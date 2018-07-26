Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Pop reviews: Boz Scaggs, new Philip Marlowe novel
Published: July 26, 2018 - 4:09 PM
Full Screen Linked Image
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Pop reviews: Boz Scaggs, new Philip Marlowe novel Updated July 26th, 2018 4:09 PM
Pet Place: Adopt-A-Thon at Summit Animal Control, many more adoption events Updated July 26th, 2018 4:05 PM
Pulse Dining: Food Fridays Al Fresco enliven lunchtime in downtown Akron July 25th, 2018 6:28 PM
What’s for dinner? Salmon, avocado and grapefruit make a bright dinner salad July 25th, 2018 5:42 PM

THE LATEST

Retired Judge James Williams to be honored at luncheon Updated July 26th, 2018 4:35 PM
‘Judgosaur’ gives Pokémon GO favorable ruling; Barberton judge loves game that’s enjoying resurgence Today July 26th, 2018 4:13 PM
Photos: Going hog wild at the 2018 Summit County Fair Today July 26th, 2018 3:56 PM
Browns training camp: Quarterback Baker Mayfield talks love and football as festivities begin Updated July 26th, 2018 2:34 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal