Cooking classes: Food and yoga; Greek date night; make mozzarella

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPkZpc2hlcnMgRm9vZHMsIE5vcnRoIENhbnRvbiwgPC9zdHJvbmc+NDQwLTcyOS0xMTEwLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lmxwc2NpbmMuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5scHNjaW5jLmNvbTwvYT4uPHN0cm9uZz4gPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48ZW0+RWF0LCBCZW5kLCBMb3ZlOiBQbGFudC1iYXNlZCBEaWV0cyAmYW1wOyBZb2dhPC9lbT4sIHdpdGggQmV0aCBSb2JiaW5zIGFuZCBLZW56aWUgS3JhZnQsIHlvZ2EgaW5zdHJ1Y3RvciwgNiBwLm0uIFRodXJzZGF5LiAkNjUuPC9wPgo8cD48ZW0+QnV0Y2hlciBTaG9wOiBDaGlja2VuIDEwMTwvZW0+LCB3aXRoIFdpbGxpYW0gRGF2aXMsIDYgcC5tLiBNb25kYXkuICQ1NS48L3A+CjxwPjxlbT5BIFRvdWNoIG9mIExpbW9uY2VsbG88L2VtPiwgd2l0aCBMb3JldHRhIFBhZ2FuaW5pLCA2IHAubS4gQXByaWwgMjUuICQ1NS48L3A+CjxwPjxlbT5BcHJpbCBpbiBQYXJpczwvZW0+LCB3aXRoIFRpbSBNY0NveSBhbmQgTGVhbm5lIFdlbnR6LCA2IHAubS4gQXByaWwgMzAuICQ2NS4gPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldlc3Rlcm4gUmVzZXJ2ZSBTY2hvb2wgb2YgQ29va2luZywgSHVkc29uPC9zdHJvbmc+LCAzMzAtNjUwLTE2NjUsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cud3Jzb2MuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy53cnNvYy5jb208L2E+LjwvcD4KPHA+PGVtPkRhdGUgTmlnaHQ6IEdyZWVjZTwvZW0+LCB3aXRoIENhdGhlcmluZSBTdC4gSm9obiwgNi05IHAubS4gU2F0dXJkYXkuICQxODAgcGVyIGNvdXBsZS4gPC9wPgo8cD48ZW0+TW96emFyZWxsYSBNYWtpbmc8L2VtPiwgd2l0aCBBYmJlIFR1cm5lciwgMTozMC00OjMwIHAubS4gU3VuZGF5LiAkNzUuIDwvcD4KPHA+PGVtPktpdGNoZW4gQm9vdCBDYW1wOiBJbmNyZWRpYmxlIEVnZzwvZW0+LCB3aXRoIENhdGhlcmluZSBTdC4gSm9obiwgNjozMC04OjMwIHAubS4gVHVlc2RheS4gJDYwLjwvcD4KPHA+PGVtPkJyZWFkIHdpdGggS2F0aHkgTGVocjogU2NvbmVzLCBCaXNjdWl0cywgYW5kIEJpc2NvdHRpPC9lbT4sIDEwIGEubS4gdG8gMTozMCBwLm0uIEFwcmlsIDIxLiAkODAuPC9wPgo8cD48ZW0+S2lkcyBLaXRjaGVuIEJvb3QgQ2FtcDogUGFzdGEgUGFzdGEgUGFzdGE8L2VtPiwgd2l0aCBDYXRoZXJpbmUgU3QuIEpvaG4sIDE6MzAtMzozMCBwLm0uIEFwcmlsIDIyLiAkNTAuPC9wPgo8cD48ZW0+S2l0Y2hlbiBCb290IENhbXA6IE1vdGhlciBTYXVjZXM8L2VtPiwgd2l0aCBDYXRoZXJpbmUgU3QuIEpvaG4sIDY6MzAtODozMCBwLm0uIEFwcmlsIDI1LiAkNjAuPC9wPgo8cD48ZW0+Q3VsaW5hcnkgQnVpbGRpbmcgQmxvY2tzIElJOiBDbGFzc2ljIEZyZW5jaDwvZW0+LCB3aXRoIENhdGhlcmluZSBTdC4gSm9obiwgNC05OjMwIHAubS4gQXByaWwgMjUtMjcsIDEwOjMwIGEubS4gdG8gNDozMCBwbS4gQXByaWwgMjgtMjkuICQ2MjUuPC9wPgo=