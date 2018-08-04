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Electronic skin allows amputees to ‘feel’ pain and touch
Published: August 4, 2018 - 5:45 PM

By Jonathan M. Pitts

Baltimore Sun

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