18th, 2018 1:59 PM
Video: NBA Playoffs – Down 0-2, Tristan Thompson says Cavs need to do the job or ride the bench Updated May 18th, 2018 1:43 PM
Overdoses leveling off in Akron area, but residents also showing up in ERs with withdrawal symptoms Updated May 18th, 2018 1:20 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal