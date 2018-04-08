Charity events: Aspire for Boys & Girls Clubs, Wild Appetite at Akron Zoo

Published: April 8, 2018 - 9:12 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaGlzIFdlZWs8L3A+CjxwPlRodXJzZGF5PC9wPgo8cD5GYWl0aCBpbiBBY3Rpb24gTWVkaW5hIENvdW50eSBDYXJlZ2l2ZXJzOiBXaGF0IFdvbWVuIFdhbnQgJiM4MjEyOyA2LTkgcC5tLiBhdCB0aGUgV2hpdGUgQmlyY2ggQmFybiwgNzE4MCBXLiBTbWl0aCBSb2FkLCBNZWRpbmEuIE11c2ljLCBmb29kLCBhdWN0aW9uLiAkNTAuIDMzMC05NTItMDM0MiBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZpYW1lZGluYS5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmZpYW1lZGluYS5vcmc8L2E+LjwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXk8L3A+CjxwPlByb3ZpZGVuY2UgQmFwdGlzdCBDaHVyY2ggU2Nob2xhcnNoaXAgUHJheWVyIEJyZWFrZmFzdCAmIzgyMTI7IDkgYS5tLiBhdCBDaXR5IG9mIEpveSwgTEEgU291bCwgNjEwIEUuIEV4Y2hhbmdlIFN0LiwgQWtyb24uIEZlYXR1cmluZyBEYW5pZWwgJiM4MjIwO0Jvb20mIzgyMjE7IEhlcnJvbi4gJDI1LiBDYWxsIFNpc3RlciBSb3NoZWFkcmEgRWR3YXJkcyBhdCAzMzAtNzAzLTQxMDUgb3IgU2lzdGVyIExlc2xpZSBSYXNoaWQgYXQgMzMwLTgwNy0xNTI5LjwvcD4KPHA+SSBUaGVlIFdlZDogMTAwIFllYXJzIG9mIEJyaWRhbCBGYXNoaW9ucyAmIzgyMTI7IDEwIGEubS4gYXQgTWNLaW5sZXkgUHJlc2lkZW50aWFsIExpYnJhcnkgJmFtcDsgTXVzZXVtLCA4MDAgTWNLaW5sZXkgTW9udW1lbnQgRHJpdmUgTlcsIENhbnRvbi4gQnJ1bmNoLCBiYXNrZXQgcmFmZmxlLCByb3lhbCB3ZWRkaW5nIHRoZW1lIGZlYXR1cmluZyBicmlkYWwgZmFzaGlvbnMgb3ZlciB0aGUgbGFzdCBjZW50dXJ5LiAkMzUsICQ1MCBwYXRyb24uIDMzMC00NTUtNzA0My4gPC9wPgo8cD5BcnRpc3RzIEFyY2hpdmVzIG9mIHRoZSBXZXN0ZXJuIFJlc2VydmU6IFRhbmdpYmxlIE1vbWVudHM6IFRoZSBMZWdhY3kgb2YgTGVlIEhlaW5lbiAmIzgyMTI7IDUtNyBwLm0uIGF0IE1vcmVsYW5kIENvdXJ0cywgMTM0MTUgU2hha2VyIEJsdmQuLCBDbGV2ZWxhbmQuIFRvdXIgdGhlIGFydCBjb2xsZWN0aW9ucyBvZiBNb3JlbGFuZCBDb3VydCByZXNpZGVuY2VzLCBwcmVzZW50YXRpb25zIGluIHRoZSBuZXcgZ2FsbGVyeS4gQmVuZWZpdHMgdGhlIExlZ2FjeSBTb2NpZXR5LiAkODAsICQxNTAgcGVyIGNvdXBsZS4gMjE2LTcyMS05MDIwIG9yIGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzppbmZvQEFydGlzdHNBcmNoaXZlcy5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5pbmZvQEFydGlzdHNBcmNoaXZlcy5vcmc8L2E+LiA8L3A+CjxwPkJveXMgJmFtcDsgR2lybHMgQ2x1YnMgb2YgdGhlIFdlc3Rlcm4gUmVzZXJ2ZSBBc3BpcmUhICYjODIxMjsgNTo0NSBwLm0uIGF0IFN0LiBHZW9yZ2UmIzgyMTc7cyBGYW1pbHkgQ2VudHJlLCAzMjA0IFJpZGdld29vZCBSb2FkLCBDb3BsZXkuIERpbm5lciwgbGl2ZSBhbmQgc2lsZW50IGF1Y3Rpb25zLCByYWZmbGUsICYjODIyMDtEZXNzZXJ0IERhc2guJiM4MjIxOyBQcm9jZWVkcyBzdXBwb3J0IGNsdWIgcHJvZ3JhbW1pbmcuICQxMjUuIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cud3JraWRzLm9yZyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cud3JraWRzLm9yZzwvYT4uIDwvcD4KPHA+SGFiaXRhdCBmb3IgSHVtYW5pdHkgb2YgUG9ydGFnZSBDb3VudHkgJiM4MjIwO1JlY3ljbGUsIFJlcHVycG9zZSwgUmVzdG9yZSYjODIyMTsgJiM4MjEyOyA2IHAubS4gYXQgdGhlIEtlbnQgUmVTdG9yZSwgMTUxMCBTLiBXYXRlciBTdC4sIEtlbnQuIERpbm5lciwgY2FzaCBiYXIsIHJhZmZsZXMsIGF1Y3Rpb24sIHZvdGUgb24gdGhlIGJlc3QgcmVwdXJwb3NlZCBhbmQgcmVjeWNsZWQgaXRlbXMuICQ0MC4gMzMwLTI5Ni0yMjgwLjwvcD4KPHA+TW9vbmxpZ2h0IE1hc3F1ZXJhZGU6IEFydCBBdWN0aW9uIEZ1bmRyYWlzZXIgdG8gQmVuZWZpdCBCdXJuaW5nIFJpdmVyIFJvbGxlciBEZXJieSAmIzgyMTI7IDYtMTAgcC5tLiBhdCB0aGUgR29vZCBHb2F0IEdhbGxlcnksIDE3MDEyIE1hZGlzb24gQXZlLiwgTGFrZXdvb2QuIEEgc2lsZW50IGF1Y3Rpb24gd2lsbCBmZWF0dXJlIGFydHdvcmsgYnkgbG9jYWwgYXJ0aXN0cyBhbmQgY3VycmVudCBhbmQgcGFzdCBtZW1iZXJzIG9mIEJ1cm5pbmcgUml2ZXIgUm9sbGVyIERlcmJ5LiBBZG1pc3Npb24gZnJlZS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9iaXQubHkvMnFkMUE0UiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHBzOi8vYml0Lmx5LzJxZDFBNFI8L2E+LiA8L3A+CjxwPkFrcm9uIFpvbyYjODIxNztzIEEgV2lsZCBBcHBldGl0ZSAmIzgyMTI7IDY6MzAtOSBwLm0uIGF0IHRoZSBBa3JvbiBab28sIDUwMCBFZGdld29vZCBBdmUuLCBBa3Jvbi4gRmVhdHVyaW5nIGEgZ291cm1ldCwgZml2ZS1jb3Vyc2UgbWVhbCwgd2l0aCBlYWNoIGNvdXJzZSBpbnNwaXJlZCBieSB0aGUgZGlldHMgb2Ygc2VsZWN0IEFrcm9uIFpvbyBhbmltYWxzLiAkNjUgbWVtYmVycywgJDcwIG5vbm1lbWJlcnMuIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYWtyb256b28ub3JnL2Etd2lsZC1hcHBldGl0ZS4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmFrcm9uem9vLm9yZy9hLXdpbGQtYXBwZXRpdGUiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuYWtyb256b28ub3JnL2Etd2lsZC1hcHBldGl0ZTwvYT4uPC9hPiA8L3A+CjxwPkdvbGYgb3V0aW5nczwvcD4KPHA+QWtyb24vU3VtbWl0IENvbnZlbnRpb24gJmFtcDsgVmlzaXRvcnMgQnVyZWF1IEhvc3BpdGFsaXR5IFNjaG9sYXJzaGlwICYjODIxMjsgTWF5IDExIGF0IEouRS4gR29vZCBQYXJrIEdvbGYgQ291cnNlLCA1MzAgTm9tZSBBdmUuLCBBa3Jvbi4gMTAgYS5tLiBzaG90Z3VuIHN0YXJ0LiAkNjAgaW5jbHVkZXMgY2FydCwgbHVuY2gsIHJlZnJlc2htZW50cyBhbmQgMTggaG9sZXMgb2YgZ29sZi4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9iaXQubHkvMkpyYXk3NSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHBzOi8vYml0Lmx5LzJKcmF5NzU8L2E+LiA8L3A+CjxwPlN0LiBBdWd1c3RpbmUmIzgyMTc7cyBIdW5nZXIgQ2VudGVyIFNpc3RlciBDb3JpdGEgT3V0aW5nICYjODIxMjsgSnVseSAyMSBhdCBSaWRnZSBUb3AgR29sZiBDb3Vyc2UsIDc0NDEgVG93ZXIgUm9hZCwgTWVkaW5hLiAxMSBhLm0uIHJlZ2lzdHJhdGlvbiB3aXRoIDEyOjMwIHAubS4gc2hvdGd1biBzdGFydC4gJDEwMCwgaW5jbHVkZXMgY2FydCwgbHVuY2ggYW5kIGRpbm5lci4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5zaXN0ZXJjb3JpdGFnb2xmLm9yZyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuc2lzdGVyY29yaXRhZ29sZi5vcmc8L2E+LjwvcD4KPHA+UGxhbiBBaGVhZDwvcD4KPHA+TWFnaWNhbCBUaGVhdHJlIENvbXBhbnkgVHJpdmlhIE5pZ2h0ICYjODIxMjsgNi05IHAubS4gQXByaWwgMTcgYXQgWndpc2xlciBIYWxsIGF0IFN0LiBTZWJhc3RpYW4sIDUwMCBNdWxsIEF2ZS4sIEFrcm9uLiBCcmluZyBhIHRlYW0gZm9yIHRyaXZpYSwgcGl6emEsIGJlZXIvd2luZSwgZGVzc2VydCBhbmQgbW9yZS4gJDMwIHBlciBwZXJzb24uIDMzMC04NDgtMzcwOC4gPC9wPgo8cD5DaGlwcGV3YS1Sb2d1ZXMgSG9sbG93IEhpc3RvcmljYWwgU29jaWV0eSBBbnRpcXVlcyBSb2d1ZXMgU2hvdyAmIzgyMTI7IDYgcC5tLiBBcHJpbCAxNyBhdCBTaWx2ZXIgUnVuIFdpbmVyeSwgMzc2IEVhc3Rlcm4gUm9hZCwgRG95bGVzdG93bi4gRm9vZCBhbmQgd2luZSBwYWlyaW5nIHdpdGggYW50aXF1ZSBhcHByYWlzYWxzIGJ5IEVyaWMgUGFuZHJlYSwgJDUgcGVyIGl0ZW0sIGFuZCBhIHNpbGVudCBhdWN0aW9uLiAkMjAgbWVtYmVycywgJDI1IGd1ZXN0cy4gMzMwLTI4OS03MjUyLjwvcD4KPHA+R2lybHMgb24gdGhlIFJ1biBOb3J0aGVhc3QgT2hpbyBTbmVha2VyIFNvaXJlZSAmIzgyMTI7IDYtOCBwLm0uIEFwcmlsIDE4IGF0IHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uIEluZm9DaXNpb24gU3RhZGl1bSwgMzc1IEUuIEV4Y2hhbmdlIFN0LiwgQWtyb24uIENvY2t0YWlscywgYXBwZXRpemVycyBhbmQgZHJhd2luZ3MuICQ3NSBpbiBhZHZhbmNlLCAkODUgYXQgdGhlIGRvb3IuIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cucmFjZXBsYW5uZXIuY29tL3JlZ2lzdGVyL2luZGV4L1NuZWFrZXItU29pcmVlLTIwMTguIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5yYWNlcGxhbm5lci5jb20vcmVnaXN0ZXIvaW5kZXgvU25lYWtlci1Tb2lyZWUtMjAxOCIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5yYWNlcGxhbm5lci5jb20vcmVnaXN0ZXIvaW5kZXgvU25lYWtlci1Tb2lyZWUtMjAxODwvYT4uPC9hPiA8L3A+CjxwPlVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gV29tZW4mIzgyMTc7cyBDb21taXR0ZWUgQ2F0aHJ5biBDYXJyb2xsIFRhbGlhZmVycm8gTGVjdHVyZSBTZXJpZXMgJiM4MjEyOyAxOjQ1LTM6NDUgcC5tLiBBcHJpbCAxOSBhdCB0aGUgQWtyb24gV29tYW4mIzgyMTc7cyBDaXR5IENsdWIsIDczMiBXLiBFeGNoYW5nZSBTdC4sIEFrcm9uLiBIaWdoIFRlYSBhbmQgdGFsayBvbiAmIzgyMjA7TWFraW5nIE1lbW9yaWVzLiYjODIyMTsgJDIyLiBGdW5kcmFpc2VyIGZvciBzY2hvbGFyc2hpcHMgZm9yIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gc3R1ZGVudHMuIDMzMC03NjItNjI2MS48L3A+CjxwPlN0b3ctTXVucm9lIEZhbGxzIFB1YmxpYyBMaWJyYXJ5IEZvdW5kYXRpb24gRGVzc2VydCBFeHRyYXZhZ2FuemEgJiM4MjEyOyA3LTkgcC5tLiBBcHJpbCAxOSBhdCBSb3NlcyBSdW4gQ291bnRyeSBDbHViLCAyNjM2IE4uIFJpdmVyIFJvYWQsIFN0b3cuICQ1MCwgYnV5IGF0IHRoZSBsaWJyYXJ5JiM4MjE3O3MgZnJvbnQgY2lyY3VsYXRpb24gZGVzay4gRm9yIGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIEFubiBNYWx0aGFuZXIgYXQgMzMwLTY4OC0zMjk1LCBleHQuIDExMCwgb3IgZ28gdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5zbWZwbC5vcmcvZGVzc2VydC4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnNtZnBsLm9yZy9kZXNzZXJ0IiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LnNtZnBsLm9yZy9kZXNzZXJ0PC9hPi48L2E+IDwvcD4KPHA+Q2hyaXN0IENoaWxkIFNvY2lldHkgb2YgQWtyb24gJiM4MjIwO05pZ2h0IGF0IHRoZSBSYWNlcyYjODIyMTsgJiM4MjEyOyA2IHAubS4gQXByaWwgMjAgYXQgU3QuIEdlb3JnZSBGYW1pbHkgQ2VudGVyLCBDb3BsZXkuIEhlYXZ5IGhvcnMgZCYjODIxNztvZXV2cmVzLCBzb2Z0IGRyaW5rcywgYmVlciBhbmQgd2luZSwgdmlkZW8gcmFjZXMsIDUwLzUwIHJhZmZsZSwgYW5kIHNpbGVudCBhdWN0aW9uLiAkMjUuIDMzMC05MjMtOTMzOCBvciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL2JpdC5seS8yR0VwWTZkIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cHM6Ly9iaXQubHkvMkdFcFk2ZDwvYT4uIDwvcD4KPHA+QXJjIG9mIE9oaW8gUmV2ZXJzZSBSYWZmbGUgYW5kIEF1Y3Rpb24gJiM4MjEyOyA2IHAubS4gQXByaWwgMjAgYXQgR3V5JiM4MjE3O3MgUGFydHkgQ2VudHJlLCBBa3Jvbi4gRGlubmVyLCBsaXZlIGF1Y3Rpb24gYW5kIHJldmVyc2UgcmFmZmxlLiAkODAgZm9yIGRpbm5lciBhbmQgcmFmZmxlOyBkaW5uZXIgb25seSAkNDUuIDIzNC01NzEtNTY4OSBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnRoZWFyY29mb2hpby5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LnRoZWFyY29mb2hpby5vcmc8L2E+LjwvcD4KPHA+VmVyYiBCYWxsZXQgSGF2YW5hIE5pZ2h0cyAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiBBcHJpbCAyMCBhdCBUaGUgQmFsbHJvb20gYXQgUGFyayBMYW5lLCAxMDUxMCBQYXJrIExhbmUsIENsZXZlbGFuZC4gQ2VsZWJyYXRlIHRoZSBjb21wYW55JiM4MjE3O3MgcmV0dXJuIGZyb20gQ3ViYS4gRmVhdHVyaW5nIFNhbW15IERlTGVvbiBPcmNoZXN0cmEsIGRhbmNpbmcgYW5kIGRpbm5lci4gVGlja2V0cyBzdGFydCBhdCAkMTUwLiBGb3IgcmVzZXJ2YXRpb25zLCBnbyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnZlcmJiYWxsZXRzLm9yZy9oYXZhbmFuaWdodHMuIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy52ZXJiYmFsbGV0cy5vcmcvaGF2YW5hbmlnaHRzIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LnZlcmJiYWxsZXRzLm9yZy9oYXZhbmFuaWdodHM8L2E+LjwvYT48L3A+CjxwPkFrcm9uIFByaWRlIEZlc3RpdmFsIERyYWcgQmF0dGxlICZhbXA7IFNob3cgJiM4MjEyOyA4IHAubS4gQXByaWwgMjAgYXQgdGhlIEFrcm9uIENpdmljIFRoZWF0cmUsIDE4MiBTLiBNYWluIFN0LiBEcmFnIHF1ZWVucyBjb21wZXRlIHRvIGJlbmVmaXQgdGhlIDIwMTggUHJpZGUgRmVzdGl2YWwsIHdoaWNoIHdpbGwgdGFrZSBwbGFjZSBBdWcuIDI1IGF0IEhhcmRlc3R5IFBhcmsuICQxNS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5ha3JvbnByaWRlZmVzdGl2YWwub3JnL2RyYWctYmF0dGxlLXF1ZWVuLXJlZ2lzdGVyLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYWtyb25wcmlkZWZlc3RpdmFsLm9yZy9kcmFnLWJhdHRsZS1xdWVlbi1yZWdpc3RlciIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5ha3JvbnByaWRlZmVzdGl2YWwub3JnL2RyYWctYmF0dGxlLXF1ZWVuLXJlZ2lzdGVyPC9hPi48L2E+ICA8L3A+CjxwPlJhY2UgQXJvdW5kIHRoZSBQYXJrICYjODIxMjsgQXByaWwgMjEgYXQgU3QuIFNlYmFzdGlhbiBQYXJpc2gsIDQ3NiBNdWxsIEF2ZS4sIEFrcm9uLiBSZWdpc3RyYXRpb24gb3BlbnMgYXQgNyBhLm0uIHdpdGggdGhlIEZhbWlseSBGdW4gUnVuIGF0IDkgYS5tLiBmb2xsb3dlZCBieSB0aGUgNUsgcmFjZSBhdCA5OjQ1IGEubS4gJDMwIGZvciA1SywgJDE1IGZvciBmdW4gcnVuLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL2JpdC5seS8yR0dWWG15IiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cHM6Ly9iaXQubHkvMkdHVlhteTwvYT4uPC9wPgo8cD5Db21tdW5pdHkgUHJlZ25hbmN5IENlbnRlciBIb21lIE9wZW5lciBGVU5yYWlzZXIgJiM4MjEyOyA2IHAubS4gQXByaWwgMjEgYXQgVG9kYXJvJiM4MjE3O3MgUGFydHkgQ2VudGVyLCAxODIwIEFrcm9uLVBlbmluc3VsYSBSb2FkLCBBa3Jvbi4gQ2FzaW5vLXN0eWxlIGdhbWluZywgZm9vZCwgb3BlbiBiYXIsIHNpbGVudCBhdWN0aW9uIGFuZCBtb3JlLiAkNzUuIDMzMC04MjUtMTkwMC48L3A+CjxwPkN1eWFob2dhIFZhbGxleSBBcnQgQ2VudGVyIEJyZXcgJmFtcDsgSW5rIEZ1bmRyYWlzZXIgJiM4MjEyOyA1LTggcC5tLiBBcHJpbCAyNSBhdCBIaUhPIEJyZXdpbmcsIDE3MDcgRnJvbnQgU3QuLCBDdXlhaG9nYSBGYWxscy4gRmxpZ2h0IG9mIEhpSE8mIzgyMTc7cyBicmV3cyBhbmQgc2NyZWVuIHByaW50aW5nIHdvcmtzaG9wLiAkNTUsICQ3NSBpbmNsdWRlcyBhbiBhcHJvbi4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5jdmFydGNlbnRlci5vcmcvZXZlbnRzL2JyZXctaW5rLWZ1bmRyYWlzZXIvLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuY3ZhcnRjZW50ZXIub3JnL2V2ZW50cy9icmV3LWluay1mdW5kcmFpc2VyLyIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5jdmFydGNlbnRlci5vcmcvZXZlbnRzL2JyZXctaW5rLWZ1bmRyYWlzZXIvPC9hPi48L2E+ICA8L3A+CjxwPldvbWVuJiM4MjE3O3MgQm9hcmQgdG8gdGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgSnV2ZW5pbGUgQ291cnQgJiM4MjEyOyA1OjMwIHAubS4gQXByaWwgMjYgYXQgR3V5JiM4MjE3O3MgUGFydHkgQ2VudGVyLCA1MDAgRS4gV2F0ZXJsb28gUm9hZCwgQWtyb24uIENlbGVicmF0aW9uIG9mIDYwIHllYXJzIHdpdGggZGlubmVyIGJ1ZmZldCwgY29tZWRpYW4sIHNpbGVudCBhdWN0aW9uLCB3aW5lIGFuZCBiZWVyIHJhZmZsZXMsIDUwLzUwLCBjaGFtcGFnbmUgdG9hc3QgYW5kIGJpcnRoZGF5IGNha2UuICQzMC4gUmVzZXJ2YXRpb25zIHJlcXVpcmVkIGJ5IEFwcmlsIDIxLiBDYWxsIEphbmljZSBSYXlub3IgYXQgMzMwLTY1NS03NjUxLjwvcD4KPHA+WmFuZSYjODIxNztzIEluYy4gQ2FzaW5vIE5pZ2h0ICYjODIxMjsgNi0xMDozMCBwLm0uIEFwcmlsIDI3IGF0IFRhbmdpZXIsIDUzMiBXLiBNYXJrZXQgU3QuLCBBa3Jvbi4gUGlyYXRlIHRoZW1lIHdpdGggY29zdHVtZSBjb250ZXN0LCBnYW1lcyBhbmQgYWN0aXZpdGllcywgZGlubmVyLCBsaXZlIGFuZCBzaWxlbnQgYXVjdGlvbnMsIGNhc2lubyBnYW1lcywgREouICQ2NSA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnphbmVzaW5jLm9yZyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuemFuZXNpbmMub3JnPC9hPi4gPC9wPgo8cD5JbnRlcm5hdGlvbmFsIFdvbWVuJiM4MjE3O3MgQWlyICZhbXA7IFNwYWNlIE11c2V1bSBEaW5uZXIgd2l0aCBhIFNsaWNlIG9mIEhpc3RvcnkgJiM4MjEyOyA2OjMwIHAubS4gQXByaWwgMjcgYXQgdGhlIEludGVybmF0aW9uYWwgV29tZW4mIzgyMTc7cyBBaXIgJmFtcDsgU3BhY2UgTXVzZXVtLCBCdXJrZSBMYWtlZnJvbnQgQWlycG9ydCwgMTUwMSBOLiBNYXJnaW5hbCBSb2FkLCBDbGV2ZWxhbmQuIFByZXNlbnRhdGlvbiBieSBhdXRob3IgYW5kIGhpc3RvcmlhbiBTYXJhaCBSaWNrbWFuLiAkMTUgbWVtYmVycywgJDE3IG5vbm1lbWJlcnMuIDIxNi02MjMtMTExMSBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lml3YXNtLm9yZyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuaXdhc20ub3JnPC9hPi4gPC9wPgo8cD5QZXRyb3Npbm8gUGVyc29uYWwgV2VsbCBCZWluZyBGb3VuZGF0aW9uIFNlY29uZCBIb3BlICYjODIxMjsgNjozMC0xMDozMCBwLm0uIEFwcmlsIDI4IGF0IFN0LiBHZW9yZ2UgRmFtaWx5IENlbnRlciwgMzIwNCBSaWRnZXdvb2QgUm9hZCwgQ29wbGV5LiBEaW5uZXIsIGRlc3NlcnQsIGNhc2ggYmFyLCB3aW5lIHB1bGwsIFF1ZWVuIG9mIEhlYXJ0cyByYWZmbGUsIENoaW5lc2UgYXVjdGlvbiBhbmQgbXVzaWMgYnkgU21vb3RoIE1vdmVzLiAkNjAuIDMzMC05MjktMDYxMy48L3A+CjxwPlNoYWtlc3BlYXJlIG9uIHRoZSBSb2NrcyAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiBBcHJpbCAyOCBhdCBXaWxsaWFtcyBvbiB0aGUgTGFrZSwgNzg3IExhZmF5ZXR0ZSBSb2FkLCBNZWRpbmEuICQyNS4gU2hha2VzcGVhcmUgbW9ub2xvZ3VlcyBhbmQgc2NlbmVzLCBjb2NrdGFpbCBob3VyLiAkMjUsIGluY2x1ZGVzIGRyaW5rIHRpY2tldCBhbmQgaG9ycyBkJiM4MjE3O29ldXZyZXMuIDMzMC02MzUtODY5MCBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnNoYWtlc3BlYXJlaW50aGVzcXVhcmUub3JnIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5zaGFrZXNwZWFyZWludGhlc3F1YXJlLm9yZzwvYT4uIDwvcD4KPHA+U2VuZCBpbmZvcm1hdGlvbiBhYm91dCBzb2NpYWwgYW5kIGNoYXJpdHkgZXZlbnRzIHRvIFRoZSBTY2VuZSwgYy9vIEx5bm5lIFNoZXJ3aW4sIEZlYXR1cmVzIERlcGFydG1lbnQsIEFrcm9uIEJlYWNvbiBKb3VybmFsLCBQLk8uIEJveCA2NDAsIEFrcm9uLCBPSCA0NDMwOS4gT3IgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmxzaGVyd2luQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+bHNoZXJ3aW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+IHdpdGggJiM4MjE2OyYjODIxNjtUaGUgU2NlbmUmIzgyMTc7JiM4MjE3OyBpbiB0aGUgc3ViamVjdCBsaW5lLiBFdmVudCBub3RpY2VzIHNob3VsZCBiZSBzZW50IGF0IGxlYXN0IHR3byB3ZWVrcyBpbiBhZHZhbmNlLiBNZXJpdHMgb2YgYWxsIG9yZ2FuaXphdGlvbnMgaGF2ZSBub3QgYmVlbiBpbnZlc3RpZ2F0ZWQgYnkgdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsLCBzbyBwb3RlbnRpYWwgZG9ub3JzIHNob3VsZCB2ZXJpZnkgdGhlIHdvcnRoaW5lc3Mgb2YgYSBjYXVzZSBiZWZvcmUgY29tbWl0dGluZy48L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)