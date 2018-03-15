Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
RubberDucks honor Joe Thomas with Extreme “Thanks, Joe” supersize hoagie
Published: March 15, 2018 - 4:03 PM | Updated: March 15, 2018 - 5:28 PM
Full Screen Linked Image
By Katie Byard
Beacon Journal/Ohio.com
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Heldenfels’ Mailbag: What more can you tell me about actor Richard Madden? Updated March 15th, 2018 5:24 PM
Local books: More musings from humorist Don Ake; biblical picture book; events and signings Updated March 15th, 2018 4:35 PM
Casserole dish burials in Akron could be a thing of the past with new Don Drumm burial urns Today March 15th, 2018 4:11 PM
Review: ‘Love, Simon’ is a coming-of-age tale with a twist Updated March 15th, 2018 10:37 AM

THE LATEST

Ohio park rangers find man with bound victim Updated March 15th, 2018 4:40 PM
Browns coach Hue Jackson says Tyrod Taylor will enter season as starter no matter what happens in draft: ‘There is no competition’ Today March 15th, 2018 4:28 PM
RubberDucks honor Joe Thomas with Extreme “Thanks, Joe” supersize hoagie Today March 15th, 2018 4:41 PM
Firestone Park Elementary students will resume class in another building Monday while their heating is fixed Today March 15th, 2018 4:11 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal