Beer notes: Louisville trading bowling for beer; Craft Beer Fest in Stow; Brats & Beer at Aqueduct; Thirsty Dog cancer awareness campaign

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5VbmhpdGNoZWQgdG8gdGFrZSBvdmVyIGZvcm1lciByZXN0YXVyYW50LCBsYW5lcywgb2ZmZXJpbmcgY3JhZnQgYmVlciwgZmFybS10by10YWJsZSBtZW51IGluIHF1aWV0IHRvd248L3A+CjxwPkJ5IFJpY2sgQXJtb24gPC9wPgo8cD5CZWFjb24gSm91cm5hbC9PaGlvLmNvbTwvcD4KPHA+TG91aXN2aWxsZSBpcyB0cmFkaW5nIGJvd2xpbmcgZm9yIGNyYWZ0IGJlZXIuPC9wPgo8cD5VbmhpdGNoZWQgQnJld2luZyBDby4gaXMgc2V0dGluZyB1cCBzaG9wIGluIHRoZSBmb3JtZXIgTG91aXN2aWxsZSBCb3dsIFJlc3RhdXJhbnQgJmFtcDsgQmFyIGRvd250b3duLCB3aXRoIHBsYW5zIHRvIG9wZW4gdGhlIGJyZXdwdWIgbmV4dCBzdW1tZXIgaW4gdGhlIHF1aWV0IFN0YXJrIENvdW50eSBjb21tdW5pdHkga25vd24gYXMgJiM4MjIwO0NvbnN0aXR1dGlvbiBUb3duLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkl0JiM4MjE3O3Mgbm90IGp1c3QgYSBwYXNzaW9uIGZvciBjcmFmdCBiZWVyIHRoYXQmIzgyMTc7cyBkcml2aW5nIGZvdW5kZXJzIGFuZCB1bmFiYXNoZWQgTG91aXN2aWxsZSBzdXBwb3J0ZXJzIEFkYW0gTG9uZ2FjcmUsIEJlbiBCaWVyeSBhbmQgR2VvcmdlIEtpa28sIGFsb25nIHdpdGggYnJld21hc3RlciBHYXJyZXQgQ29ubGV5LiBUaGV5IGhhdmUgYSBncmFuZGVyIHZpc2lvbiBmb3IgdGhlaXIgZml2ZS1iYXJyZWwgYnJld3B1YiB0aGF0IGludm9sdmVzIGxpZnRpbmcgdXAgdGhlIG9mdGVuLW92ZXJsb29rZWQgY29tbXVuaXR5LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIGhvcGluZyB3ZSB3aWxsIGJlIGEgY2F0YWx5c3QgZm9yIGNoYW5nZSBmb3IgdGhlIGNpdHkgYW5kIGJyaW5nIHBlb3BsZSBpbnRvIHRvd24sJiM4MjIxOyBMb25nYWNyZSBzYWlkIGR1cmluZyBhIHJlY2VudCBpbnRlcnZpZXcgYXQgdGhlIDYsMjg4LXNxdWFyZS1mb290IGJvd2xpbmcgYWxsZXksIDExNSBTLiBNaWxsIFN0LjwvcD4KPHA+TG91aXN2aWxsZSAmIzgyMTI7IHByb25vdW5jZWQgd2l0aCB0aGUgJiM4MjIwO3MmIzgyMjE7IGFzIG9wcG9zZWQgdG8gaXRzIEtlbnR1Y2t5IGNvdW50ZXJwYXJ0ICYjODIxMjsgaXMgYSB0b3duIG9mIG1vcmUgdGhhbiA5LDAwMCBwZW9wbGUgbG9jYXRlZCBsZXNzIHRoYW4gMjAgbWludXRlcyBlYXN0IG9mIENhbnRvbi4gSXQgcmFyZWx5IG1ha2VzIHRoZSBuZXdzIGFuZCBpdCYjODIxNztzIG5vdCBzZWVuIGFzIGEgdG91cmlzdCBkZXN0aW5hdGlvbi48L3A+CjxwPkJ1dCBjcmFmdCBiZWVyIGlzIGEgc2lnbmlmaWNhbnQgdG91cmlzbSBkcml2ZXIgYXJvdW5kIHRoZSBjb3VudHJ5LCBhcyBicmV3ZXJpZXMgaW4gc21hbGxlciBPaGlvIGNvbW11bml0aWVzIHN1Y2ggYXMgTWFyaWEgU3RlaW4gKE1vZWxsZXIgQnJldyBCYXJuKSwgTWluZXJ2YSAoU2FuZHkgU3ByaW5ncyksIENvbHVtYmlhbmEgKEJpcmRmaXNoKSBhbmQgQXRoZW5zIChKYWNraWUgTyYjODIxNztzLCBMaXR0bGUgRmlzaCBhbmQgRGV2aWwmIzgyMTc7cyBLZXR0bGUpIGFyZSBwcm92aW5nLjwvcD4KPHA+TG9uZ2FjcmUsIHdobyBydW5zIGEgdGVjaG5vbG9neSBjb25zdWx0aW5nIGJ1c2luZXNzIGluIExvdWlzdmlsbGUsIGlzIGEgMzkteWVhci1vbGQgYmVhcmRlZCBob21lYnJld2VyIHdobyBhbHdheXMgZHJlYW1lZCBvZiBvcGVuaW5nIGEgYnJld2VyeS4gSGUgZW5saXN0ZWQgdGhlIGhlbHAgb2YgZnJpZW5kcyBCaWVyeSwgNDIsIG9mIEJpZXJ5IENoZWVzZSBmYW1lIGFuZCBLaWtvLCA0NSBvZiBLaWtvIEF1Y3Rpb25zIGZhbWUgdG8gaGVscCB3aXRoIFVuaGl0Y2hlZC48L3A+CjxwPlRvZ2V0aGVyLCB0aGV5IGhpcmVkIENvbmxleSwgMzMsIG9mIEdyYW5nZXIgVG93bnNoaXAgd2hvIGZvcm1lcmx5IHNlcnZlZCBhcyB0aGUgaGVhZCBwcm9kdWN0aW9uIGJyZXdlciBmb3IgUGxhdGZvcm0gQmVlciBDby4gaW4gQ2xldmVsYW5kLjwvcD4KPHA+VGhlcmUmIzgyMTc7cyBwbGVudHkgb2Ygd29yayBhaGVhZCBvZiB0aGVtLjwvcD4KPHA+VGhleSBwbGFuIHRvIGd1dCB0aGUgZWlnaHQtbGFuZSBib3dsaW5nIGFsbGV5ICYjODIxMjsgc29ycnksIHRoZSBhY3R1YWwgbGFuZXMgYXJlIGRpc2FwcGVhcmluZyAmIzgyMTI7IGFzIHBhcnQgb2YgdGhlICQ1MDAsMDAwLXBsdXMgcHJvamVjdC4gVGhleSBhcmUgc3RpbGwgd29ya2luZyB0aHJvdWdoIHRoZSBkZWNvciBidXQgaXQgbGlrZWx5IHdpbGwgYmUgYSBydXN0aWMgZmFybWhvdXNlIHN0eWxlLCBhbG9uZyB3aXRoIGJlaW5nIGZhbWlseSBmcmllbmRseS48L3A+CjxwPlVuaGl0Y2hlZCBvd25zIG5vdCBvbmx5IHRoZSBib3dsaW5nIGFsbGV5LCBidXQgYWxzbyB0aGUgYXR0YWNoZWQgdHdvLXN0b3J5IGJ1aWxkaW5nIHNpdHVhdGVkIGFsb25nIEVhc3QgTWFpbiBTdHJlZXQuIFRoZSBwYXJ0bmVycyBleHBlY3QgdGhlIGZyb250IHBvcnRpb24gd2lsbCByZW1haW4gYXMgcmV0YWlsIHN0b3JlZnJvbnRzLiBUaGVyZSYjODIxNztzIHBsZW50eSBvZiBleHRyYSBzcGFjZSB1cHN0YWlycyB0aGF0ICYjODIxMjsgd2hvIGtub3dzICYjODIxMjsgY291bGQgYmUgdHVybmVkIGludG8gYW4gQWlyYm5iIG9uZSBkYXkuPC9wPgo8cD5UaGUgc2Vjb25kIGZsb29yIG9uY2UgaG91c2VkIGFuIDE4LXJvb20gaG90ZWwuICYjODIyMDtPciBicm90aGVsLCB3ZSByZWFsbHkgZG9uJiM4MjE3O3Qga25vdywmIzgyMjE7IEJpZXJ5IHNhaWQgd2l0aCBhIGxhdWdoLjwvcD4KPHA+TG9uZ2FjcmUsIEJpZXJ5IGFuZCBLaWtvIGFyZSBwYXlpbmcgaG9tYWdlIHRvIHRoZSBmaXJzdCBicmV3ZXJ5IGluIHRvd24gd2l0aCB0aGUgbmFtZSBVbmhpdGNoZWQuIExvdWlzdmlsbGUgd2FzIGhvbWUgdG8gYSBicmV3ZXJ5IHN0YXJ0aW5nIGFyb3VuZCAxODY1LiBJdCBsYXRlciBiZWNhbWUgdGhlIEdlb3JnZSBEaWxnZXIgQnJld2VyeSBhbmQgdGhlbiBMb3Vpc3ZpbGxlIEJyZXdpbmcgQ28uIGJlZm9yZSBjbG9zaW5nIGluIDE5MDUuPC9wPgo8cD5EaWxnZXIgdXNlZCB0byBkZWxpdmVyIGJlZXIgYXJvdW5kIHRvd24gd2l0aCBhIGhvcnNlIGFuZCBjYXJyaWFnZS4gVW5oaXRjaGVkIGlzIHVuaGl0Y2hpbmcgdGhhdCBoaXN0b3J5LjwvcD4KPHA+VW5oaXRjaGVkLCB3aGljaCBhbHNvIHdpbGwgZW1wbG95IGEgb25lLWJhcnJlbCBwaWxvdCBicmV3aW5nIHN5c3RlbSwgd2lsbCBmb2N1cyBpbml0aWFsbHkgb24gZmVlZGluZyBkcmFmdCBiZWVyIHRvIGl0cyB0YXByb29tIGFuZCBub3QgZGlzdHJpYnV0aW5nLCBhbHRob3VnaCB0aGV5IGFyZSBvcGVuIHRvIHNlcnZpbmcgdGhlIGxvY2FsIGNvbW11bml0eSBkb3duIHRoZSByb2FkLiBUaGVyZSBhbHNvIGFyZSBubyBpbW1lZGlhdGUgcGxhbnMgdG8gYm90dGxlIG9yIGNhbi48L3A+CjxwPlVuaGl0Y2hlZCBwbGFucyB0byBvZmZlciBlaWdodCBvZiBpdHMgb3duIGJlZXJzLCBhbG9uZyB3aXRoIGEgY291cGxlIGd1ZXN0IHRhcHMuIFRoZSBicmV3cHViIHdpbGwgaGF2ZSBhIGZ1bGwgbGlxdW9yIGxpY2Vuc2UgYW5kIHdpbGwgc2VydmUgY2lkZXIsIGxpcXVvciwgd2luZSBhbmQgY3JhZnQgY29ja3RhaWxzLCBhcyB3ZWxsLjwvcD4KPHA+Q29ubGV5LCB3aG8gYmVnYW4gaGlzIGJyZXdpbmcgY2FyZWVyIGF0IEhhbGYgQWNyZSBCZWVyIENvLiBpbiBDaGljYWdvLCBkZXNjcmliZWQgaGltc2VsZiBhcyBhIHRyYWRpdGlvbmFsaXN0IHdoZW4gaXQgY29tZXMgdG8gc3R5bGVzLiBIZSB3YW50cyB0byBwcm9kdWNlIGFwcHJvYWNoYWJsZSBhbmQgY2xlYW4gYmVlci48L3A+CjxwPkhlJiM4MjE3O3MgYWxzbyBhIGNsYXNzaWNhbGx5IHRyYWluZWQgY2hlZiBhbmQgYSB0cmFpbmVkIGJ1dGNoZXIuIEhlIGFuZCB0aGUgcGFydG5lcnMgYXJlIGludGVyZXN0ZWQgaW4gdXNpbmcgYXMgbWFueSBsb2NhbCBpbmdyZWRpZW50cyBhcyBwb3NzaWJsZSwgZnJvbSB0aGUgZ3JhaW5zIGluIHRoZSBiZWVyIHRvIHRoZSBtZWF0IGFuZCBjaGVlc2VzIG9uIHRoZSBmb29kIG1lbnUuPC9wPgo8cD5BcyBmb3IgdGhhdCBmb29kIG1lbnUsIHRoZXkgYXJlIHNob290aW5nIGZvciBmYXJtLXRvLXRhYmxlLiBJdCB3aWxsIGJlIHNpbXBsZSwgd2l0aCBhbiBlbXBoYXNpcyBvbiBoZWF2eSBhcHBldGl6ZXJzLiBQZW9wbGUgc2hvdWxkIGV4cGVjdCB3b29kLWZpcmVkIHBpenphIGFuZCBhIGNoYXJjdXRlcmllIGJvYXJkLCBmb3IgZXhhbXBsZS4gQW5kIHllcywgQmllcnkgQ2hlZXNlIHdpbGwgYmUgc2VydmVkLjwvcD4KPHA+TG91aXN2aWxsZSBpc24mIzgyMTc7dCBvbiB0aGUgYmVhdGVuIHBhdGguIExvbmdhY3JlIGtub3dzIHRoYXQgdGhlIGJyZXdwdWIgd2lsbCBoYXZlIHRvIHByb2R1Y2Ugbm90IG9ubHkgaGlnaC1xdWFsaXR5IGJlZXIgYW5kIGZvb2QsIGJ1dCBhbHNvIHByb3ZpZGUgYSByZXdhcmRpbmcgZXhwZXJpZW5jZSB0byBsdXJlIHBlb3BsZSB0byB0aGUgY29tbXVuaXR5IGFuZCBlbmNvdXJhZ2UgdGhlbSB0byBtYWtlIHRoZSB0cmlwIGFnYWluLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0l0IGFsbCBnb2VzIGJhY2sgdG8gdGhlIGV4cGVyaWVuY2UsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TdG93IGV2ZW50IHJldHVybnM8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPlRoZSBTdG93LU11bnJvZSBGYWxscyBDb21tdW5pdHkgRm91bmRhdGlvbiB3aWxsIGhvc3QgaXRzIHNpeHRoIGFubnVhbCBDcmFmdCBCZWVyIEZlc3QgZnJvbSA2IHRvIDkgcC5tLiBPY3QuIDYgYXQgdGhlIEhlcml0YWdlIEJhcm4gYXQgU2lsdmVyIFNwcmluZ3MgUGFyaywgNTIzOCBZb3VuZyBSb2FkLCBTdG93LjwvcD4KPHA+VGhlIGZ1bmRyYWlzZXIgaGFzIGdyb3duIGZyb20gb25lIGJyZXdlcnkgaW4gaXRzIGZpcnN0IHllYXIgJiM4MjEyOyBNYWRDYXAgJiM4MjEyOyB0byBzaXguIEluIGFkZGl0aW9uIHRvIE1hZENhcCwgdGhlIG90aGVyIHBhcnRpY2lwYXRpbmcgYnJld2VyaWVzIHRoaXMgeWVhciBhcmUgTWlzc2luZyBNb3VudGFpbiwgSGlIbywgTWNBcnRodXImIzgyMTc7cywgSG9wIFRyZWUgYW5kIEhlYWQgVHJpcC48L3A+CjxwPlRoZSBldmVudCB3aWxsIGluY2x1ZGUgbXVzaWMsIGEgcmFmZmxlIGZvciB2YXJpb3VzIHByaXplcyBhbmQgYW4gYWxsLXlvdS1jYW4tZWF0IE9rdG9iZXJmZXN0IGJ1ZmZldCBmZWF0dXJpbmcgYnJhdHd1cnN0IGFuZCBzYXVlcmtyYXV0LCBzYW5kd2ljaGVzLCBzb2Z0IHByZXR6ZWxzIGFuZCBkZXNzZXJ0cy4gVGhlcmUgYWxzbyB3aWxsIGJlIHRoZSBIYW1tZXJzY2hsYWdlciBDaGFsbGVuZ2UsIHdpdGggcGVvcGxlIGRyaXZpbmcgc3Bpa2VzIGludG8gYSByYWlscm9hZCB0aWUuPC9wPgo8cD5UaWNrZXRzIGFyZSAkNDAgb3IgJDIwIGZvciBmb29kIG9ubHkuIFByb2NlZWRzIGJlbmVmaXQgdGhlIGZvdW5kYXRpb24uPC9wPgo8cD5Gb3IgbW9yZSBkZXRhaWxzIG9yIHRpY2tldHMsIGdvIHRvOiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vc21mY29tbXVuaXR5Lm9yZy9ldmVudC9iZWVyLWZlc3QiIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vc21mY29tbXVuaXR5Lm9yZy9ldmVudC9iZWVyLWZlc3Q8L2E+LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5CcmF0cyAmYW1wOyBCcmV3czwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+VGhlIDMzMCBCcmV3aW5nIENvb3BlcmF0aXZlIHdpbGwgaG9zdCBpdHMgQnJhdHMgJmFtcDsgQnJld3MgYmVlciB0YXN0aW5nIGZyb20gbm9vbiB0byA2IHAubS4gU3VuZGF5ICYjOTY1ODtTZXB0LiAxNiYjOTY2ODthdCBBcXVlZHVjdCBCcmV3aW5nLCA1MjkgR3JhbnQgU3QuLCBBa3Jvbi48L3A+CjxwPlRoZSBldmVudCwgd2hpY2ggaXMgZnJlZSB0byBhdHRlbmQsIHdpbGwgZmVhdHVyZSBicmF0d3Vyc3RzIGFuZCBhdCBsZWFzdCBmaXZlIGJlZXJzIG1hZGUgYnkgMzMwIEJyZXdpbmcgQ29vcGVyYXRpdmUgbWVtYmVycy48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+UGludHMgZm9yIFByb3N0YXRlczwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+VGhpcnN0eSBEb2cgQnJld2luZyBDby4gaXMgYWdhaW4gc3VwcG9ydGluZyBQaW50cyBmb3IgUHJvc3RhdGVzJiM4MjE3OyBDcm93bnMgZm9yIGEgQ3VyZSBhd2FyZW5lc3MgY2FtcGFpZ24uPC9wPgo8cD5UaGUgQWtyb24gYnJld2VyeSB3aWxsIGZlYXR1cmUgc3BlY2lhbCBib3R0bGUgY2FwcyB3aXRoIHRoZSBQaW50cyBmb3IgUHJvc3RhdGVzIGxvZ28gb24gdGhlIG91dHNpZGUgYW5kIG1lc3NhZ2VzIG9uIHRoZSBpbnNpZGUgb24gYm90dGxlcyBvZiBCYXJrdG9iZXJmZXN0LCBMYWJyYWRvciBMYWdlciBhbmQgQmxvb2QgT3JhbmdlIElQQSB0aGlzIG1vbnRoLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dlIGhhdmUgcGFydGljaXBhdGVkIGV2ZXJ5IHllYXIgaW4gdGhpcyBwcm9ncmFtLCYjODIyMTsgVGhpcnN0eSBEb2cgY28tb3duZXIgSm9obiBOYWpld2F5IHNhaWQuICYjODIyMDtXZSBhcmUgYWxsIHRvdWNoZWQgYnkgc29tZW9uZSBmaWdodGluZyBjYW5jZXIgb3IgdGhhdCBoYXMuIFRoaXMgaXMgYW5vdGhlciB3YXkgdG8gYnJpbmcgYXdhcmVuZXNzLiBPbiBhIHBlcnNvbmFsIG5vdGUsIG15IGZhdGhlciB3aG8gaXMgb2J2aW91c2x5IGEgY3JhZnQgYmVlciBzdXBwb3J0ZXIgYWxzbyBhdCBhZ2UgOTMgaXMgYSBwcm9zdGF0ZSBjYW5jZXIgc3Vydml2b3IgYW5kIGVuZG9yc2VzIG91ciBlZmZvcnRzIG9uZSBwaW50IGF0IGEgdGltZS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5Nb3JlIHRoYW4gNTAgY3JhZnQgYnJld2VyaWVzIGFyb3VuZCB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBhcmUgdXNpbmcgdGhlIGJvdHRsZSBjYXBzIGZyb20gdGhlIG5vbnByb2ZpdCBQaW50cyBmb3IgUHJvc3RhdGVzLCB3aGljaCB3aWxsIGRpc3RyaWJ1dGUgNC44IG1pbGxpb24gb2YgdGhlbS4gSXQmIzgyMTc7cyB0aGUgZm91cnRoIHllYXIgZm9yIHRoZSBwcm9ncmFtLjwvcD4KPHA+QmVlciBkcmlua2VycyB3aG8gc3BvdCB0aGUgc3BlY2lhbCBib3R0bGUgY2FwcyBhcmUgZW5jb3VyYWdlZCB0byB0YWcgcGhvdG9zIG9uIHNvY2lhbCBtZWRpYSB3aXRoICNDcm93bnNmb3JhQ3VyZSBhbmQgQHBpbnRzNHByb3N0YXRlcywgYWxvbmcgd2l0aCB0aGUgYnJld2VyeSBuYW1lIGFuZCBsb2NhdGlvbiB3aGVyZSB0aGUgY2FwcyB3ZXJlIGZvdW5kLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Qb3J0bWFuIGhvbm9yZWQ8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPlUuUy4gU2VuLiBSb2IgUG9ydG1hbiwgUi1PaGlvLCBoYXMgYmVlbiBuYW1lZCBvbmUgb2YgZm91ciAmIzgyMjA7MjAxOCBCZWVyIENoYW1waW9ucyYjODIyMTsgYnkgdGhlIEJlZXIgSW5zdGl0dXRlLjwvcD4KPHA+VGhlIFdhc2hpbmd0b24sIEQuQy4tYmFzZWQgbG9iYnlpbmcgZ3JvdXAgYW5ub3VuY2VkIHRoZSBhd2FyZCBsYXN0IHdlZWsuIEl0IGFsc28gaG9ub3JlZCBVLlMuIFNlbi4gVGFtbXkgQmFsZHdpbiwgRC1XaXNjb25zaW4sIGFuZCBVLlMuIFJlcHMuIEtlbiBCdWNrLCBSLUNvbG9yYWRvLCBhbmQgU2NvdHQgUGV0ZXJzLCBELUNhbGlmb3JuaWEuPC9wPgo8cD5UaGV5IHdlcmUgcmVjb2duaXplZCBmb3IgJiM4MjIwO2NoYW1waW9uaW5nIHBvbGljaWVzIHRoYXQgcHJvdmlkZSB0YXggcmVsaWVmIGZvciBhbGwgYnJld2VycyBhbmQgYmVlciBpbXBvcnRlcnMgYW5kIGVuY291cmFnZWQgZnJlZSB0cmFkZSwmIzgyMjE7IHRoZSBCZWVyIEluc3RpdHV0ZSBzYWlkLiBQb3J0bWFuIGF1dGhvcmVkIGFuIGFtZW5kbWVudCB0byBpbmNsdWRlIHRlbXBvcmFyeSB0YXgtcmVsaWVmIHByb3Zpc2lvbnMgZm9yIGJyZXdlcnMgaW4gdGhlIFRheCBDdXRzIGFuZCBKb2JzIEFjdC48L3A+CjxwPkl0JiM4MjE3O3MgdGhlIHNlY29uZCBsZWdpc2xhdGl2ZSBhd2FyZCB0aGF0IFBvcnRtYW4gaGFzIHJlY2VpdmVkIHRoaXMgeWVhciBmcm9tIHRoZSBicmV3aW5nIGluZHVzdHJ5LiBFYXJsaWVyIHRoaXMgeWVhciwgdGhlIEJvdWxkZXIsIENvbG8uLWJhc2VkIEJyZXdlcnMgQXNzb2NpYXRpb24gaG9ub3JlZCBoaW0gd2l0aCBvbmUgb2YgaXRzIExlZ2lzbGF0aXZlIENoYW1waW9uIEF3YXJkcy48L3A+CjxwPlJpY2sgQXJtb24gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNTY5IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpyYXJtb25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5yYXJtb25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIGhpcyBiZWVyIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5PaGlvLmNvbS9iZWVyLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuT2hpby5jb20vYmVlciIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5PaGlvLmNvbS9iZWVyPC9hPi48L2E+IEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCBAYXJtb25yaWNrQUJKLjwvcD4K