Charity events: Quest Cooks, Rubber City Road Rally

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaGlzIFdlZWs8L3A+CjxwPlRodXJzZGF5PC9wPgo8cD5RdWVzdCBDb29rcyEgVW5kZXIgdGhlIENpdHkgTGlnaHRzICYjODIxMjsgNiBwLm0uIGF0IENhbnRvbiBNZXRyb3BvbGl0YW4gQ2VudHJlLCA2MDEgQ2xldmVsYW5kIEF2ZSBOVywgQ2FudG9uLiAkMTI1LCBpbmNsdWRlcyBkaW5uZXIsIHNpbGVudCBhbmQgbGl2ZSBhdWN0aW9ucy4gUHJvY2VlZHMgYmVuZWZpdCBzY2hvb2wtYmFzZWQgc2VydmljZXMgaW4gU3RhcmsgQ291bnR5IGRpc3RyaWN0cyBhbmQgdHJlYXRtZW50IHNlcnZpY2VzIGZvciB3b21lbiBhbmQgY2hpbGRyZW4uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vY29tbXF1ZXN0Lm9yZy9wcm9kdWN0L3F1ZXN0LWNvb2tzLXRpY2tldHMvIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cHM6Ly9jb21tcXVlc3Qub3JnL3Byb2R1Y3QvcXVlc3QtY29va3MtdGlja2V0cy88L2E+LiAgPC9wPgo8cD5GcmlkYXk8L3A+CjxwPkZhbGxzIENhbmNlciBDbHViIENhcmQgUGFydHkgUmFmZmxlICYjODIxMjsgTm9vbiB0byAzOjMwIHAubS4gYXQgUmVkZWVtZXIgQ2h1cmNoIEd5bSwgMjE0MSA1dGggU3QuLCBDdXlhaG9nYSBGYWxscy4gQ2FsbCBMaW5kYSBhdCAzMzAtOTI4LTEwMDkgb3IgS2F0aHkgYXQgMzMwLTkyOC05OTgyLjwvcD4KPHA+U2F0dXJkYXk8L3A+CjxwPkVhc3QgQ0xDIFBUU0EgR2lhbnQgWWFyZCBTYWxlICYjODIxMjsgOCBhLm0uIG9uIHRoZSBmb290YmFsbCBmaWVsZCBhdCBFYXN0IENMQywgODAgQnJpdHRhaW4gUm9hZCwgQWtyb24uIFNwYWNlcyAkMjAuIEFkbWlzc2lvbiA1MCBjZW50cy4gQ2FsbCBHbG9yeWEgYXQgMzMwLTU0Ni05NzUxIG9yIENpbmRpIGF0IDMzMC0zMjgtMjQ2MC48L3A+CjxwPkNhbnRvbiBGaW5lIEFydHMgQXNzb2NpYXRlcyBTaXp6bGluJiM4MjE3OyBTdW1tZXIgU3R5bGUgU2hvdyAmIzgyMTI7IDExOjMwIGEubS4gdG8gMiBwLm0uIGF0IExhIFBpenphcmlhIFJlc3RhdXJhbnQsIDM2NTYgRHJlc3NsZXIgQXZlLiBOVywgQ2FudG9uLiBGYXNoaW9ucyBieSBDaGljbyYjODIxNztzIEJlbGRlbiBWaWxsYWdlLiAkMjUsIGluY2x1ZGVzIGx1bmNoLCBjYXNoIGJhciwgc2lsZW50IGF1Y3Rpb24sIDUwLzUwIGRyYXdpbmcgYW5kIGxpdmUgbXVzaWMuIEZvciByZXNlcnZhdGlvbnMsIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vYml0Lmx5LzJJRWI4M1EiIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwczovL2JpdC5seS8ySUViODNRPC9hPi4gICA8L3A+CjxwPkdyaWxsIGZvciBHb29kICYjODIxMjsgTm9vbiB0byA2IHAubS4gaW4gdGhlIEhvbWV0b3duIEJhbmsgUGxhemEsIE1haW4gYW5kIFdhdGVyIFN0cmVldHMsIEtlbnQuIEdyaWxsaW5nIHN0YXRpb25zLCBtdXNpYyBieSBGcmFua2llIFN0YXJyIGZyb20gbm9vbiB0byAzIHAubS4gYW5kIHRoZSBKdWtlIEhvdW5kcyBmcm9tIDMtNiBwLm0uICQxMCwgaW5jbHVkZXMgdGhyZWUgdGFzdGVzLCBvciAkNTAgJiM4MjIwO0JpZyBLYWh1bmEgQWxsIFlvdSBDYW4gRWF0JiM4MjIxOyB0aWNrZXQuIFByb2NlZWRzIHN1cHBvcnQgZm9vZCwgc2hlbHRlciBhbmQgbWVudGFsIGhlYWx0aCBzZXJ2aWNlcyBvZiBGYW1pbHkgJmFtcDsgQ29tbXVuaXR5IFNlcnZpY2VzIEluYy4gYW5kIHRoZSBDb2xlbWFuIEZvdW5kYXRpb24uIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cua2VudGpheWNlZXMuY29tL2dyaWxsZm9yZ29vZC8uIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5rZW50amF5Y2Vlcy5jb20vZ3JpbGxmb3Jnb29kLyIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5rZW50amF5Y2Vlcy5jb20vZ3JpbGxmb3Jnb29kLzwvYT4uPC9hPiA8L3A+CjxwPlJ1YmJlciBDaXR5IFJvYWQgUmFsbHkgJiM4MjEyOyBCZWdpbnMgYXQgMzozMCBwLm0uIGF0IHRoZSBQZXJraW5zIFN0b25lIE1hbnNpb24sIDU1MCBDb3BsZXkgUm9hZCwgQWtyb247IGZpbmlzaGVzIGF0IHRoZSBQaWdnZXJ5IGF0IEFubmEgRGVhbiBGYXJtLCAyNDggRS4gUm9iaW5zb24gQXZlLiwgQmFyYmVydG9uLiBQYXJ0eSBhdCA1OjE1IHAubS4gYXQgdGhlIFBpZ2dlcnkuICQxMDAsICQxNTAgcGF0cm9uLiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnJ1YmJlcmNpdHlyb2FkcmFsbHkuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5ydWJiZXJjaXR5cm9hZHJhbGx5LmNvbTwvYT4uIDwvcD4KPHA+U3VuZGF5PC9wPgo8cD5DaGlsZCAmYW1wOyBBZG9sZXNjZW50IEJlaGF2aW9yYWwgSGVhbHRoIENydWlzZS1JbiAmIzgyMTI7IDExOjMwIGEubS4gYXQgUm9uIE1hcmhvZmVyIEJ1aWNrL0dNQywgNTYxNyBXaGlwcGxlIEF2ZS4gTlcsIE5vcnRoIENhbnRvbi4gUmVnaXN0ZXIgeW91ciBzaG93IGNhciBmb3IgJDE1IGF0IHRoZSBnYXRlIGJlZ2lubmluZyBhdCAxMCBhLm0uIEVhcmx5IGJpcmQgcmVnaXN0cmF0aW9uICQ1IG9mZi4gQ2FsbCBDaGFkIGF0IDMzMC00NTQtNzkxNy4gPC9wPgo8cD5SYWlzaW5nIEhvcGUgT25lIEdsYXNzIGF0IGEgVGltZSAmIzgyMTI7IDMtNSBwLm0uIGF0IENvcmtzY3JldyBTYWxvb24sIDgxMSBXLiBMaWJlcnR5IFN0LiwgTWVkaW5hLiBXaW5lIHNhbXBsZXMgYW5kIGNoZWVzZXMsIGJlZXIsIHNvZnQgZHJpbmtzLCBnaWZ0IGJhc2tldCByYWZmbGUgYW5kIDUwLzUwLiBQcm9jZWVkcyBiZW5lZml0IHRoZSBDYW5jZXIgU2VydmljZXMgRnVuZCBhdCBDbGV2ZWxhbmQgQ2xpbmljIE1lZGluYSBIb3NwaXRhbC4gJDUwLiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmdpdmluZy5jY2Yub3JnL1JhaXNpbmdIb3BlLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZ2l2aW5nLmNjZi5vcmcvUmFpc2luZ0hvcGUiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuZ2l2aW5nLmNjZi5vcmcvUmFpc2luZ0hvcGU8L2E+LjwvYT4gIDwvcD4KPHA+R29sZiBPdXRpbmdzPC9wPgo8cD5DYXRob2xpYyBDaGFyaXRpZXMgU3VtbWl0IENvdW50eSAmIzgyMTI7IFRodXJzZGF5IGF0IE1heWZhaXIgQ291bnRyeSBDbHViLCAyMjI5IFJhYmVyIFJvYWQsIEdyZWVuLiA5IGEubS4gc2hvdGd1biBzdGFydC4gJDEwMCwgaW5jbHVkZXMgYnJlYWtmYXN0IGFuZCBsdW5jaCBidWZmZXRzIGFuZCBzdGVhayBkaW5uZXIuIFByb2NlZWRzIGJlbmVmaXQgcHJvZ3JhbXMgZm9yIHBlb3BsZSB3aXRoIGRldmVsb3BtZW50YWwgZGlzYWJpbGl0aWVzLiAzMzAtNzYyLTI5NjEsIGV4dC4gMjIwLCBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmNjZG9jbGUub3JnL3N1bW1pdGdvbGYuIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5jY2RvY2xlLm9yZy9zdW1taXRnb2xmIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmNjZG9jbGUub3JnL3N1bW1pdGdvbGY8L2E+LjwvYT4gPC9wPgo8cD5TdGFyayBDb3VudHkgSHVuZ2VyIFRhc2sgRm9yY2UgRmFpcndheXMgdG8gRmlnaHQgSHVuZ2VyICYjODIxMjsgU3VuZGF5IGF0IFNhbmN0dWFyeSBHb2xmIENsdWIsIDIwMTcgQXBwbGVncm92ZSBTdC4gTlcsIE5vcnRoIENhbnRvbi4gOSBhLm0uIHNob3RndW4gc3RhcnQuICQ4MCBwZXIgZ29sZmVyIGluY2x1ZGVzIGdvbGYsIGNhcnQsIGhvdCBkb2cgYXQgdGhlIHR1cm4sIGRpbm5lciwgc2tpbGwgY29udGVzdHMsIGhvbGUtaW4tb25lIHByaXplcyBhbmQgbW9yZS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5zdGFya2h1bmdlci5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LnN0YXJraHVuZ2VyLm9yZzwvYT4uIDwvcD4KPHA+Q3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgRmlyc3QgVW5pdGVkIE1ldGhvZGlzdCBDaHVyY2gsIFdhbHRlciAmIzgyMjA7QnVkJiM4MjIxOyBNaWxscyBNZW1vcmlhbCAmIzgyMTI7IEp1bmUgMjMgYXQgUmFjY29vbiBIaWxsIEdvbGYgQ2x1YiwgNDg1IEp1ZHNvbiBSb2FkLCBLZW50LiAyIHAubS4gc2NyYW1ibGUgc2hvdGd1biBzdGFydC4gJDgwLCBpbmNsdWRlcyAxOCBob2xlcyBhbmQgY2FydCwgZGlubmVyIGFuZCBiZXZlcmFnZXMuIENvbnRlc3RzIGFuZCBwcml6ZXMuIERpbm5lciBvbmx5ICQyMC4gMzMwLTkyMy01MjQxIG9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmlyc3RjaHVyY2hjZi5jb20vc2l0ZS5jZm0vZXZlbnRzLmNmbS4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZpcnN0Y2h1cmNoY2YuY29tL3NpdGUuY2ZtL2V2ZW50cy5jZm0iIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuZmlyc3RjaHVyY2hjZi5jb20vc2l0ZS5jZm0vZXZlbnRzLmNmbTwvYT4uPC9hPiA8L3A+CjxwPlNoYXduIEdhZmZuZXkgRm91bmRhdGlvbiBHb2xmIE91dGluZyAmIzgyMTI7IEp1bmUgMjMgYXQgTWF5ZmFpciBDb3VudHJ5IENsdWIsIDIyMjkgUmFiZXIgUm9hZCwgVW5pb250b3duLiAyIHAubS4gc2hvdGd1biBzdGFydC4gJDEwMCBpbmNsdWRlcyBsdW5jaCwgZGlubmVyLCBhbmQgcHJpemVzLiBQcm9jZWVkcyBiZW5lZml0IG9uY29sb2d5IG51cnNpbmcgY29udGludWluZyBlZHVjYXRpb24gYW5kIGZhbWlsaWVzIGJhdHRsaW5nIGNhbmNlci4gMzMwLTY3MS00MjM4IG9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuc2hhd25nYWZmbmV5Zm91bmRhdGlvbi5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LnNoYXduZ2FmZm5leWZvdW5kYXRpb24ub3JnPC9hPi4gPC9wPgo8cD5MSU5DIFdvcmxkd2lkZSAmIzgyMjA7Rm9yZSB0aGUgS2lkcyYjODIyMTsgR29sZiBPdXRpbmcgJiM4MjEyOyBKdWx5IDE0IGF0IFBhcmFkaXNlIExha2VzIENvdW50cnkgQ2x1YiwgMTkwMCBSYW5kb2xwaCBSb2FkLCBTdWZmaWVsZC4gMiBwLm0uIHNjcmFtYmxlIHNob3RndW4gc3RhcnQuICQ5MCBpbmNsdWRlcyAxOCBob2xlcyBhbmQgY2FydCwgbHVuY2gsIHN0ZWFrIGRpbm5lciwgYmV2ZXJhZ2VzLiBDb3Vyc2UgY29udGVzdHMgYW5kIHByaXplcy4gUmFmZmxlIGJhc2tldHMuICQzMCBkaW5uZXIgb25seS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5saW5jd29ybGR3aWRlLm9yZyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cubGluY3dvcmxkd2lkZS5vcmc8L2E+LiA8L3A+CjxwPlN0LiBBdWd1c3RpbmUmIzgyMTc7cyBIdW5nZXIgQ2VudGVyIFNpc3RlciBDb3JpdGEgT3V0aW5nICYjODIxMjsgSnVseSAyMSBhdCBSaWRnZSBUb3AgR29sZiBDb3Vyc2UsIDc0NDEgVG93ZXIgUm9hZCwgTWVkaW5hLiAxMSBhLm0uIHJlZ2lzdHJhdGlvbiB3aXRoIDEyOjMwIHAubS4gc2hvdGd1biBzdGFydC4gJDEwMCwgaW5jbHVkZXMgY2FydCwgbHVuY2ggYW5kIGRpbm5lci4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5zaXN0ZXJjb3JpdGFnb2xmLm9yZyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuc2lzdGVyY29yaXRhZ29sZi5vcmc8L2E+LiA8L3A+CjxwPlBsYW4gQWhlYWQ8L3A+CjxwPkFydHMgQWxpdmUgQXdhcmRzICAmIzgyMTI7IDU6MzAgcC5tLiBKdW5lIDEyIGF0IFN1bW1pdCBBcnRzcGFjZSwgMTQwIEUuIE1hcmtldCBTdC4sIEFrcm9uLiBIb25vcmluZyBsb2NhbCBhcnRpc3RzIGFuZCB0aG9zZSB3aG8gd29yayBhbmQgbGVhZCBvbiBiZWhhbGYgb2YgdGhlIGFydHMuIEZvb2QsIG11c2ljLCBiaWRkaW5nIG9uIGxvY2FsIGFydCBpbiB0aGUgT3V0LW9mLXRoZS1Cb3ggQXVjdGlvbi4gUHJvY2VlZHMgYmVuZWZpdCB0aGUgZ2FsbGVyaWVzIGFuZCBwcm9ncmFtcyBhdCBTdW1taXQgQXJ0c3BhY2UuICQxMDAuIDMzMC0zNzYtODQ4MC48L3A+CjxwPk1lZGluYSBDb3VudHkgV29tZW4mIzgyMTc7cyBFbmRvd21lbnQgRnVuZCBTZWFzb25zIG9mIEdpdmluZyBFdmVudCAmIzgyMTI7IDYgcC5tLiBKdW5lIDE0IGF0IHRoZSBCbHVlIEhlcm9uIENlbnRlciwgMzIyNyBCbHVlIEhlcm9uIFRlcnJhY2UsIE1lZGluYS4gQW5ub3VuY2VtZW50IG9mIGdyYW50IHJlY2lwaWVudHMgYW5kIGhvbm9yZWVzLiAkNTAuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vYml0Lmx5LzJyRGdZclgiIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwczovL2JpdC5seS8yckRnWXJYPC9hPi4gPC9wPgo8cD5TdGFuIEh5d2V0IE1pZHN1bW1lciBOaWdodCYjODIxNztzIENlbGVicmF0aW9uICYjODIxMjsgNiBwLm0uIEp1bmUgMjIgYXQgU3RhbiBIeXdldCBIYWxsICZhbXA7IEdhcmRlbnMsIDcxNCBOLiBQb3J0YWdlIFBhdGgsIEFrcm9uLiBMb2NhbCBmYXJlLCBmYXJtLXRvLXRhYmxlIGJsYWNrLXRpZSBhZmZhaXIsIGF1Y3Rpb24gYW5kIGRhbmNpbmcuIENhbGwgVmFsYXJpZSBTdGlsbCBhdCAzMzAtMzE1LTMyNDggb3IgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnZzdGlsbEBzdGFuaHl3ZXQub3JnIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+dnN0aWxsQHN0YW5oeXdldC5vcmc8L2E+LiA8L3A+CjxwPk9wZXJhIFdlc3Rlcm4gUmVzZXJ2ZTogT3BlcmEgQWwgRnJlc2NvICYjODIxMjsgNyBwLm0uIEp1bmUgMjIgYXQgR2FyZGVuIENvdXJ0eWFyZCBhdCBTdGFtYmF1Z2ggQXVkaXRvcml1bSwgMTAwMCBGaWZ0aCBBdmUuLCBZb3VuZ3N0b3duLiBZb3VuZyBhcnRpc3RzIHBlcmZvcm1pbmcgYXJpYXMgYW5kIEJyb2Fkd2F5IHNvbmdzLiBEaW5uZXIgYnVmZmV0IHdpdGggdHdvIGRyaW5rIHRpY2tldHMuICQ3NS4gMzMwLTI1OS0wNTU1LiA8L3A+CjxwPk5BQUNQIENsZXZlbGFuZCBCcmFuY2ggRnJlZWRvbSBGdW5kIERpbm5lciAmIzgyMTI7IDUgcC5tLiBKdW5lIDIzIGF0IHRoZSBDbGV2ZWxhbmQgUmVuYWlzc2FuY2UgSG90ZWwsIDI0IFB1YmxpYyBTcXVhcmUsIENsZXZlbGFuZC4gU3BlYWtlciBpcyBTb2xlZGFkIE8mIzgyMTc7QnJpZW4sIGpvdXJuYWxpc3QsIGRvY3VtZW50YXJpYW4sIGVudHJlcHJlbmV1ciBhbmQgcGhpbGFudGhyb3Bpc3QuICQxNTAuIEFkdmFuY2Ugc2FsZXMgb25seSwgY2FsbCAyMTYtNTA1LTAyMDQuPC9wPgo8cD5PcGVyYSBpbiB0aGUgVmluZXlhcmQgJiM4MjEyOyA0IHAubS4gSnVuZSAyNCBhdCBHZXJ2YXNpIFZpbmV5YXJkLCAxNzAwIDU1dGggU3QuIE5FLCBDYW50b24uIEZvb2QsIHdpbmUgYW5kIG11c2ljIHRvIGJlbmVmaXQgdGhlIENhbnRvbiBTeW1waG9ueSBPcmNoZXN0cmEgYW5kIGhvbm9yIEJvYiBhbmQgRG9ubmEgTGVpYmVuc3Blcmdlci4gJDEyNSwgJDE1MCBwYXRyb24uIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuY2FudG9uc3ltcGhvbnkub3JnL2V2ZW50L3BsYWNlLTIwMTgtb3BlcmEtdmluZXlhcmQvLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuY2FudG9uc3ltcGhvbnkub3JnL2V2ZW50L3BsYWNlLTIwMTgtb3BlcmEtdmluZXlhcmQvIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmNhbnRvbnN5bXBob255Lm9yZy9ldmVudC9wbGFjZS0yMDE4LW9wZXJhLXZpbmV5YXJkLzwvYT4uPC9hPiA8L3A+CjxwPkFuIEV2ZW5pbmcgd2l0aCBNaWNrIEZvbGV5IGZvciBBdXRpc20gQXdhcmVuZXNzICYjODIxMjsgNyBwLm0uIEp1bmUgMjkgYXQgRGFsdG9uIEVsZW1lbnRhcnkgU2Nob29sLCAyNTAgTi4gQ2h1cmNoIFN0LiwgRGFsdG9uLiBJbmNsdWRlcyBhIFEmYW1wO0EgYW5kIG1lZXQgYW5kIGdyZWV0IHdpdGggV1dFIEhhbGwgb2YgRmFtZXIgTWljayBGb2xleS4gJDUwLiBBbGwgcHJvY2VlZHMgZ28gdG8gdGhlIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvIEF1dGlzbSBHcm91cC4gMzMwLTIwMS0wMjM3IG9yIGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzphdXRpc21ldmVudDE4QGdtYWlsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmF1dGlzbWV2ZW50MThAZ21haWwuY29tPC9hPi4gPC9wPgo8cD5BbmRyZWEgUm9zZSBUZW9kb3NpbyBNZW1vcmlhbCA1SyBSdW4vMSBNaWxlIFdhbGsgJiM4MjEyOyBKdWx5IDE0IGF0IExvY2sgMyBQYXJrLCAyMDAgUy4gTWFpbiBTdC4sIEFrcm9uLiA3IGEubS4gcmFjZS1kYXkgcmVnaXN0cmF0aW9uLiBSYWNlIHRocm91Z2ggZG93bnRvd24gQWtyb24gaW4gYSBmbGF0IDVLIGNvdXJzZSwgYXdhcmQgY2VyZW1vbnksIG11c2ljIGFuZCBwb3N0LXJhY2UgZ29vZGllcy4gRWFybHkgcmVnaXN0cmF0aW9uIGlzICQyNSwgcmFjZSBkYXkgJDMwLiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmFuZHJlYXJvc2Uub3JnIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5hbmRyZWFyb3NlLm9yZzwvYT4uIDwvcD4KPHA+R3JlYXRlciBDbGV2ZWxhbmQgRmlsbSBDb21taXNzaW9uJiM4MjE3O3MgJiM4MjE2O0FuaW1hbCBIb3VzZSYjODIxNzsgQW5uaXZlcnNhcnkgQ2VsZWJyYXRpb24gJiM4MjEyOyBKdWx5IDE0IGF0IHRoZSBNYXRoZXIgTWFuc2lvbiwgMjYwNSBFdWNsaWQgQXZlLiwgQ2xldmVsYW5kLiBJdnkgTGVhZ3VlICg2IHAubS4gZW50cnksIHByZW1pdW0gYmFyLCBob3JzIGQmIzgyMTc7b2V1dnJlcywgbXVzaWMsIGNvY2t0YWlsIHN0eWxlIHNlYXRpbmcpICQyNTA7IFBsZWRnZSAoNzozMCBwLm0uIGVudHJ5LCBiZWVyIGFuZCB3aW5lLCBzbmFja3MsIGxpdmUgYmFuZCkgJDE3NTsgVG9nYSAoOTozMCBwLm0uIGVudHJ5LCBiZWVyIGFuZCB3aW5lLCBzbmFja3MgYW5kIERKKSAkNzUuIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuY2xldmVsYW5kZmlsbS5jb20vZXZlbnRzLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuY2xldmVsYW5kZmlsbS5jb20vZXZlbnRzIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmNsZXZlbGFuZGZpbG0uY29tL2V2ZW50czwvYT4uPC9hPiAgPC9wPgo8cD5Ba3JvbiBTeW1waG9ueSBHdWlsZCBCb2F0IFRvdXIgJiM4MjEyOyBKdWx5IDE4LiBQb250b29uIGJvYXRzIHdpbGwgZGVwYXJ0IGZyb20gdGhlIEhhcmJvciBGcm9udCBHcmlsbGUgYW5kIFBhcnR5IENlbnRlciwgNTYyIFBvcnRhZ2UgTGFrZXMgRHJpdmUsIEFrcm9uLiBNdXNpY2lhbnMgZnJvbSB0aGUgQWtyb24gU3ltcGhvbnkgT3JjaGVzdHJhLCBZb3V0aCBPcmNoZXN0cmEgYW5kIENob3J1cyB3aWxsIGVudGVydGFpbiBhdCB0b3VyIGhvbWVzLiAzMzAtNTM1LTgxMzEgb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5ha3JvbnN5bXBob255Lm9yZyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuYWtyb25zeW1waG9ueS5vcmc8L2E+LiA8L3A+CjxwPkRheSBhdCB0aGUgWm9vIDVLIFJ1biBhbmQgRnVuIFdhbGsgJiM4MjEyOyBKdWx5IDIxIGF0IHRoZSBDbGV2ZWxhbmQgTWV0cm9wYXJrcyBab28sIDM5MDAgV2lsZGxpZmUgV2F5LCBDbGV2ZWxhbmQuIFJlZ2lzdHJhdGlvbiBhdCA3IGEubS4gNUsgcnVuIGFuZCAxLW1pbGUgZnVuIHdhbGsuICQzMCBwcmUtcmVnaXN0cmF0aW9uLCAkMzUgZGF5IG9mIGV2ZW50LiBDaGlsZHJlbiAxMCBhbmQgdW5kZXIsICQyMCBmb3IgMS1taWxlIGZ1biB3YWxrLiBCZW5lZml0IGZvciBXaWdzIGZvciBLaWRzLiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd2lnc2ZvcmtpZHMub3JnL3dpZ3MtZm9yLWtpZHMtZGF5LWF0LXRoZS16b28iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd2lnc2ZvcmtpZHMub3JnL3dpZ3MtZm9yLWtpZHMtZGF5LWF0LXRoZS16b288L2E+LiA8L3A+CjxwPlN0YW5kIFVwIFRvZ2V0aGVyIENvbWVkeSBTaG93ICYjODIxMjsgNyBwLm0uIEp1bHkgMjEgYXQgdGhlIExha2V3b29kIENpdmljIEF1ZGl0b3JpdW0sIDE0MTAwIEZyYW5rbGluIEJsdmQuLCBMYWtld29vZC4gRmVhdHVyaW5nIDIwIGNvbWVkaWFucywgaGVhZGxpbmVyIEJpbGwgU3F1aXJlLiBCZW5lZml0cyBzdWljaWRlIHByZXZlbnRpb24gcHJvZ3JhbW1pbmcuICQzNS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5TdGFuZFVwVG9nZXRoZXJPaGlvLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuU3RhbmRVcFRvZ2V0aGVyT2hpby5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPlNlbmQgaW5mb3JtYXRpb24gYWJvdXQgc29jaWFsIGFuZCBjaGFyaXR5IGV2ZW50cyB0byBUaGUgU2NlbmUsIGMvbyBMeW5uZSBTaGVyd2luLCBGZWF0dXJlcyBEZXBhcnRtZW50LCBBa3JvbiBCZWFjb24gSm91cm5hbCwgUC5PLiBCb3ggNjQwLCBBa3JvbiwgT0ggNDQzMDkuIE9yIGUtbWFpbCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bHNoZXJ3aW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5sc2hlcndpbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gd2l0aCAmIzgyMTY7JiM4MjE2O1RoZSBTY2VuZSYjODIxNzsmIzgyMTc7IGluIHRoZSBzdWJqZWN0IGxpbmUuIEV2ZW50IG5vdGljZXMgc2hvdWxkIGJlIHNlbnQgYXQgbGVhc3QgdHdvIHdlZWtzIGluIGFkdmFuY2UuIE1lcml0cyBvZiBhbGwgb3JnYW5pemF0aW9ucyBoYXZlIG5vdCBiZWVuIGludmVzdGlnYXRlZCBieSB0aGUgQmVhY29uIEpvdXJuYWwsIHNvIHBvdGVudGlhbCBkb25vcnMgc2hvdWxkIHZlcmlmeSB0aGUgd29ydGhpbmVzcyBvZiBhIGNhdXNlIGJlZm9yZSBjb21taXR0aW5nLjwvcD4K