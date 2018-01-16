BuzzFeed ‘Tasty’ food videos now in a cookbook

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5BbnlvbmUgd2hvJiM4MjE3O3Mgb3BlbmVkIEZhY2Vib29rIG9yIEluc3RhZ3JhbSBoYXMgc2VlbiB0aG9zZSBmb29kIHZpZGVvIHJlY2lwZXMsIHR5cGljYWxseSBzaG90IGZyb20gYWJvdmUsIGZyb20gVGFzdHkuIFdoZXRoZXIgeW91IHNoYXJlLCBsaWtlIG9yIG1ha2UgdGhlbSwgbWFueSBhcmUgZGVzdGluZWQgdG8gd2hldCB0aGUgYXBwZXRpdGUuPC9wPgo8cD5Ob3csIGluc3RlYWQgb2YgbG9nZ2luZyBpbiB0byBGYWNlYm9vaywgeW91IGNhbiByZWFjaCBmb3IgeW91ciB2ZXJ5IG93biBjb29rYm9vayBmZWF0dXJpbmcgbWFueSBvZiB0aG9zZSByZWNpcGVzLiBUYXN0eSwgdGhlIGluc3RydWN0aW9uYWwgY29va2luZyBhcm0gb2YgQnV6ekZlZWQsIGlzIG91dCB3aXRoIDxlbT5UYXN0eSBMYXRlc3QgJmFtcDsgR3JlYXRlc3Q6IEV2ZXJ5dGhpbmcgWW91IFdhbnQgdG8gQ29vayBSaWdodCBOb3c8L2VtPiAoQ2xhcmtzb24gUG90dGVyLCAkMTkuOTkpLiA8L3A+CjxwPlRoZXJlIGFyZSBtb3JlIHRoYW4gODAgcmVjaXBlcyBzcHJlYWQgb3ZlciAxOTIgcGFnZXMgaW4gbmluZSBjaGFwdGVycy4gVGhlIHBob3RvcyBhcmUgbW91dGgtd2F0ZXJpbmcgYW5kIHJlY2lwZXMgYXJlIGVhc3ktdG8tZm9sbG93IGFuZCBkb24mIzgyMTc7dCByZXF1aXJlIGEgbG90IG9mIGluZ3JlZGllbnRzIG9yIGVxdWlwbWVudC48L3A+CjxwPkluY2x1ZGVkIGFyZSBjaGFwdGVycyBvbiBwYXJ0eSBmYXJlLCB2ZWdldGFyaWFuIGFuZCB0cmVuZGluZyByZWNpcGVzLiBSZWNpcGUgaGlnaGxpZ2h0cyBpbmNsdWRlIEphbGFwZSYjMjQxO28gUG9wcGVyIERpcCwgU2xpZGVycyBGb3VyIFdheXMgYW5kIEZyaWVkIE1hYyAmIzgyMTc7biYjODIxNzsgQ2hlZXNlIFN0aWNrcy4gTm90IGV2ZXJ5IHJlY2lwZSBoYXMgYSBwaG90bywgYnV0IG1vc3QgZG8sIGluY2x1ZGluZyBzb21lIHN0ZXAtYnktc3RlcCBwaG90b3MuIFZlZ2V0YXJpYW4gcmVjaXBlcyBmZWF0dXJlIEJha2VkIEJ1ZmZhbG8gQ2F1bGlmbG93ZXIsIFBlYW51dCBOb29kbGUgUGFzdGEgYW5kIFZlZ2FuIE1hYyAmIzgyMTc7biYjODIxNzsgQ2hlZXNlLjwvcD4KPHA+VGhlcmUgYXJlIGFsc28gZW50cmVlIHJlY2lwZXMgZGVzaWduZWQgZm9yIHdlZWtuaWdodCBjb29raW5nIGFuZCBkZXNzZXJ0cywgaW5jbHVkaW5nIHRoZSBDaGV3aWVzdCBDaG9jb2xhdGUgQ2hpcCBDb29raWVzIEV2ZXIuIFRoZSByZWNpcGVzIGFyZSB1c2VyIGZyaWVuZGx5IHdpdGggaW5ncmVkaWVudHMgbmVlZGVkIGluIGJvbGQuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsgU3VzYW4gU2VsYXNreTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5EZXRyb2l0IEZyZWUgUHJlc3M8L3N0cm9uZz48L3A+Cg==