Akron Dish: Spotted Owl plans Akron location; Nomz coming to Northside; Carla Snyder’s new cookbook; Native American dinner

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DbGV2ZWxhbmQmIzgyMTc7cyBTcG90dGVkIE93bCBpcyBmbHlpbmcgc291dGgsIHdpdGggcGxhbnMgdG8gb3BlbiBhIHNpc3RlciBiYXIgaW4gQWtyb24uPC9wPgo8cD5UaGUgcG9wdWxhciBiYXIgaW4gQ2xldmVsYW5kJiM4MjE3O3MgVHJlbW9udCBuZWlnaGJvcmhvb2QsIHdoaWNoIG9wZW5lZCBhYm91dCBmb3VyIHllYXJzIGFnbywgb2ZmZXJzIGEgbWl4IG9mIGNyZWF0aXZlIGNvY2t0YWlscywgYmVlci1hbmQtc2hvdCBwYWlyaW5ncyBhbmQgd2luZS48L3A+CjxwPk93bmVyIFdpbGwgSG9sbGluZ3N3b3J0aCB0b2xkIG1lIGluIGFuIGVtYWlsIHRoYXQgaGUgaXMgaG9waW5nIHRvIGhhdmUgYSBkZWFsIGZpbmFsaXplZCBpbiBTZXB0ZW1iZXIgYW5kIHRvIG9wZW4gbmV4dCB5ZWFyLiBIZSBkb2VzbiYjODIxNzt0IHdhbnQgdG8gcmV2ZWFsIHdoZXJlIHlldCwgYnV0IHNhaWQgdGhlIGJhciB3b3VsZCBiZSB3aXRoaW4gQWtyb24mIzgyMTc7cyBjaXR5IGxpbWl0cy48L3A+CjxwPlRoYXQgbGVhdmVzIGEgbG90IG9mIHBvc3NpYmxlIGxhbmRpbmcgc3BvdHMsIGluY2x1ZGluZyBwbGFubmVkIGRvd250b3duIHJlZGV2ZWxvcG1lbnRzIG9mIGhpc3RvcmljIGJ1aWxkaW5ncywgYXMgd2VsbCB0aGUgRWFzdCBFbmQgbWl4ZWQtdXNlIGRldmVsb3BtZW50IGluIHRoZSBmb3JtZXIgd29ybGQgaGVhZHF1YXJ0ZXJzIG9mIEdvb2R5ZWFyIFRpcmUgJmFtcDsgUnViYmVyIENvLiBlYXN0IG9mIGRvd250b3duLiA8L3A+CjxwPlRoZSBUcmVtb250IFNwb3R0ZWQgT3dsIGlzIGluIHRoZSAxODUwcyBVbmlvbiBHb3NwZWwgUHJlc3MgQnVpbGRpbmcsIG5vdyBjYWxsZWQgVHJlbW9udCBQbGFjZSBMb2Z0LCBhdCBXZXN0IFNldmVudGggU3RyZWV0IGFuZCBKZWZmZXJzb24gQXZlbnVlLCBuZWFyIEludGVyc3RhdGUgNDkwLiBUaGUgYnVpbGRpbmcgb25jZSBob3VzZWQgYSBwcmVzcyBmb3IgcmVsaWdpb3VzIHB1YmxpY2F0aW9ucy48L3A+CjxwPkhvbGxpbmdzd29ydGgsIHRoZW4gMjYsIHRvbGQgdGhlIEZyZXNoV2F0ZXIgQ2xldmVsYW5kIHdlYnNpdGUgaW4gMjAxMywgYmVmb3JlIHRoZSBUcmVtb250IHNwb3Qgb3BlbmVkLCB0aGF0IGhlIHdhcyAmIzgyMjA7b2YgdGhlIG9waW5pb24gdGhhdCBteSBnZW5lcmF0aW9uIHdhbnRzIHRoZSBzYW1lIHRoaW5nIG91dCBvZiBhIGJhciB0aGF0IG91ciBwYXJlbnRzIGRpZDogYSBwbGFjZSB3aGVyZSB5b3UgY2FuIG1lZXQgcGVvcGxlLCBmZWVsIGNvbWZvcnRhYmxlLCBkZXZlbG9wIGEgcmVsYXRpb25zaGlwIHdpdGggeW91ciBiYXJ0ZW5kZXIuIEl0JiM4MjE3O3MganVzdCBhIHBsYWNlIHdoZXJlIHlvdSBnbyB0byB3aGVuIHlvdSBkb24mIzgyMTc7dCB3YW50IHRvIGdvIGhvbWUuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Ob216IEFrcm9uIHRvIG9wZW48L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPlRoZSBmb2xrcyBiZWhpbmQgTm9teiBBa3JvbiAmIzgyMTI7IGJpbGxlZCBhcyBhICAmIzgyMjA7ZmFybSB0byBmb3JrIGNhZmUmIzgyMjE7ICYjODIxMjsgYXJlIHBsYW5uaW5nIGEgZ3JhbmQgb3BlbmluZyBzb21ldGltZSBpbiBPY3RvYmVyLjwvcD4KPHA+SXQmIzgyMTc7bGwgYmUgaW5zaWRlIHRoZSBOb3J0aHNpZGUgTWFya2V0cGxhY2UsIHRoZSBjb2xsZWN0aW9uIG9mIGZvb2QgYW5kIHJldGFpbCBzcG90cyBvbiB0aGUgZ3JvdW5kIGZsb29yIG9mIE5vcnRoc2lkZSBMb2Z0cyBqdXN0IG5vcnRoIG9mIGRvd250b3duIEFrcm9uLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO091ciBtZW51IGlzIHNlYXNvbmFsbHkgYmFzZWQsIGxvY2FsbHkgc291cmNlZCBhbmQgd2hlbiBpdCYjODIxNztzIG5vdCBwb3NzaWJsZSB0byBzb3VyY2UgbG9jYWxseSB3ZSBhaW0gdG8gdXNlIHByb2R1Y3RzIGZyb20gc3VzdGFpbmFibGUgZmFybXMsJiM4MjIxOyBzYXlzIGFuIGVtYWlsIGZyb20gTm9teiBvd25lcnMgS2Fzc2FuZHJhIE1vcnJpc29uIGFuZCBTYW0gTGFWaWN0b2lyZS4gSXQgd2lsbCBvZmZlciBzYWxhZHMsIHNhbmR3aWNoZXMgYW5kIHNvdXAuPC9wPgo8cD5NYXJrZXRwbGFjZSBzaG9wcyBpbmNsdWRlIFJ1YmJlciBDaXR5IENsb3RoaW5nLCBEaXJ0eSBSaXZlciBCaWN5Y2xlIFdvcmtzIGFuZCBTdXJlIEhvdXNlIENvZmZlZSBDby4gU29tZSB2ZW5kb3JzIGRvbiYjODIxNzt0IGV2ZW4gaGF2ZSBhIHNob3AsIGRpc3BsYXlpbmcgdGhlaXIgd2FyZXMgb24gc2hlbHZlcy4gTW9ycmlzb24gc2VsbHMgaGFuZG1hZGUgYmFncywgaW5pdGlhbGx5IGluc3BpcmVkIGJ5IGJhZ3MgZGVzaWduZWQgdG8gY2FycnkgY2lyY3VzIHByb3BzLCBpbiBhIG1hcmtldHBsYWNlIHNwb3QuIDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5PbmUtcGFuIG1lYWxzPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5IdWRzb24gcmVzaWRlbnQgYW5kIGNvb2tib29rIGF1dGhvciBDYXJsYSBTbnlkZXIgaGFzIGEgbmV3IHRpdGxlIG91dDogPGVtPk9uZSBQYW4sIFdob2xlIEZhbWlseTogTW9yZSB0aGFuIDcwIENvbXBsZXRlIFdlZWtuaWdodCBNZWFsczwvZW0+LjwvcD4KPHA+UHVibGlzaGVkIGJ5IENocm9uaWNsZSBCb29rcywgaXQmIzgyMTc7cyBoZXIgbmludGggY29va2Jvb2suIEl0IGNvc3RzICQyNC45NS4gUmVjaXBlcyBpbmNsdWRlIGJlZWYsIHBvcmsgYW5kIGNoaWNrZW4gbWVhbHMsIGFzIHdlbGwgYXMgc29tZSBzZWFmb29kIGRpc2hlcy4gVGhlIGJvb2sgaW5jbHVkZXMgYmV2ZXJhZ2UgcGFpcmluZ3MgZm9yIGFkdWx0cyBhbmQga2lkZGllcy48L3A+CjxwPlNueWRlciYjODIxNztzIGVhcmxpZXIgY29va2Jvb2tzIGluY2x1ZGUgdHdvIG90aGVycyBmb2N1c2luZyBvbiBvbmUtcGFuIG1lYWxzOiA8ZW0+T25lIFBhbiwgVHdvIFBsYXRlcyA8L2VtPmFuZDxlbT4gT25lIFBhbiwgVHdvIFBsYXRlczogVmVnZXRhcmlhbiBTdXBwZXJzPC9lbT4uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkRpbmUgaW4gQ2FudG9uPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1RoZSBpbmF1Z3VyYWwgRG93bnRvd24gQ2FudG9uIFJlc3RhdXJhbnQgV2VlayBzdGFydHMgTW9uZGF5IGFuZCBydW5zIHRocm91Z2ggU2VwdC4gMTUuIFBhcnRpY2lwYXRpbmcgcmVzdGF1cmFudHMgd2lsbCBvZmZlciBhIGZpeGVkIHRocmVlLSBvciBmb3VyLWNvdXJzZSBkaW5uZXIgbWVudSBmb3IgJDEwLSQzNSAobm90IGluY2x1ZGluZyB0YXggYW5kIHRpcCkuPC9wPgo8cD5HdWVzdHMgY2FuIGNvbGxlY3Qgc3RhbXBzIG9uIGEgcGFzc3BvcnQgYW5kIHR1cm4gaXQgaW4gYXQgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUgd2VlayB0byBiZSBlbnRlcmVkIGluIGEgcHJpemUgZHJhd2luZy48L3A+CjxwPlNlZSB0aGUgbGlzdCBvZiByZXN0YXVyYW50cyBhbmQgdGhlaXIgbWVudXMgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5kb3dudG93bmNhbnRvbiIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5kb3dudG93bmNhbnRvbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3Jlc3RhdXJhbnR3ZWVrLmNvbS8uIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+cmVzdGF1cmFudHdlZWsuY29tLy48L2E+PC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0EgZGV2ZWxvcGVyIG9mIHNob3BwaW5nIGNlbnRlcnMgaW4gTm9ydGhlYXN0IE9oaW8gaXMgYWxzbyBjZWxlYnJhdGluZyBhIFJlc3RhdXJhbnQgV2Vlaywgd2hpY2ggYmVnYW4gTW9uZGF5IGFuZCBydW5zIHRocm91Z2ggU3VuZGF5LjwvcD4KPHA+VGhlIHdlZWsgZmVhdHVyZXMgbWVhbHMgaW4gJDEwLCAkMjAgb3IgJDMwIHRpZXJzIGF0IHZhcmlvdXMgcHJvcGVydGllcyBvd25lZCBieSBTdGFyayBFbnRlcnByaXNlcywgaW5jbHVkaW5nIFBvcnRhZ2UgQ3Jvc3NpbmcgaW4gQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgKEFsYWRkaW4mIzgyMTc7cyBFYXRlcnkpLCBSb3NlbW9udCBDb21tb25zIGluIEZhaXJsYXduIChCdXJudHdvb2QgVGF2ZXJuKSBhbmQgVGhlIFN0cmlwIGluIEphY2tzb24gVG93bnNoaXAgKEFsYWRkaW4mIzgyMTc7cyBFYXRlcnkgYW5kIFdhc2FiaSBKYXBhbmVzZSBTdGVha2hvdXNlKS4gPC9wPgo8cD5UaGUgY29tcGxldGUgbGlzdCBvZiByZXN0YXVyYW50cyBhbmQgdGhlaXIgc3BlY2lhbCBtZW51cyBhcmUgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5zdGFya2VudGVycHJpc2VzLmNvbS9ldmVudHMuIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5zdGFya2VudGVycHJpc2VzLmNvbS9ldmVudHMiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cuc3RhcmtlbnRlcnByaXNlcy5jb20vZXZlbnRzPC9hPi48L2E+IFN0YXJrIEVudGVycHJpc2VzIGlzIGhlYWRxdWFydGVyZWQgaW4gQ2xldmVsYW5kLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5HYWxsZXJ5IGFwcGV0aXplcnM8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkhlcmUmIzgyMTc7cyBhIGNsYXNzIG9uIGhvcnMgZCYjODIxNztvZXV2cmVzIHdpdGggYW4gYXJ0eSB0d2lzdDogTGVhcm4gdG8gbWFrZSBzb21lIGFuZCB0YWtlIGhvbWUgYSBzcGVjaWFsIHNlcnZpbmcgcGxhdGUgZnJvbSBaZWJlci1NYXJ0ZWxsIFN0dWRpbyBhbmQgR2FsbGVyeSBpbiBkb3dudG93biBBa3JvbiYjODIxNztzIE5vcnRoc2lkZSBkaXN0cmljdC48L3A+CjxwPlRoZSBPY3QuIDEyIENsYXkgYW5kIEN1aXNpbmUgY2xhc3Mgd2lsbCBydW4gZnJvbSA2OjMwIHRvIDkgcC5tLiBhdCB0aGUgZ2FsbGVyeSwgNDMgRnVybmFjZSBTdC4gPC9wPgo8cD5LYXRoeSBMZWhyLCB3aG8gdGVhY2hlcyBhdCBXZXN0ZXJuIFJlc2VydmUgU2Nob29sIG9mIENvb2tpbmcsIHdpbGwgZGVtb25zdHJhdGUgaG93IHRvIHByZXBhcmUgc29tZSBvZiBoZXIgZmF2b3JpdGUgaG9ycyBkJiM4MjE3O29ldXZyZXMuIFBhcnRpY2lwYW50cyB3aWxsIHNhbXBsZSB0aGUgYXBwZXRpemVycywgbGVhcm4gaG93IHRvIHBsYXRlIHRoZW0gb24gaGFuZG1hZGUgc2VydmluZyBwaWVjZXMsIGFuZCB2aXNpdCBaZWJlci1NYXJ0ZWxsJiM4MjE3O3MgcG90dGVyeSBzdHVkaW8gZm9yIGEgZGVtb25zdHJhdGlvbiBvZiBob3cgdGhlIHBpZWNlcyB3ZXJlIG1hZGUuPC9wPgo8cD5XaW5lIHdpbGwgYmUgc2VydmVkIHRocm91Z2hvdXQgdGhlIGV2ZW5pbmcuIENvc3QgaXMgJDY4LiBDYWxsIDMzMC0yNTMtMzgwOC4gRm9yIG1vcmUgb24gdGhlIGdhbGxlcnksIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuemViZXItbWFydGVsbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LnplYmVyLW1hcnRlbGwuY29tPC9hPi48L3A+CjxwPlRoZSBjbGFzcyBpcyBwYXJ0IG9mIFplYmVyLU1hcnRlbGwmIzgyMTc7cyBDcmFmdGluZyB0aGUgVGFibGUgc2VyaWVzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XaW5lIGV2ZW50czwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+JiM4MjI2OyYjODIwMTtQYXBhIEpvZSYjODIxNztzIHdpbGwgaG9zdCBhIGZpdmUtY291cnNlIFNpY2lsaWFuIFdpbmUgRGlubmVyLCBmZWF0dXJpbmcgd2luZXMgb2YgRmV1ZG8gQXJhbmNpbywgYXQgNyBwLm0uIFNlcHQuIDE0LiA8L3A+CjxwPkNvdXJzZXMgaW5jbHVkZSBncmlsbGVkIGVnZ3BsYW50IHdpdGggdG9tYXRvIHN1Z287IHNlYXJlZCBwb3JjaW5pLWNydXN0ZWQgYmVlZiBjYXJwYWNjaW8gYW5kIGFydWd1bGE7IGZyZXNoIHN3b3JkZmlzaCBzcGllZGluaTsgYW5kIGJyYWlzZWQgbWVhdGJhbGxzLjwvcD4KPHA+Q29zdCBpcyAkNzAuIFRvIHJlc2VydmUsIGNhbGwgMzMwLTkyMy03OTk5LjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtLZW4gU3Rld2FydCYjODIxNztzIEdyaWxsZSwgMTk3MCBXLiBNYXJrZXQgU3QuLCBBa3Jvbiwgd2lsbCBob3N0IGEgZml2ZS1jb3Vyc2Ugd2luZSBkaW5uZXIgYXQgNjozMCBwLm0uIFRodXJzZGF5IGZlYXR1cmluZyBQYXVsIEhvYmJzIFdpbmVyeS4gU3BlYWtlciB3aWxsIGJlIENhcmxvIFJpZ2dpbywgYSBzYWxlcyBtYW5hZ2VyIGZvciB0aGUgd2luZXJ5IHdlc3Qgb2YgU2FudGEgUm9zYSwgQ2FsaWYuPC9wPgo8cD5Db3Vyc2VzIGluY2x1ZGUgQ3Jvc3NiYXJuIENoYXJkb25uYXkgU29ub21hIENvYXN0IHBhaXJlZCB3aXRoIHByb3NjaXV0dG8td3JhcHBlZCBzaHJpbXAgd2l0aCBnb2F0IGNoZWVzZSBhbmQgd2FsbnV0IG9pbDsgQ3Jvc3NiYXJuIENhYmVybmV0IEZyYW5jIHdpdGggYnJhaXNlZCBwb3JrIGJlbGx5IGFuZCBjYW5uZWxsaW5pIGJlYW4gY2Fzc291bGV0IHdpdGgga2FsZSBjaGlwczsgYW5kIFBhdWwgSG9iYnMgQ2FiZXJuZXQgU2F1dmlnbm9uIE5hcGEgVmFsbGV5IHdpdGggY2hhcnJlZCB3YXlndSBzdHJpcCBzdGVhayBhbmQgdHJ1ZmZsZSBzZWEgc2FsdCB3aGlwcGVkIHBvdGF0byB3aXRoIHJvc2VtYXJ5IGdyZW1vbGF0YS48L3A+CjxwPkNvc3QgaXMgJDExMC4gVG8gcmVzZXJ2ZSwgY2FsbCAzMzAtNjk3LTY5MTcuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlZhbGxleSBDYWYmIzIzMzsgdHVybnMgMTA8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPlRoZSBWYWxsZXkgQ2FmJiMyMzM7IGluIEFrcm9uJiM4MjE3O3MgTWVycmltYW4gVmFsbGV5LCBrbm93biBmb3IgaXRzIG1hZGUtZnJvbS1zY3JhdGNoLCBjcmVhdGl2ZSBicmVha2Zhc3QgYW5kIGx1bmNoIG9mZmVyaW5ncywgaXMgY2VsZWJyYXRpbmcgaXRzIDEwdGggYW5uaXZlcnNhcnkuPC9wPgo8cD5UaGUgY2FmJiMyMzM7LCBpbiBhIGZvcm1lciBiYW5rIGJ1aWxkaW5nIGF0IDEyMTIgV2VhdGhlcnZhbmUgTGFuZSwgaXMgb3duZWQgYnkgQkogYW5kIE5pY29sZSBNaWtvZGEuIFRoZXkgYWxzbyBvd24gYSBWYWxsZXkgQ2FmJiMyMzM7IGluIFdhZHN3b3J0aC48L3A+CjxwPkluZm9ybWF0aW9uIG9uICYjODIyMDtUZW4gRGF5cyBvZiBHaXZlYXdheXMmIzgyMjE7IHRvIGNlbGVicmF0ZSB0aGUgYW5uaXZlcnNhcnkgd2lsbCBiZSBwb3N0ZWQgb24gdGhlIGVhdGVyeSYjODIxNztzIEZhY2Vib29rIHBhZ2UuIFRoZSBwaG9uZSBpcyAzMzAtODY1LTAxMDEuIEl0IGlzIG9wZW4gZnJvbSA3IGEubS4gdG8gMyBwLm0uIHNldmVuIGRheXMgYSB3ZWVrLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5EaW5pbmcgd2l0aCBEaWFiZXRlczwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+RGluaW5nIHdpdGggRGlhYmV0ZXMgaXMgYSBjb29raW5nIHNlcmllcyBwcmVzZW50ZWQgYnkgQ2xldmVsYW5kIENsaW5pYyBBa3JvbiBHZW5lcmFsIGZvciBwZW9wbGUgd2l0aCBkaWFiZXRlcywgdGhvc2Ugd2hvIGNvb2sgZm9yIHRoZW0gYW5kIHRob3NlIGF0IHJpc2sgZm9yIHRoZSBkaXNlYXNlLiBJdCB3aWxsIGZlYXR1cmUgdGFzdGUtdGVzdGluZyBhbmQgbWVhbCBwbGFubmluZyB0aXBzLiA8L3A+CjxwPkNlcnRpZmllZCBkaWFiZXRlcyBlZHVjYXRvcnMgYW5kIGEgcHJvZmVzc2lvbmFsIGNoZWYgd2lsbCBsZWFkIHRoZSBzZXNzaW9ucy4gVGhlIHNlcmllcyB3aWxsIHJ1biBmcm9tIDYgdG8gOCBwLm0uIFNlcHQuIDEyIGFuZCBTZXB0LiAxOS48L3A+CjxwPkJvdGggc2Vzc2lvbnMgd2lsbCBydW4gZnJvbSA2IHRvIDggcC5tLiBhdCBBa3JvbiBHZW5lcmFsLCBBdHdvb2QgQ2xhc3Nyb29tLCAxIEFrcm9uIEdlbmVyYWwgQXZlLiwgQWtyb24uIENvc3QgaXMgJDEwIGZvciBib3RoLiBSZWdpc3RyYXRpb24gaXMgcmVxdWlyZWQgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5ha3JvbmdlbmVyYWwub3JnL2NhbGVuZGFyIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5ha3JvbmdlbmVyYWwub3JnL2NhbGVuZGFyPC9hPiAoc2VhcmNoIGZvciAmIzgyMjA7RGluaW5nIHdpdGggRGlhYmV0ZXMmIzgyMjE7KSBvciBjYWxsIDMzMC0zNDQtNzc5MS48L3A+CjxwPlR3byB0aGVtZXMgYXJlIHBsYW5uZWQ6IFRhaWxnYXRpbmcgYW5kIFBsYW5uaW5nIFF1aWNrIFdlZWtuaWdodCBNZWFscy48L3A+CjxwPkF0dGVuZGVlcyB3aWxsIGxlYXJuIGhvdyB0byBwcmVwYXJlIG1lYWxzIHVzaW5nIGxlc3MgZmF0LCBzYWx0IGFuZCBjYXJib2h5ZHJhdGVzL3N1Z2FyLiBQYXJ0aWNpcGFudHMgd2lsbCB0YXN0ZSBhIHZhcmlldHkgb2YgbWFpbiBkaXNoZXMsIHNpZGVzIGFuZCBkZXNzZXJ0cy48L3A+CjxwPlNlbmQgbG9jYWwgZm9vZCBuZXdzIHRvIEthdGllIEJ5YXJkIGF0IDMzMC05OTYtMzc4MSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86a2J5YXJkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+a2J5YXJkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gWW91IGNhbiBmb2xsb3cgaGVyIEBLYXRpZUJ5YXJkQUJKIG9uIFR3aXR0ZXIgb3Igb24gRmFjZWJvb2sgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbTwvYT4gYW5kIHJlYWQgdGhlIEFrcm9uIERpc2ggYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Zvb2QuIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9mb29kIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Zvb2Q8L2E+LjwvYT48L3A+Cg==