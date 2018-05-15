Akron Dish: Royal wedding cakes; Romanian spring festival; DeCheco’s turns 25; Moe’s, CoreLife opening

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaGVyZSYjODIxNztzIGEgYmlnIHdlZGRpbmcgdGhpcyB3ZWVrZW5kLCBhbmQgd2UmIzgyMTc7cmUgbm90IGludml0ZWQuPC9wPgo8cD5CdXQgeW91IGNhbiBzdGlsbCBlYXQgY2FrZSBsaWtlIHRoZSByb3lhbHMsIHRoaXMgU2F0dXJkYXksIHRoZSBkYXkgUHJpbmNlIEhhcnJ5IGFuZCBNZWdoYW4gTWFya2xlIHNheSAmIzgyMjA7SSBkby4mIzgyMjE7IEhlcmUgYXJlIGEgZmV3IHdheXMgdG8gcGF5IGhvbWFnZSB0byB0aGUgcm95YWwgbnVwdGlhbHM6PC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0Vuam95IGEgc2xpY2Ugb2YgbGVtb24gYW5kIGVsZGVyZmxvd2VyIGNha2UsIGEgbm9kIHRvIFByaW5jZSBIYXJyeSBhbmQgTWVnaGFuJiM4MjE3O3MgY2FrZSwgYWxvbmcgd2l0aCBhIHBvdCBvZiBFbmdsaXNoIHRlYSwgYW5kIGEgc2xpY2Ugb2YgY2hvY29sYXRlIGJpc2N1aXQgY2FrZSAmIzgyMTI7IFF1ZWVuIEVsaXphYmV0aCYjODIxNztzIGZhdm9yaXRlICYjODIxMjsgaW4gdGhlIFRlYSBSb29tIGF0IHRoaXMgeWVhciYjODIxNztzIFByaW1hdmFyYSEgZmVzdGl2YWwgU2F0dXJkYXkgYXQgUHJlc2VudGF0aW9uIG9mIG91ciBMb3JkIE9ydGhvZG94IENodXJjaCBpbiBGYWlybGF3bi4gTW9yZSBvbiB0aGlzIGZ1biwgZm9vZGNlbnRyaWMgZmVzdGl2YWwgZnVydGhlciBkb3duIGluIHRoaXMgY29sdW1uLjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtXZXN0IFNpZGUgQmFrZXJ5IGlzIG1ha2luZyBzbWFsbCBpbmRpdmlkdWFsIGxlbW9uIHNwb25nZSBjYWtlcyAoYWJvdXQgMyBpbmNoZXMgcm91bmQpIHdpdGggZWxkZXJmbG93ZXIgY29yZGlhbCwgYWxzbyBpbnNwaXJlZCBieSB0aGUgcm95YWwgd2VkZGluZy4gVGhlIGNha2VzIHdpbGwgYWxzbyBmZWF0dXJlIGxlbW9uIGN1cmQuIDwvcD4KPHA+VGhleSYjODIxNztsbCBiZSBhdmFpbGFibGUgVGh1cnNkYXksIEZyaWRheSBhbmQgU2F0dXJkYXkgZm9yICQxMCBhdCBXZXN0IFNpZGUmIzgyMTc7cyB0d28gbG9jYXRpb25zLCAyMzAzIFcuIE1hcmtldCBTdC4gaW4gQWtyb24gKDMzMC04MzYtNDEwMSkgYW5kIDE4NDAgVG93biBQYXJrIEJsdmQuIGluIEdyZWVuICgzMzAtODk5LTk5NjgpLiBPcmRlcnMgYXJlIGVuY291cmFnZWQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1RlYSBnb29kaWVzIGFuZCB0d28gdmFyaWV0aWVzIG9mIGN1cGNha2VzLCBlYWNoIGNlbGVicmF0aW5nIGEgcm95YWwgd2VkZGluZyBjYWtlLCB3aWxsIGJlIGF2YWlsYWJsZSBhdCB0aGUgUm95YWwgV2VkZGluZyBUZWEgZnVuZHJhaXNlciBhdCBDaHJpc3QgRXBpc2NvcGFsIENodXJjaCBpbiBLZW50LiBTZWF0aW5ncyBhcmUgYXQgbm9vbiwgMSBhbmQgMiBwLm0uPC9wPgo8cD5JdCBmZWF0dXJlcyB0cmFkaXRpb25hbCB0ZWEgdHJlYXRzIGxpa2UgY3VjdW1iZXIsIHNhbG1vbiBhbmQgb3RoZXIgZmluZ2VyIHNhbmR3aWNoZXMsIHNjb25lcyB3aXRoIGxlbW9uIGN1cmQsIGNsb3R0ZWQgY3JlYW0gYW5kIGphbSBhbmQgb3RoZXIgYmFrZWQgZ29vZHMuIENvc3QgaXMgJDIwLCAkMTAgZm9yIGNoaWxkcmVuIGFnZXMgMTIgb3IgeW91bmdlci4gVGhlIGN1cGNha2VzIHdpbGwgYmUgc29sZCBzZXBhcmF0ZWx5LiA8L3A+CjxwPkZvciByZXNlcnZhdGlvbnMsIGNhbGwgMzMwLTMyMi0xMjM2LiBUaGUgY2h1cmNoIGlzIGF0IDExOCBTLiBNYW50dWEgU3QuIChzdGF0ZSBSb3V0ZSA0MykuPC9wPgo8cD5HdWVzdHMgY2FuIHdhdGNoIGEgcmVwbGF5IG9mIHRoZSB3ZWRkaW5nICYjODIxMjsgd2hpY2ggd2lsbCBiZSBhdCA3IGEubS4gQWtyb24gdGltZSAmIzgyMTI7IG9uIGEgYmlnIHNjcmVlbi4gQWN0aXZpdGllcyB3aWxsIGluY2x1ZGUgY3JvcXVldCBvbiB0aGUgbGF3bi4gQSBwb3J0aW9uIG9mIHRoZSBwcm9jZWVkcyB3aWxsIGdvIHRvIEZyZWVkb20gSG91c2UgaW4gUG9ydGFnZSBDb3VudHkgYW5kIENBTkFQSSAoQ29tbXVuaXR5IEFpZHMgTmV0d29yay9Ba3JvbiBQcmlkZSBJbml0aWF0aXZlKSBpbiBBa3Jvbi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+SXQmIzgyMTc7cyBQcmltYXZhcmEhPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5IZXJlJiM4MjE3O3MgbW9yZSBvbiBTYXR1cmRheSYjODIxNztzIFByaW1hdmFyYSEgZmVzdGl2YWwgZnJvbSAxMSBhLm0uIHRvIDExIHAubS4gYXQgUHJlc2VudGF0aW9uIG9mIE91ciBMb3JkIE9ydGhvZG94IENodXJjaCBpbiBGYWlybGF3bi4gUHJpbWF2YXJhIGlzIFJvbWFuaWFuIGZvciBzcHJpbmd0aW1lLjwvcD4KPHA+QWxvbmcgd2l0aCB0aGUgVGVhIFJvb20gb2ZmZXJpbmcgcm95YWwgd2VkZGluZyBjYWtlLCB5b3UgY2FuIGZlYXN0IG9uIGNhYmJhZ2Ugcm9sbHMsIG1hbWFsaWdhICh0aGUgUm9tYW5pYW4gdmVyc2lvbiBvZiBwb2xlbnRhLCB3aXRoIHNvdXIgY3JlYW0gYW5kIGdyYXRlZCBjaGVlc2UpLCBjdWN1bWJlciBzYWxhZCwgbWl0aXRlaSAoY2FzZWxlc3MgZ3JvdW5kIGJlZWYgYW5kIHBvcmsgc2F1c2FnZXMpIGFuZCBhbiBhcnJheSBvZiBwYXN0cmllcy48L3A+CjxwPkluc3RlYWQgb2YgdGhlIGV2ZW5pbmcgd2luZSB0YXN0aW5nLCB0aGlzIHllYXImIzgyMTc7cyBmZXN0aXZhbCBoYXMgYSA2OjMwIHAubS4gYmVlciB0YXN0aW5nLCBpbmNsdWRpbmcgaG9tZW1hZGUgYnJld3MuIFRoZSB0YXN0aW5nIHdpdGggZnJvbS1zY3JhdGNoIGZvb2QgcGFpcmluZ3Mgd2lsbCBiZSBoZWxkIGluIHRoZSBjaHVyY2gmIzgyMTc7cyBwYXZpbGlvbi4gVGlja2V0cyBhcmUgJDI1IGluIGFkdmFuY2UgYW5kICQzMCBhdCB0aGUgZG9vci4gQ2FsbCAzMzAtMzM0LTE2MTYsIHRoZSBudW1iZXIgb2YgdGhlIEFwcm9wb3MgZ2lmdCBzdG9yZSBpbiBXYWRzd29ydGggd2hvc2Ugb3duZXIgaXMgb3JnYW5pemluZyB0aGUgYmVlciB0YXN0aW5nLjwvcD4KPHA+QWRtaXNzaW9uIGlzIGZyZWU7IHlvdSBidXkgdGhlIGZvb2QuIEFsc28gYXZhaWxhYmxlIHdpbGwgYmUgYSBnaWZ0IG1hcmtldCBhbmQgY2hpbGRyZW4mIzgyMTc7cyBhY3Rpdml0aWVzLiBUaGUgY2h1cmNoIGlzIGF0IDMzNjUgUmlkZ2V3b29kIFJvYWQsIEZhaXJsYXduLiBGb3IgZGV0YWlscywgZ28gdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mZXN0aXZhbG9mc3ByaW5nLm9yZyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuZmVzdGl2YWxvZnNwcmluZy5vcmc8L2E+LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4yNSB5ZWFycyBhdCBEZUNoZWNvJiM4MjE3O3M8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkRlQ2hlY28mIzgyMTc7cyBQaXp6ZXJpYSBhdCAyMDc1IFMuIE1haW4gU3QuIGluIEFrcm9uJiM4MjE3O3MgRmlyZXN0b25lIFBhcmsgbmVpZ2hib3Job29kIGlzIGNlbGVicmF0aW5nIDI1IHllYXJzIFNhdHVyZGF5LCBhbmQgaXMgcGFydHlpbmcgbGlrZSBpdCYjODIxNztzIDE5OTMuPC9wPgo8cD5UaGUgc2hvcCB3aWxsIHNlbGwgcGl6emEgdGhhdCBkYXkgYXQgMTk5MyBwcmljZXMuIFRoZSBzaG9wIGFsc28gc2VsbHMgc3Vicywgc2FsYWRzLCB3aW5ncyBhbmQgb3RoZXIgZm9vZDsgdGhlIGRpc2NvdW50IGlzIG9uIHBpenphIG9ubHkuPC9wPgo8cD5UaGUgc2hvcCBpcyBvcGVyYXRlZCBieSBOYXRoYW4gRGVDaGVjbywgMjksIHdobyBncmFkdWF0ZWQgaW4gMjAxMiBmcm9tIHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uLCB3aGVyZSBoZSBzdHVkaWVkIHNhbGVzIGFuZCBtYXJrZXRpbmcuIEhlJiM4MjE3O3MgdGhlIHNvbiBvZiBmb3VuZGVycyBKYWNrIGFuZCBTaGlybGV5IERlQ2hlY28uIEphY2sgY29udGludWVzIHRvIGN1dCBoYWlyIGF0IERlQ2hlY28mIzgyMTc7cyBCYXJiZXJzaG9wIHRoYXQgb3BlbmVkIHllYXJzIGVhcmxpZXIgaW4gdGhlIHNhbWUgYnVpbGRpbmcsIGFuZCBoZSBhbmQgU2hpcmxleSBoZWxwIG91dCBpbiB0aGUgcGl6emEgc2hvcCBvY2Nhc2lvbmFsbHkuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZyZWUgYnVycml0b3MgYXQgTW9lJiM4MjE3O3M8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkJlIGFtb25nIHRoZSBmaXJzdCA1MCBwZW9wbGUgaW4gbGluZSBvbiBUaHVyc2RheSBvdXRzaWRlIHRoZSBuZXcgTW9lJiM4MjE3O3MgU291dGh3ZXN0IEdyaWxsIG9uIFdlc3QgTWFya2V0IFN0cmVldCBpbiBBa3JvbiBhbmQgeW91JiM4MjE3O2xsIGdldCBmcmVlIGJ1cnJpdG9zIGZvciBhIHllYXIuPC9wPgo8cD5UaGUgcHJpemUgZW50aXRsZXMgZWFjaCB3aW5uZXIgdG8gb25lIGJ1cnJpdG8gcGVyIHdlZWsgYXQgdGhlIGFyZWEmIzgyMTc7cyBuZXdlc3QgTW9lJiM4MjE3O3MsIHdoaWNoIG9wZW5zIFRodXJzZGF5IGFuZCBpcyBvd25lZCBieSBmcmFuY2hpc2VlIEN1cnQgU2hlcGhlcmQuIFRoZSBjaGFpbiwgZm91bmRlZCBpbiAyMDAwIGFuZCBiYXNlZCBpbiBBdGxhbnRhLCBoYXMgbmVhcmx5IDcwMCBsb2NhdGlvbnMgbmF0aW9ud2lkZS48L3A+CjxwPlRoZSBuZXcgTW9lJiM4MjE3O3Mgd2lsbCBiZSBvcGVuIDExIGEubS4gdG8gOSBwLm0uIFN1bmRheSB0aHJvdWdoIFRodXJzZGF5IGFuZCAxMSBhLm0uIHRvIDEwIHAubS4gRnJpZGF5IGFuZCBTYXR1cmRheS4gUGhvbmUgaXMgMzMwLTk1OC05OTk5LjwvcD4KPHA+T3BlbmluZyBkYXkgYWxzbyB3aWxsIGZlYXR1cmUgJDUgYnVycml0b3MgYW5kIGEgcHJpemUgd2hlZWwuPC9wPgo8cD5Nb2UmIzgyMTc7cyBpcyB0aGUgbGF0ZXN0IGJ1c2luZXNzIHRvIG9wZW4gaW4gV2VzdCBNYXJrZXQgU3RyZWV0IFN0YXRpb24sIGhvbWUgdG8gdGhlIFdob2xlIEZvb2RzIGdyb2NlcnkgdGhhdCBvcGVuZWQgbGFzdCB5ZWFyLiBQb2tlIEZyZXNoLCBhbiBlbnRyYW50IGluIHRoZSBncm93aW5nIHBva2UgdHJlbmQsIG9wZW5lZCBlYXJsaWVyIHRoaXMgeWVhci48L3A+CjxwPlBva2UgKHByb25vdW5jZWQgUE8ta2F5LCBIYXdhaWlhbiBmb3IgJiM4MjIwO3RvIHNsaWNlJiM4MjIxOyBvciAmIzgyMjA7dG8gY3V0JiM4MjIxOykgYm93bHMgdHlwaWNhbGx5IGZlYXR1cmUgYWhpIHR1bmEgYW5kIHNhbG1vbjsgUG9rZSBGcmVzaCBvZmZlcnMgb3RoZXIgcHJvdGVpbnMsIGluY2x1ZGluZyBzaHJpbXAsIGNoaWNrZW4gYW5kIHRvZnUuIFRoaXMgcGxhY2UgaXMgbm90IHBhcnQgb2YgYSBjaGFpbi4gSXQmIzgyMTc7cyBvd25lZCBieSBKb25hdGhhbiBHb3RzY2hhbGwsIHdobyBwcmV2aW91c2x5IG93bmVkIENhcm9saW5lJiM4MjE3O3MgQ3VwY2FrZXMgaW4gSmFja3NvbiBUb3duc2hpcC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q29yZUxpZmUgdG8gb3BlbjwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+Q29yZUxpZmUgRWF0ZXJ5IGlzIG9wZW5pbmcgYWRqYWNlbnQgdG8gdGhlIG5ldyBDaXR5IEJhcmJlcXVlIGluIEZhaXJsYXduIG9uIE1heSAyNC4gVGhlIGxvY2F0aW9uIGF0IDI4NTggVy4gTWFya2V0IFN0LiB3aWxsIGJlIG9uZSBvZiBtb3JlIHRoYW4gMzAgZm9yIHRoZSBCaW5naGFtdG9uLCBOLlkuLCBjaGFpbi48L3A+CjxwPkNvcmVMaWZlIGJpbGxzIGl0c2VsZiBhcyBhIGhlYWx0aGZ1bCBjaGFpbi4gQ3VzdG9tZXJzIGdvIHRocm91Z2ggYSBsaW5lIGFuZCBjaG9vc2UgaW5ncmVkaWVudHMgdG8gYnVpbGQgdGhlaXIgb3duIGJvd2xzLCBzdGFydGluZyB3aXRoIGEgYmFzZSBvZiBncmFpbnMsIGdyZWVucyBvciBicm90aCwgYW5kIGFkZGluZyBwcm90ZWluLCBzdWNoIGFzIGNoaWNrZW4gb3IgYmVlZi48L3A+CjxwPlRoZSBjaGFpbiBzYXlzIGl0cyBmcmVzaCBpbmdyZWRpZW50cyBhcmUgZnJlZSBvZiB0cmFucyBmYXRzLCBhcnRpZmljaWFsIGNvbG9ycywgc3dlZXRlbmVycywgYXJ0aWZpY2lhbCBhZGRpdGl2ZXMgYW5kIEdNT3MuIEN1c3RvbWVycyBjYW4gYnVpbGQgdmVnYW4sIGdsdXRlbi1mcmVlLCBzb3ktZnJlZSBvciBwYWxlbyBib3dscy4gTm8gcGhvbmUgbnVtYmVyIGF2YWlsYWJsZSB5ZXQuPC9wPgo8cD5DaXR5IEJhcmJlcXVlICYjODIxMjsgd2hpY2ggb3BlbmVkIHRoaXMgd2VlayAmIzgyMTI7IGFuZCBDb3JlTGlmZSBhcmUgaW4gYSBuZXcgY29tcGxleCB0aGF0IHJlcGxhY2VkIHRoZSBXeWFudCBCdWlsZGluZ3MsIGFjcm9zcyBmcm9tIEZhaXJsYXduIFRvd24gQ2VudHJlLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5UaGUgUmFtcCBpcyBjb21pbmc8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPldvcmsgaXMgY29taW5nIGFsb25nIG9uIHRoZSBSYW1wIFJlc3RhdXJhbnQgYXQgU2FuZHkgQmVhY2ggTWFyaW5hIGluIEdyZWVuLjwvcD4KPHA+SmltIEdlbm92ZXNlIGFuZCBoaXMgd2lmZSwgWmFuYSwgd2hvIG93biB0aGUgbG9uZ3RpbWUgbWFyaW5hIGF0IDM3MTkgUy4gTWFpbiBTdC4sIGhvcGUgdG8gb3BlbiBzb21ldGltZSBpbiBKdWx5LCBzZXJ2aW5nIHdlbGwtZXhlY3V0ZWQgcHViIGZhcmUuPC9wPgo8cD5UaGUgY291cGxlIGZpcnN0IHJldmVhbGVkIHRoZWlyIHBsYW5zIGluIHRoZSBmYWxsIG9mIDIwMTYuIEl0IHRvb2sgYSB3aGlsZSB0byBnZXQgYXBwcm92YWxzIGZyb20gdGhlIGNpdHksIGFuZCBjb25zdHJ1Y3Rpb24gYmVnYW4gZWFybGllciB0aGlzIHllYXIgb24gdGhlIHJvdWdobHkgNSwwMDAtc3F1YXJlLWZvb3QgYnVpbGRpbmcgd2l0aCBhIGxvbmcgY29uY3JldGUgZGVjayBvdmVybG9va2luZyBDb3R0YWdlIEdyb3ZlIExha2UuPC9wPgo8cD5QYXNzZXJzLWJ5IGRyaXZpbmcgc291dGggb24gTWFpbiBTdHJlZXQgY2FuIHNlZSB0aGUgZGVjay4gV2UmIzgyMTc7bGwgaGF2ZSBtb3JlIG9uIGl0IG5leHQgd2Vlay4gQ2hlY2sgb3V0IHRoZSBwcm9ncmVzcyBhdCB0aGUgU2FuZHkgQmVhY2ggTWFyaW5hIEZhY2Vib29rIHBhZ2UuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlBpY2smIzgyMTc7cyBhdCBQTFg8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPlNwZWFraW5nIG9mIFBvcnRhZ2UgTGFrZXMsIHRoZSBvcGVuaW5nIGRhdGUgZm9yIHRoZSBuZXcgUGljayYjODIxNztzIGF0IFBMWCBoYXMgYmVlbiBwdXNoZWQgYmFjayB0byBNb25kYXkuPC9wPgo8cD5Eb25uaWUgQm95ZXIsIGZvcm1lciBvd25lciBvZiBMZWdlbmRzIFNwb3J0cyBQdWIgYW5kIEdyaWxsZSwgaXMgb3BlbmluZyB0aGUgYmFyIGFuZCByZXN0YXVyYW50IGF0IDUzMCBQb3J0YWdlIExha2VzIERyaXZlLCBvbiBXZXN0IFJlc2Vydm9pciBpbiBDb3ZlbnRyeSBUb3duc2hpcC4gTW9zdCByZWNlbnRseSwgdGhlIHNwcmF3bGluZyAxNiwwMDAtc3F1YXJlLWZvb3QgcHJvcGVydHkgd2FzIE5pY29sZXR0aSYjODIxNztzIFBhcmsgUGxhY2UsIHdoaWNoIGNsb3NlZCBpbiAyMDE1LiBCZWZvcmUgdGhhdCwgaXQgd2FzIEhvb2ssIExpbmUgYW5kIERyaW5rZXJzLjwvcD4KPHA+Qm95ZXIgaGFzIHNhaWQgb24gUGljayYjODIxNztzIEZhY2Vib29rIHBhZ2UgdGhhdCBpdCB3aWxsIGluY2x1ZGUgdHdvIGtpdGNoZW5zIGFuZCBmb3VyIGJhcnMuPC9wPgo8cD5Ccm90aGVycyBUb20sIEJvYiBhbmQgSGVyYiBIdXRjaGlzb24gcHVyY2hhc2VkIHRoZSBhcnQtZGVjby1zdHlsZSBicmljayBzdHJ1Y3R1cmUgaW4gMjAxNi4gUGFydHMgb2YgdGhlIGJ1aWxkaW5nIGRhdGUgdG8gdGhlIDE5NDBzLCBhbmQgUGljayYjODIxNztzIGdldHMgaXRzIG5hbWUgZnJvbSB0aGUgZm9ybWVyIFBpY2smIzgyMTc7cyBCb2F0aG91c2UgYXQgdGhlIHByb3BlcnR5LiBTZWUgdGhlIFBpY2tzIGF0IFBMWCBGYWNlYm9vayBwYWdlIGZvciBpbmZvcm1hdGlvbi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RmF2b3JpdGUgb3V0ZG9vciBzcG90czwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+SXQmIzgyMTc7cyAoZmluYWxseSkgcGF0aW8gc2Vhc29uLCBhbmQgd2Ugd2FudCB0byBrbm93IHlvdXIgZmF2b3JpdGUgc3BvdHMgdG8gZGluZSBvciBkcmluayBvdXRkb29ycy4gRW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnlvdXJzdG9yeUB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPnlvdXJzdG9yeUB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gb3IgbGVhdmUgYSBjb21tZW50IG9uIHRoaXMgc3Rvcnkgb24gdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsL09oaW8uY29tIEZhY2Vib29rIHBhZ2UuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZvb2QgdHJ1Y2sgcmFsbHk8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPlJlbWluZGVyOiBTdW5kYXkgaXMgdGhlIGJpZyBmb29kIHRydWNrIHJhbGx5IGluIFRhbGxtYWRnZS4gTW9yZSB0aGFuIDI1IHRydWNrcyBhcmUgb24gYm9hcmQuPC9wPgo8cD5UaGUgZXZlbnQsIG9yZ2FuaXplZCBieSB0aGUgVGFsbG1hZGdlIFBhcmtzIGFuZCBSZWNyZWF0aW9uIERlcGFydG1lbnQsIHdpbGwgcnVuIGZyb20gbm9vbiB0byA2IHAubS4gaW4gdGhlIFRhbGxtYWRnZSBSZWNyZWF0aW9uIENlbnRlciBwYXJraW5nIGxvdCBhdCA0NiBOLiBNdW5yb2UgUm9hZC4gUGFya2luZyB3aWxsIGJlIGF2YWlsYWJsZSBhdCBUYWxsbWFkZ2UgSGlnaCBTY2hvb2wgYW5kIE11bnJvZSBFbGVtZW50YXJ5IFNjaG9vbCB3aXRoIGEgc2h1dHRsZSBwcm92aWRlZC48L3A+CjxwPkZvciBpbmZvcm1hdGlvbiwgZ28gdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90YWxsbWFkZ2Utb2hpby5vcmcvMzIwL0Zvb2QtVHJ1Y2stRmVzdGl2YWwiIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwczovL3RhbGxtYWRnZS1vaGlvLm9yZy8zMjAvRm9vZC1UcnVjay1GZXN0aXZhbDwvYT4uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlN3aXNzIHN0ZWFrIGRpbm5lciA8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkZhbWlseSBvZiBGYWl0aCBVbml0ZWQgTWV0aG9kaXN0IENodXJjaCBhdCA4MDAgRS4gTWFya2V0IFN0LiBpbiBBa3JvbiB3aWxsIG9mZmVyIG1hZGUtZnJvbS1zY3JhdGNoIFN3aXNzIHN0ZWFrIGFuZCBjcmVhbWVkIGNoaWNrZW4gZGlubmVycyBTYXR1cmRheS48L3A+CjxwPlRoZSBmdW5kcmFpc2luZyBkaW5uZXIgd2lsbCBydW4gZnJvbSA1IHRvIDcgcC5tLiBhbmQgd2lsbCBiZW5lZml0IHRoZSBjaHVyY2ggWW91dGggR3JvdXAmIzgyMTc7cyBtaXNzaW9uIHRyaXAgdG8gVmlyZ2luaWEuIFRoZSB3b21lbiYjODIxNztzIGFuZCBtZW4mIzgyMTc7cyBncm91cHMgd2lsbCBoZWxwIHRoZSB5b3V0aHMgcHJlcGFyZSB0aGUgbWVhbC4gPC9wPgo8cD5UaGUgZGlubmVyIGlzICQ5IGZvciBhZHVsdHMsICQ0LjUwIGZvciBjaGlsZHJlbiBhZ2VzIDQgdG8gMTAsIGZyZWUgZm9yIGNoaWxkcmVuIDMgb3IgeW91bmdlci4gSXQgaW5jbHVkZXMgU3dpc3Mgc3RlYWsgb3IgY3JlYW1lZCBjaGlja2VuIG92ZXIgYmlzY3VpdCwgZ3JlZW4gYmVhbnMsIGNvbGVzbGF3IG9yIGFwcGxlc2F1Y2UsIG1hc2hlZCBwb3RhdG9lcywgcGllIGFuZCBhIGJldmVyYWdlLiBUaWNrZXRzIGNhbiBiZSBwdXJjaGFzZWQgYXQgdGhlIGRvb3IuPC9wPgo8cD5Gb3IgaW5mb3JtYXRpb24sIGNhbGwgMzMwLTM3Ni0yMTQxLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XaW5lIGNhbGVuZGFyPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz4mIzgyMjY7IFdpc2UgR3V5cyBMb3VuZ2UgJmFtcDsgR3JpbGwsIDEwMDggTi4gTWFpbiBTdC4sIEFrcm9uLCB3aWxsIGhvc3QgYSAmIzgyMjA7cHJpdmF0ZSB3aW5lIHRhc3RpbmcgZGlubmVyJiM4MjIxOyBvbiBTdW5kYXkuIFRoZSByZXN0YXVyYW50IG5vcm1hbGx5IGlzIGNsb3NlZCBvbiBTdW5kYXlzLjwvcD4KPHA+VGhlIHNpeC1jb3Vyc2UgZGlubmVyIHdpbGwgZmVhdHVyZSB3aW5lcyBmcm9tIHRoZSBQaWVkbW9udCByZWdpb24gaW4gSXRhbHkuIFJlc2VydmF0aW9ucyBhcmUgYSBtdXN0LiBDYWxsIDMzMC05MjItMzAwNiBmb3IgaW5mb3JtYXRpb24uPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1RoZSBNZXJjaGFudCBUYXZlcm4gYXQgMTgyNCBNZXJyaW1hbiBSb2FkIGluIEFrcm9uIHdpbGwgZmVhdHVyZSBlaWdodCB3aW5lcyBmcm9tIE93ZW4gUm9lIHdpbmVyeSBhdCBhIHRhc3RpbmcgZnJvbSA2IHRvIDggcC5tLiBNYXkgMzEuPC9wPgo8cD5Pd2VuIFJvZSBzb3VyY2VzIGdyYXBlcyBmcm9tIFlha2ltYSBWYWxsZXkgaW4gV2FzaGluZ3RvbiBhbmQgV2lsbGFtZXR0ZSBWYWxsZXkgaW4gT3JlZ29uLjwvcD4KPHA+VGhlIHRhc3Rpbmcgd2lsbCBpbmNsdWRlIGZpbmdlciBmb29kcy4gQ29zdCBpcyAkMzUgYW5kIHJlc2VydmF0aW9ucyBhcmUgYSBtdXN0LiBDYWxsIDMzMC04NjUtOTUxMC48L3A+CjxwPiYjODIyNjsgS2VuIFN0ZXdhcnQmIzgyMTc7cyBHcmlsbGUsIDE5NzAgVy4gTWFya2V0IFN0LiwgQWtyb24sIHdpbGwgaG9zdCBhIGZpdmUtY291cnNlIFN0cm9sbCBUaHJvdWdoIEZyYW5jZSB3aW5lIHRhc3RpbmcgYXQgNjozMCBwLm0uIFRodXJzZGF5LiA8L3A+CjxwPkNvc3QgaXMgJDc1LiBGb3IgcmVzZXJ2YXRpb25zLCBjYWxsIFRlcnJ5IEtlbXAgYXQgMzMwLTY5Ny02OTE3LjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyBWYWNjYXJvJiM4MjE3O3MgVHJhdHRvcmlhLCAxMDAwIEdoZW50IFJvYWQsIEJhdGgsIGhvc3RzIGEgJiM4MjIwO0JhdHRsZSBJdGFseSYjODIyMTsgd2luZSBkaW5uZXIgYXQgNjozMCBwLm0uIE1heSAyNC4gRm91ciBjb3Vyc2VzIHdpbGwgYmUgcGFpcmVkIHdpdGggdHdvIHdpbmVzIGVhY2gsIG9uZSBmcm9tIFNpY2lseSBhbmQgb25lIGZyb20gbWFpbmxhbmQgSXRhbHkuIENvc3QgaXMgJDYwIHBsdXMgdGF4IGFuZCB0aXAuIEZvciByZXNlcnZhdGlvbnMsIGNhbGwgMzMwLTY2Ni02MTU4LjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyAzNSYjMTc2OyBCcml4LCAzODc1IE1hc3NpbGxvbiBSb2FkLCBHcmVlbiwgd2lsbCBvZmZlciBhIGZpdmUtY291cnNlIGRpbm5lciBmZWF0dXJpbmcgd2luZXMgZnJvbSBXYWduZXIgRmFtaWx5LCBvd25lciBvZiBDYXltdXMgVmluZXlhcmRzIGluIE5hcGEgVmFsbGV5LCBhdCA3IHAubS4gTWF5IDI0LiBDb3N0IGlzICQ3NSBwbHVzIHRheCBhbmQgdGlwLiBGb3IgcmVzZXJ2YXRpb25zLCBjYWxsIDMzMC04OTktOTIwMC48L3A+CjxwPlNlbmQgbG9jYWwgZm9vZCBuZXdzIHRvIEthdGllIEJ5YXJkIGF0IDMzMC05OTYtMzc4MSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86a2J5YXJkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+a2J5YXJkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gWW91IGNhbiBmb2xsb3cgaGVyIEBLYXRpZUJ5YXJkQUJKIG9uIFR3aXR0ZXIgb3Igb24gRmFjZWJvb2sgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbTwvYT4gYW5kIHJlYWQgdGhlIEFrcm9uIERpc2ggYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Zvb2QuIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9mb29kIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Zvb2Q8L2E+LjwvYT48L3A+Cg==