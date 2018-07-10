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Biscuits are base for strawberry shortcake
Published: July 10, 2018 - 5:24 PM | Updated: July 10, 2018 - 6:20 PM
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By America’s
Test Kitchen

Via Associated Press

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