Akron Dish: Ramp Restaurant coming to Portage Lakes; Waterloo’s new ice cream stand; 17 Public Square opens in Medina

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Qb3J0YWdlIExha2VzIGZvbGtzIGhhdmUgbG9uZyBsYW1lbnRlZCB0aGUgbGFjayBvZiByZXN0YXVyYW50cyBvbiB0aGUgd2F0ZXIuPC9wPgo8cD5Ob3csIG5vdCBvbmUsIGJ1dCB0d28gbmV3IHdhdGVyZnJvbnQgc3BvdHMgYXJlIG9wZW5pbmcgJiM4MjEyOyBpbmNsdWRpbmcgdGhlIFJhbXAgUmVzdGF1cmFudCBhdCBTYW5keSBCZWFjaCBNYXJpbmEgaW4gR3JlZW4uPC9wPgo8cD5JdCBoYXMgdGhlIGRpc3RpbmN0aW9uIG9mIGJlaW5nIHRoZSBmaXJzdCBuZXctY29uc3RydWN0aW9uIHJlc3RhdXJhbnQgaW4gdGhlIFBvcnRhZ2UgTGFrZXMgaW4geWVhcnMsIGNvLW93bmVyIEppbSBHZW5vdmVzZSBzYXlzLiBIZSBhbmQgaGlzIHdpZmUsIFphbmEsIHdobyBoYXZlIG93bmVkIHRoZSBtYXJpbmEgZm9yIDM1IHllYXJzLCBob3BlIHRvIG9wZW4gc29tZXRpbWUgaW4gSnVseS48L3A+CjxwPlBhc3NlcnNieSBvbiBTb3V0aCBNYWluIFN0cmVldCBoYXZlIGJlZW4gd2F0Y2hpbmcgdGhlIGJ1aWxkaW5nICYjODIxMjsgY29uY3JldGUgYmxvY2sgY292ZXJlZCBpbiBncmF5IGJyaWNrIGFuZCB3aXRoIGEgYmx1ZSBtZXRhbCByb29mICYjODIxMjsgZ28gdXAgb24gdGhlIG1hcmluYSBsYW5kIG92ZXJsb29raW5nIENvdHRhZ2UgR3JvdmUgTGFrZS48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGlzIHdpbGwgYmUgYWxsIHdpbmRvd3MmIzgyMjE7IG92ZXJsb29raW5nIHRoZSB3YXRlciwgc2FpZCBKaW0gR2Vub3Zlc2UgYXMgaGUgc3Rvb2Qgb24gdGhlIGNvbmNyZXRlLCAxOTAtZm9vdCBsb25nIGRlY2sgbmVhciB0aGUgd2F0ZXImIzgyMTc7cyBlZGdlLCBzd2VlcGluZyBoaXMgaGFuZCBpbiBmcm9udCBvZiB0aGUgbGFrZSBzaWRlIG9mIHRoZSBidWlsZGluZy48L3A+CjxwPkluc2lkZSwgdGhlIGNlaWxpbmcgaXMgMzUgZmVldCBoaWdoLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1doZW4geW91IHdhbGsgaW4sIGl0IGdpdmVzIHlvdSB0aGF0IHdvdyBmYWN0b3IsJiM4MjIxOyBHZW5vdmVzZSBzYWlkLjwvcD4KPHA+SGUgaG9wZXMgcGF0cm9ucyBhbHNvIHdpbGwgb2dsZSB0aGUgc2l4LXBlcnNvbiBib290aCB0aGF0IHdpbGwgYmUgbWFkZSBvdXQgb2YgYW4gb2xkIHdvb2RlbiBDaHJpcy1DcmFmdCBib2F0IHRoYXQgYWxzbyBoYXMgbG90cyBvZiB3b29kIGluIGl0cyBpbnRlcmlvci4gVGhleSYjODIxNztsbCBrZWVwIHRoZSBibGFjayBzZWF0cywgbWFkZSBmcm9tIGFsbGlnYXRvciBza2luLCB0dXJuaW5nIHRoZW0gaW50byBib290aCBzZWF0cy48L3A+CjxwPkFudGlxdWUgZW5naW5lIG1vdG9ycyBhbmQgb3RoZXIgYm9hdC1yZWxhdGVkIGl0ZW1zIHdpbGwgZGVjb3JhdGUgdGhlIGRpbmluZyByb29tIGFuZCBhZGphY2VudCBiYXIgYXJlYSwgJiM4MjIwO3RvIGdpdmUgdGhlIHBsYWNlIGEgUG9ydGFnZSBMYWtlcyBmZWVsLCYjODIyMTsgc2FpZCBHZW5vdmVzZSwgd2hvIGdyZXcgdXAgaW4gdGhlIGFyZWEsIGFuZCB3aG9zZSBmaXJzdCBqb2Igd2FzIGFzIGEgbGlmZWd1YXJkIGF0IFNhbmR5IEJlYWNoLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoYXQgd2F5IHdlIGNhbiByaWQgb2YgYWxsIHRoZSBqdW5rIHdlJiM4MjE3O3ZlIGdvdCBpbiBvdXIgYXR0aWMsJiM4MjIxOyBaYW5hIEdlbm92ZXNlIG11c2VkLjwvcD4KPHA+UGF0cm9ucyB3b24mIzgyMTc7dCBiZSBhYmxlIHRvIHNlZSBvbmUgYmlnIGFtZW5pdHksIGJ1dCB0aGV5JiM4MjE3O2xsIGZlZWwgaXQgZHVyaW5nIGNvbGRlciB3ZWF0aGVyOiByYWRpYW50IGZsb29yIGhlYXRpbmcuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7WW91IGNhbiBoYXZlIHRoZSBiZXN0IGZvb2QgaW4gdG93biwmIzgyMjE7IEdlbm92ZXNlIHNhaWQsICYjODIyMDtidXQgaWYgcGVvcGxlIGFyZW4mIzgyMTc7dCBjb21mb3J0YWJsZSBpbiBoZXJlLCB0aGV5JiM4MjE3O3JlIG5vdCBnb2luZyB0byBjb21lIGJhY2suJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+VGhleSB3aWxsIHNlZSB0aGUgbGFyZ2Ugb3ZlcmhlYWQgZmFuIHN5c3RlbSwgd2l0aCBwYWxtLWxlYWYgYmxhZGVzLiBHZW5vdmVzZSBzYXlzIGlmIHRoZXNlIGRvbiYjODIxNzt0IGNpcmN1bGF0ZSBlbm91Z2ggYWlyLCBoZSYjODIxNztsbCBmYXNoaW9uIGJsYWRlcyBmcm9tIHBhZGRsZXMuPC9wPgo8cD5Cb290aHMgd2l0aCByZWQgdmlueWwgc2VhdHMgYW5kIGJsYWNrLWFuZC1ncmF5IGJhY2tzIHdpbGwgbGluZSB0aGUgd2FsbHMgb2YgdGhlIGRpbmluZyByb29tLCB3aXRoIHRhYmxlcyBmaWxsaW5nIHRoZSByZXN0IG9mIHRoZSBmbG9vciBvbiBvbmUgc2lkZSBvZiB0aGUgNiw0MDAtc3F1YXJlLWZvb3Qgc3BhY2UuPC9wPgo8cD5UaGUgb3RoZXIgc2lkZSB3aWxsIGhvdXNlIHRoZSBiYXIgYW5kIHRoZSBraXRjaGVuLCB3aGljaCBpbmNsdWRlcyBhIHdhbGxlZC1vZmYgZGlzaHdhc2hpbmcgYXJlYS4gR3Jhbml0ZSB0b3BzIHRoZSBsb25nIGJhciwgd2l0aCBhIGJhc2UgY292ZXJlZCBpbiB0ZXh0dXJlZCBzaGlueSBtZXRhbC48L3A+CjxwPldhbGxzIGluIHRoZSBtYWluLWZvb2QgcHJlcGFyYXRpb24gYXJlYSBhcmUgYmVpbmcgZmluaXNoZWQgd2l0aCBwb2xpc2hlZCBzdGFpbmxlc3Mtc3RlZWwgd2FsbHMuIEluIGFkZGl0aW9uIHRvIGJlaW5nIGVhc3kgdG8gY2xlYW4sIHRoZXkmIzgyMTc7cmUgc291bmQtYWJzb3JiZW50LCBKaW0gR2Vub3Zlc2Ugc2FpZC4gVGhlIGJ1aWxkaW5nIGlzIGNvbnN0cnVjdGVkIHdpdGggZmlyZS1wcm9vZiByZWR3b29kIGFuZCBkcnl3YWxsLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIGp1c3QgdHJ5aW5nIHRvIGJ1aWxkIGEgZmFjaWxpdHkgdGhhdCYjODIxNztzIHJlYWxseSBuaWNlIGZvciBvdXIgbGFrZXMgYXJlYSwmIzgyMjE7IEdlbm92ZXNlIHNhaWQsIGNhbGxpbmcgdGhlIGNvc3Qgb2YgdGhlIHByb2plY3QgJiM4MjIwO21vcmUgdGhhbiB3ZSBhbnRpY2lwYXRlZC4mIzgyMjE7IDwvcD4KPHA+U28gd2hhdCYjODIxNztzIGEgY291cGxlIHdpdGggbm8gaG9zcGl0YWxpdHkgZXhwZXJpZW5jZSBkb2luZyBvcGVuaW5nIGFuIGVhdGVyeT88L3A+CjxwPiYjODIyMDtXZSBtdXN0IGhhdmUgbG9zdCBvdXIgbWluZHMsJiM4MjIxOyBaYW5hIEdlbm92ZXNlIGRlYWRwYW5zLjwvcD4KPHA+SmltIEdlbm92ZXNlIGhhc24mIzgyMTc7dCBvcGVyYXRlZCBhIHJlc3RhdXJhbnQgYmVmb3JlLCBidXQgaGUgaGFzIHNvbWUgcmVzdGF1cmFudCBsaW5lYWdlLjwvcD4KPHA+SGlzIGdyZWF0IHVuY2xlIEVybmllIEdlbm92ZXNlIG93bmVkIEFydCYjODIxNztzIFBsYWNlIGluIEFrcm9uLCBvbmUgb2YgdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyBtb3N0IHBvcHVsYXIgcmVzdGF1cmFudHMuIEl0IHdhcyBhdCBXYXRlcmxvbyBSb2FkIGFuZCBTb3V0aCBNYWluIFN0cmVldCwgd2hlcmUgYSBTaGVldHogZ2FzIHN0YXRpb24gbm93IHN0YW5kcy4gRXJuaWUgR2Vub3Zlc2UgZGllZCBpbiAxOTk5LjwvcD4KPHA+QXMgdGhleSBwcmVwYXJlZCwgdGhleSBxdWl6emVkIHBlb3BsZSB0aGV5IGtuZXcgaW4gdGhlIGZvb2QgYnVzaW5lc3MsIGluY2x1ZGluZyBhIGZyaWVuZCB3aG8gb3ducyB0aGUgRGVzZXJ0IElubiBpbiBDYW50b24uPC9wPgo8cD5HZW5vdmVzZSwgd2hvIHdhcyBhIG1hY2hpbmUgcmVwYWlybWFuIGF0IEZpcmVzdG9uZSBUaXJlICZhbXA7IFJ1YmJlciBDby4gaW4gdGhlIDE5NjBzIGFuZCBlYXJseSAxOTcwcywgaGlyZWQgYWxsIHVuaW9uIGxhYm9yZXJzIHRvIGRvIHRoZSBjb25zdHJ1Y3Rpb24gd29yay4gQW4gaWxsdW1pbmF0ZWQgRmlyZXN0b25lIHNpZ24gZnJvbSBhIHRpcmUgc3RvcmUgd2lsbCBiZSBwYXJ0IG9mIHRoZSBkZWNvci48L3A+CjxwPlRoZSBjb3VwbGUgaGlyZWQgbWFuYWdlciBIb2xseSBSdXNzZWxsLCB3aG8gd2FzIGF0IFByaW1lIDkzIChub3cgQnJpY2NvIFByaW1lKSBpbiBuZWFyYnkgTmV3IEZyYW5rbGluLCBhbmQgZWFybGllciBvd25lZCBhIHNwb3J0cyBiYXIgaW4gQmFyYmVydG9uLiBTaGUmIzgyMTc7cyBiZWVuIGJ1c3kgaGlyaW5nIGNvb2tzIGFuZCBzZXJ2ZXJzLjwvcD4KPHA+VGhlIEdlbm92ZXNlcyBhcmUgcmVsdWN0YW50IHRvIHJldmVhbCB0b28gbXVjaCBhYm91dCB0aGUgbWVudSByaWdodCBub3cuPC9wPgo8cD5Bbm90aGVyIHdhdGVyZnJvbnQgZWF0ZXJ5LCBQaWNrJiM4MjE3O3MgYXQgUExYLCB3aWxsIGJlYXQgdGhlbSB0byB0aGUgcHVuY2g6IFBpY2smIzgyMTc7cyBwbGFucyB0byBvcGVuIFdlZG5lc2RheS4gRG9ubmllIEJveWVyLCBmb3JtZXIgb3duZXIgb2YgTGVnZW5kcyBTcG9ydHMgUHViIGFuZCBHcmlsbGUsIG93bnMgdGhpcyBiYXIgYW5kIHJlc3RhdXJhbnQgaW4gdGhlIHNwcmF3bGluZyBwcm9wZXJ0eSBhdCA1MzAgUG9ydGFnZSBMYWtlcyBEcml2ZSBvbiBXZXN0IFJlc2Vydm9pciB0aGF0IHdhcyBOaWNvbGV0dGkmIzgyMTc7cyBQYXJrIFBsYWNlIGFuZCBIb29rLCBMaW5lIGFuZCBEcmlua2Vycy48L3A+CjxwPkJ1dCB0aGUgR2Vub3Zlc2VzIHNheSB0aGV5IHdhbnQgYSBjb3p5IHBsYWNlIG9mZmVyaW5nIGJldHRlci10aGFuLWF2ZXJhZ2UgYmFyIGZvb2QuIFRoZXJlIHdvbiYjODIxNzt0IGJlIGFueSBsaXZlIG11c2ljOyBKaW0gR2Vub3Zlc2Ugc2F5cyBoZSB3YW50cyBhIGNhbG0gYXRtb3NwaGVyZS48L3A+CjxwPlRoZXkgZG8gcGxhbiB0byBzZXJ2ZSBBcnQmIzgyMTc7cyBzaWduYXR1cmUgYmVhbiBzb3VwIHdpdGggY29ybmJyZWFkLCBhbmQgaXRzIHNhbGFkIHdpdGggYmFjb24sIGEgbG9hZCBvZiBjaGVlc2UsIGFuZCBzd2VldCBhbmQgc291ciBkcmVzc2luZy48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+SWNlIGNyZWFtIGF0IFdhdGVybG9vPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5JIHdhcyBkcml2aW5nIGRvd24gV2F0ZXJsb28gUm9hZCBpbiBBa3JvbiYjODIxNztzIEZpcmVzdG9uZSBQYXJrIG5laWdoYm9yaG9vZCB0aGUgb3RoZXIgZGF5IGFuZCBzcG90dGVkIHNvbWV0aGluZyBjdXJpb3VzOiBBIHRlbXBvcmFyeSBzaWduIHJlYWRpbmcgJiM4MjIwO1cgQ3JlYW1lcnkmIzgyMjE7IG9uIHRoZSBzaWRlIG9mIFdhdGVybG9vIFJlc3RhdXJhbnQgJmFtcDsgQ2F0ZXJpbmcuPC9wPgo8cD5JIHN0b3BwZWQgZm9yIGEgc2Nvb3Agb2YgaWNlIGNyZWFtIGFuZCBnb3QgdGhlIHNjb29wLjwvcD4KPHA+T3duZXIgSm9obiBCYWhhcyBJSSBoYXMgdHVybmVkIGEgcm9vbSBvbiB0aGUgZWFzdCBzaWRlIG9mIHRoZSBidWlsZGluZyBpbnRvIGFuIGljZS1jcmVhbSBzdGFuZC4gSXQgb3BlbmVkIGFib3V0IHR3byB3ZWVrcyBhZ28gaW4gd2hhdCB3YXMgb25jZSBhIGRyaXZlLXVwIHdpbmRvdyBmb3IgdGhlIG9sZCBXYXRlcmxvbywgcHJlY2VkaW5nIHRoZSBzaXQtZG93biByZXN0YXVyYW50LiBTaGlueSBtZXRhbCBub3cgbGluZXMgdGhlIHRvcCBvZiB0aGUgZXh0ZXJpb3Igd2FsbCwgZHJhd2luZyB0aGUgZXllLjwvcD4KPHA+QmFoYXMmIzgyMTc7IHBhcmVudHMsIEpvaG4gYW5kIEthdGh5IEJhaGFzLCB0b29rIG92ZXIgdGhlIHByb3BlcnR5IGluIDE5NTcgYW5kIGJlZ2FuIGZhc2hpb25pbmcgaXQgaW50byB0aGUgZmFtaWx5IHJlc3RhdXJhbnQgaXQgaXMgdG9kYXkuIFBpZXMgd2VyZSBhbiBlYXJseSBzcGVjaWFsdHkgYW5kIGl0IGhhcyBpdHMgb3duIGJha2VyeS4gPC9wPgo8cD5XIENyZWFtZXJ5IGlzIGJlaW5nIG9wZXJhdGVkIHRoaXMgc3VtbWVyIGJ5IEJhaGFzIElJJiM4MjE3O3Mgc29ucywgSm9obiwgMjIsIGFuZCBBbGV4LCAyMCwgYW5kIHRoZWlyIGZyaWVuZCBNaWNoYWVsIE1heWxlLCAxOS48L3A+CjxwPkR5YW5hIFdpbmtsZXIsIHdobyB3b3JrcyBpbiBhY2NvdW50cyByZWNlaXZhYmxlIGF0IG5lYXJieSBNeWVycyBJbmR1c3RyaWVzIEluYy4gaW4gQWtyb24sIGFsc28gZGlzY292ZXJlZCB0aGUgcGxhY2Ugd2hpbGUgZHJpdmluZyBieS4gTW9uZGF5IGFmdGVybm9vbiwgc2hlIGdvdCBhIHN0cmF3YmVycnkgaWNlIGNyZWFtIGNvbmUsIHNheWluZyBpdCBtYWRlIGEgZ29vZCBsdW5jaC48L3A+CjxwPlRoZSBzd2VldCB0cmVhdHMgY29tZSBmcm9tIEFzaGJ5JiM4MjE3O3MgU3RlcmxpbmcgSWNlIENyZWFtIG9mIE1pY2hpZ2FuLCB3aGljaCBoYXMgYmVlbiBtYWtpbmcgaWNlIGNyZWFtIGZvciByZXN0YXVyYW50cyBzaW5jZSAxOTg0LiBUaGUgY29tcGFueSB0b3V0cyBpdHMgMTQgcGVyY2VudCBidXR0ZXJmYXQgaWNlIGNyZWFtLjwvcD4KPHA+SSBjYW4gYXR0ZXN0IHRvIHRoZSB5dW1taW5lc3Mgb2YgdGhlIGNob2NvbGF0ZSBmbGF2b3IuIFJpY2ggYW5kIG5vdCB0b28gc3dlZXQuIDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5OZXcgTWVkaW5hIHNwb3Q8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPlRoZSAxNyBQdWJsaWMgU3F1YXJlIFJlc3RhdXJhbnQgYW5kIEJhciwgaW4gdGhlIGZvcm1lciBNYWluIFN0cmVldCBDYWZlLCBoZWxkIGEgZ3JhbmQgb3BlbmluZyBGcmlkYXkgb24gdGhlIE1lZGluYSBTcXVhcmUuPC9wPgo8cD5JdCBxdWlldGx5IG9wZW5lZCBlYXJsaWVyIHRoaXMgbW9udGgsIHdpdGggYSBzbWFsbCBidXQgY3JlYXRpdmUgbWVudSBpbmNsdWRpbmcgc3RlYWsgZnJpdGVzICgkMzQpLCBhIDEyLW91bmNlIE9oaW8gc3RyaXAgc3RlYWsgd2l0aCBjb21wb3VuZCBidXR0ZXIgYW5kIGZyZXNoIGN1dCBnYXJsaWMgcm9zZW1hcnkgZnJpZXMsIGFuZCBwb3JrIHNjaG5pdHplbCAoJDE2KSwgcGFua28gYnJlYWRlZCBwb3JrIGN1dGxldCB0b3BwZWQgd2l0aCBhcHBsZSBjb21wb3RlIGFuZCBzZXJ2ZWQgd2l0aCBob3VzZSBtYWMgYW5kIGNoZWVzZS48L3A+CjxwPlRoZXJlJiM4MjE3O3Mgb25lIG5vbi1tZWF0IGVudHJlZSwgYSBQZXJ1dmlhbiByZWQgcXVpbm9hIHBpbGFmIHdpdGggZ29sZCBmbGF4c2VlZCwgYmxhY2sgYmVhbnMgYW5kIG11c2hyb29tcyBzZXJ2ZWQgd2l0aCBzZWFzb25hbCB2ZWdnaWVzLiBTYW5kd2ljaGVzIGluY2x1ZGUgQWxsIE9oaW8gQmVlZiBCdXJnZXJzICgkMTMpLjwvcD4KPHA+SW5ncmVkaWVudHMgYXJlIGJlaW5nIHB1cmNoYXNlZCBmcm9tIGNvbXBhbmllcyB3aG8gdG91dCBuYXR1cmFsIGZvb2RzLCBpbmNsdWRpbmcgY2hpY2tlbiBmcm9tIEJlbGwgJmFtcDsgRXZhbnMgb2YgUGVubnN5bHZhbmlhIGFuZCBwb3JrIGZyb20gQmVlbGVyJiM4MjE3O3Mgb2YgSW93YS4gRm9vZCBhbHNvIGlzIGJlaW5nIHNvdXJjZWQgZnJvbSBPaGlvIGFuZCBsb2NhbCBwdXJ2ZXlvcnMsIGluY2x1ZGluZyBWYWxsZXkgQ2l0eSBGdW5naSAobG92ZSB0aGF0IG5hbWUpIGFuZCBCZXJsaW4gTmF0dXJhbCBCYWtlcnkuPC9wPgo8cD4xNyBQdWJsaWMgU3F1YXJlICh0aGUgYnVpbGRpbmcmIzgyMTc7cyBhZGRyZXNzKSwgaXMgY28tb3duZWQgYnkgUnlhbiBSb3NlLCBDRU8gYW5kIHByZXNpZGVudCBvZiBSb21lbyYjODIxNztzIFBpenphLCBhbmQgaGlzIHdpZmUsIE1pYSwgd2hvc2UgZmF0aGVyIHdhcyB0aGUgb3duZXIgb2YgdGhlIE1haW4gU3RyZWV0IENhZmU7IGl0IGNsb3NlZCBlYXJsaWVyIHRoaXMgeWVhciBhZnRlciBtb3JlIHRoYW4gdGhyZWUgZGVjYWRlcy48L3A+CjxwPkhvdXJzIGFyZSAxMSBhLm0uIHRvIDEwIHAubS4gVHVlc2RheSB0aHJvdWdoIFRodXJzZGF5OyAxMSBhLm0uIHRvIG1pZG5pZ2h0IEZyaWRheSBhbmQgU2F0dXJkYXk7IGFuZCAxMSBhLm0uIHRvIDkgcC5tLiBTdW5kYXkuIFRoZSByZXN0YXVyYW50IGlzIGNsb3NlZCBvbiBNb25kYXlzLjwvcD4KPHA+UGhvbmUgaXMgMzMwLTk1Mi0yMzMwLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5FYXQsIGRyaW5rIGluIEtlbnQ8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPktlbnQmIzgyMTc7cyBkb3dudG93biB3aWxsIGJlIGRvdHRlZCB3aXRoIHRlbnRzIGZvciBsb2NhbCBhcnRpc3RzLCBhbmQgT2hpbyB3aW5lcmllcyB3aWxsIHNldCB1cCBmb3IgTWFpbiBTdHJlZXQgS2VudCYjODIxNztzIEFydCAmYW1wOyBXaW5lIEZlc3RpdmFsIGZyb20gbm9vbiB0byAxMCBwLm0uIEp1bmUgMi48L3A+CjxwPkEgc3RhZ2Ugd2lsbCBmZWF0dXJlIGxvY2FsIG11c2ljaWFucyBhbmQgdHJ1Y2tzIHdpbGwgb2ZmZXIgc3RyZWV0IGZvb2QuIEVudHJ5IGlzIGZyZWU7IGl0JiM4MjE3O3MgJDIwIGZvciBhIGdsYXNzIGFuZCAxMCB0YXN0ZSB0aWNrZXRzLiA8L3A+CjxwPktlbnQgd2lsbCBhbHNvIGhvc3QgaXRzIGZpcnN0IFJlc3RhdXJhbnQgV2VlayBKdW5lIDMtOS4gRWFjaCBwYXJ0aWNpcGF0aW5nIHJlc3RhdXJhbnQgd2lsbCBoYXZlIGEgc3BlY2lhbCAmIzgyMjA7cHJpeCBmaXhlJiM4MjIxOyBvZmZlcmluZyAmIzgyMTI7IGEgdGhyZWUtY291cnNlIG1lYWwgZm9yIG9uZSBzZXQgcHJpY2UgZHVyaW5nIHRoZSB3ZWVrLiBQcmljZXMgd2lsbCB2YXJ5IGJ5IHJlc3RhdXJhbnQuPC9wPgo8cD5QYXJ0aWNpcGF0aW5nIHJlc3RhdXJhbnRzIGFyZTogMTU3IExvdW5nZSwgQmVsbGVyaWEgSXRhbGlhbiBSZXN0YXVyYW50LCBCdXJuc2lkZSBCYXJiZWN1ZSwgRXJpZSBTdHJlZXQgS2l0Y2hlbiwgRnJhbmtsaW4gSG90ZWwgQmFyLCBMYXppemEsIE1yLiBadWImIzgyMTc7cywgTmluZXRlZW4gMTAsIFJheSYjODIxNztzIFBsYWNlLCBUcmVlIENpdHkgQ29mZmVlLCBUcmVubyBSaXN0b3JhbnRlLCBhbmQgVHdpc3RlZCBNZWx0ei4gPC9wPgo8cD5EaW5lcnMgd2lsbCBiZSByYW5kb21seSBzZWxlY3RlZCB0byByZWNlaXZlIHByaXplcyBpbmNsdWRpbmcgJDI1IHJlc3RhdXJhbnQgZ2lmdCBjYXJkcyBhbmQgaXRlbXMgZnJvbSBHcmVhdCBMYWtlcyBCcmV3aW5nIENvbXBhbnkuIDwvcD4KPHA+Rm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24gb24gZWl0aGVyIGV2ZW50LCBnbyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm1haW5zdHJlZXRrZW50Lm9yZyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cubWFpbnN0cmVldGtlbnQub3JnPC9hPiBvciBjYWxsIDMzMC02NzctODAwMC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+V1ZJWiB3aW5lIHdlZWtlbmQ8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPldWSVogR3JhbmQgVGFzdGluZ3MgYW5kIFNlbWluYXJzIGFyZSByZXR1cm5pbmcgdG8gSWRlYXN0cmVhbSBpbiBkb3dudG93biBDbGV2ZWxhbmQgSnVuZSAxLTIuPC9wPgo8cD5KYWNxdWVzIFBlcGluLCBGcmVuY2ggY2hlZiwgYXV0aG9yIGFuZCB3aW5uZXIgb2YgdGhlIEphbWVzIEJlYXJkIEF3YXJkLCB3aWxsIGRvIGEgZGVtb25zdHJhdGlvbiBvbiBKdW5lIDIgYW5kIGFwcGVhciBhdCBhIFZJUCBkaW5uZXIgdGhhdCBldmVuaW5nLjwvcD4KPHA+UHJvY2VlZHMgc3VwcG9ydCBwdWJsaWMgdGVsZXZpc2lvbiBzdGF0aW9uIFdWSVovUEJTIGFuZCBwdWJsaWMgcmFkaW8gc3RhdGlvbnMgV0NQTiAoOTAuMy1GTSkgYW5kIFdDTFYgKDEwNC45LUZNKS4gVGhlIElkZWFzdHJlYW0gZmFjaWxpdHkgaXMgYXQgMTM3NSBFdWNsaWQgQXZlLjwvcD4KPHA+VGFzdGluZyBzZXNzaW9ucyBmcm9tIDc6MzAgdG8gMTA6MzAgcC5tLiBGcmlkYXkgYW5kIFNhdHVyZGF5IGFyZSAkNzUuIEZvciB0aWNrZXRzIGFuZCBwcmljZXMgb2Ygb3RoZXIgYWN0aXZpdGllcywgZ28gdG8gdGhlIElkZWFzdHJlYW0gR3JhbmQgVGFzdGluZ3MgYW5kIFNlbWluYXIgRmFjZWJvb2sgcGFnZS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U21hbGwgYml0ZXM8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPiYjODIyNjsgQ29yZUxpZmUgRWF0ZXJ5IG9wZW5zIGFkamFjZW50IHRvIHRoZSBuZXcgQ2l0eSBCYXJiZXF1ZSBpbiBGYWlybGF3biBvbiBUaHVyc2RheSBhdCAyODU4IFcuIE1hcmtldCBTdC4uPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7IFRoZSBBa3JvbiBDaGlsZCBHdWlkYW5jZSB3ZWVrbHkgZm9vZCB0cnVjayBldmVudCBiZWdpbnMgV2VkbmVzZGF5IGluIGl0cyBwYXJraW5nIGxvdCBhdCBOb3J0aCBGb3JnZSBhbmQgRWFzdCBNYXJrZXQgc3RyZWV0cy4gQSBUd2lzdCBvZiBMZW9uYSwgRmxhbWluZ28gSmFjayYjODIxNztzLCBNYW5uYSBhbmQgTm9tIE5vbSBQb3Bjb3JuIENvbXBhbnkuPC9wPgo8cD5Gb29kIFRydWNrIFdlZG5lc2RheXMgd2lsbCBydW4gMTE6MzAgYS5tLiB0byAxOjMwIHAubS4gV2VkbmVzZGF5IHRvIFNlcHQuIDUuIENoZWNrIHRoZSBBa3JvbiBGb29kIFRydWNrIFdlZG5lc2RheSBGYWNlYm9vayBwYWdlIGZvciB1cGRhdGVzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XaW5lIGFuZCBnb2xkPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5UaGUgdGVsZXZpc2lvbiB3aWxsIHJlbWFpbiAmIzgyMTI7IGZvciB0aGUgdGltZSBiZWluZy48L3A+CjxwPlN1c2FuIE1vemluZ28sIG93bmVyIG9mIFJlZ2VuY3kgd2luZSBiYXIgYW5kIHNob3AgaW4gRmFpcmxhd24sIHNlbnQgYW4gZS1tYWlsIHRvIGN1c3RvbWVycyBsYXN0IHdlZWsgdGhhdCBzYWlkLCAmIzgyMjA7V2VsbCBmb2xrcyAmIzgyMzA7IEkmIzgyMTc7dmUgc3VjY3VtYmVkLiBJIGJvdWdodCBhIFRWLiBOb3QgdG8gd29ycnkgdGhvdWdoLCBpdCB3aWxsIG1hZ2ljYWxseSBkaXNhcHBlYXIgYWZ0ZXIgdGhlIHBsYXlvZmZzLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlRoZSBDYXZzIHdpbGwgcGxheSB0aGUgQ2VsdGljcyBhdCA4OjMwIHAubS4gV2VkbmVzZGF5IGluIEJvc3RvbiBhbmQgODozMCBwLm0uIEZyaWRheSBpbiBDbGV2ZWxhbmQuIElmIHRoZSBzZXJpZXMgZ29lcyB0byBnYW1lIHNldmVuLCBpdCB3aWxsIGJlIGF0IDg6MzAgcC5tLiBTdW5kYXkgaW4gQm9zdG9uLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7dmUgYmVlbiBnb2luZyBiYWNrIGFuZCBmb3J0aCBmb3IgYSBjb3VwbGUgb2YgeWVhcnMgb24gdGhlIFRWIHRoaW5nLCYjODIyMTsgTW96aW5nbyBzYWlkIGluIGFuIGUtbWFpbCB0byBtZS4gJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MganVzdCBub3Qgd2hhdCBSZWdlbmN5IGlzIGFib3V0LCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuIEJ1dCBzaGUga25vd3Mgc29tZSBjdXN0b21lcnMgd2lsbCBzdGF5IGF3YXkgaWYgdGhleSBjYW4mIzgyMTc7dCB3YXRjaCB3aGlsZSB0aGV5IHNpcC48L3A+CjxwPlJlZ2VuY3kgaXMgYXQgMTE1IEdoZW50IFJvYWQsIGFjcm9zcyBmcm9tIFN1bW1pdCBNYWxsLiBQaG9uZSBpcyAzMzAtODM2LTM0NDcuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldpbmUgY2FsZW5kYXI8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPiYjODIyNjsgVmFjY2FybyYjODIxNztzIFRyYXR0b3JpYSwgMTAwMCBHaGVudCBSb2FkLCBCYXRoLCBob3N0cyBhICYjODIyMDtCYXR0bGUgSXRhbHkmIzgyMjE7IHdpbmUgZGlubmVyIGF0IDY6MzAgcC5tLiBUaHVyc2RheS4gRm91ciBjb3Vyc2VzIHdpbGwgYmUgcGFpcmVkIHdpdGggd2luZXMgZnJvbSBTaWNpbHkgYW5kIG1haW5sYW5kIEl0YWx5LiAkNjAuIDMzMC02NjYtNjE1OC48L3A+CjxwPiYjODIyNjsgMzUmIzE3NjsgQnJpeCwgMzg3NSBNYXNzaWxsb24gUm9hZCwgR3JlZW4sIHdpbGwgb2ZmZXIgYSBmaXZlLWNvdXJzZSBkaW5uZXIgZmVhdHVyaW5nIHdpbmVzIGZyb20gV2FnbmVyIEZhbWlseSBhdCA3IHAubS4gVGh1cnNkYXkuICQ3NS4gMzMwLTg5OS05MjAwLjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyBXZXN0IFBvaW50IE1hcmtldCwgMzMgU2hpYXdhc3NlZSBBdmUuLCBGYWlybGF3biwgd2lsbCBob3N0IFRoZSBXaW5lcyBvZiBTcHJpbmcgZmVhdHVyaW5nIDIwIGxpZ2h0LWJvZGllZCByZWRzLCB3aGl0ZSBhbmQgcm9zJiMyMzM7cyBmcm9tIDcgdG8gOSBwLm0uIEZyaWRheS4gJDM1IGluIGFkdmFuY2UsICQ0MCBhdCB0aGUgZG9vci4gMzMwLTg2NC0yMTUxLCBFeHQuIDQwNS48L3A+CjxwPiYjODIyNjsgUGFwYSBKb2UmIzgyMTc7cywgMTU2MSBBa3Jvbi1QZW5pbnN1bGEgUm9hZCwgaW4gdGhlIE1lcnJpbWFuIFZhbGxleSwgd2lsbCBmZWF0dXJlIHdpbmVzIGZyb20gTW91bnQgRWRlbiBWaW5leWFyZHMgaW4gQ2FsaWZvcm5pYSBmb3IgYSBkaW5uZXIgYXQgNjozMCBwLm0uIE1heSAzMC4gPC9wPgo8cD5Db3N0IGlzICQ4NS4gRm9yIHJlc2VydmF0aW9ucywgY2FsbCAzMzAtOTIzLTc5OTkuPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7IFRoZSBNZXJjaGFudCBUYXZlcm4gYXQgMTgyNCBNZXJyaW1hbiBSb2FkIGluIEFrcm9uIHdpbGwgZmVhdHVyZSBlaWdodCB3aW5lcyBmcm9tIE93ZW4gUm9lIHdpbmVyeSBhdCBhIHRhc3RpbmcgZnJvbSA2IHRvIDggcC5tLiBNYXkgMzEsIHdpdGggZmluZ2VyIGZvb2RzLiAkMzUsIHJlc2VydmF0aW9ucyBhIG11c3QgYXQgMzMwLTg2NS05NTEwLiA8L3A+CjxwPlNlbmQgbG9jYWwgZm9vZCBuZXdzIHRvIEthdGllIEJ5YXJkIGF0IDMzMC05OTYtMzc4MSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86a2J5YXJkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+a2J5YXJkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gWW91IGNhbiBmb2xsb3cgaGVyIEBLYXRpZUJ5YXJkQUJKIG9uIFR3aXR0ZXIuPC9wPgo=