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Author says Trump aides described him as ‘idiot’
Published: January 5, 2018 - 10:00 PM | Updated: January 5, 2018 - 11:05 PM
By David Boroff
New York Daily News
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