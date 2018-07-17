Cooling down with homemade popsicles

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5JdCYjODIxNztzIHN1bW1lciwgYW5kIHRoZSBzdW4gaXMgcmVsZW50bGVzcywgbWVyY2lsZXNzLCBoZWFydGxlc3MuIFRoZSBhaXIgaGFuZ3MgaGVhdnkuIFlvdXIgc2hpcnQgc3RpY2tzIHRvIHlvdXIgYmFjay4gQmVhZHMgb2Ygc3dlYXQgdGhyZWF0ZW4gdG8gZHJpcCBpbnRvIHlvdXIgZXllcy48L3A+CjxwPkFpciBjb25kaXRpb25pbmcgd29uJiM4MjE3O3QgaGVscCwgYW5kIG5laXRoZXIgd2lsbCBhIGRpcCBpbiBhIHBvb2wuIFRob3NlIGNvb2wgeW91IGZyb20gdGhlIG91dHNpZGUgaW4sIGFuZCB5b3UgYXJlIHNvIG92ZXJoZWF0ZWQgeW91IGNhbiBvbmx5IGZpbmQgc3dlZXQgcmVsaWVmIGZyb20gdGhlIGluc2lkZSBvdXQuPC9wPgo8cD5Zb3UgbmVlZCBhIFBvcHNpY2xlLjwvcD4KPHA+WW91IGNhbiBidXkgdGhlbSBhdCB0aGUgc3RvcmUgJiM4MjEyOyB0aGF0JiM4MjE3O3MgUG9wc2ljbGUgd2l0aCBhIGNhcGl0YWwgUCAmIzgyMTI7IGFuZCB0aGV5IGFyZSBwZXJmZWN0bHkgZmluZSBhbmQgeW91IGtub3cgZXhhY3RseSB3aGF0IHlvdSBhcmUgZ2V0dGluZy4gT3IgeW91IGNhbiBtYWtlIG9uZSAmIzgyMTI7IGFuZCBoYXZlIHNvbWV0aGluZyByZWFsbHkgZXhjaXRpbmcuPC9wPgo8cD5UaGV5IGFyZSBlYXN5IHRvIG1ha2UsIGFuZCBmYXN0OyBhbGwgeW91JiM4MjE3O3JlIGRvaW5nIGlzIGZyZWV6aW5nIHNvbWUganVpY2UgYW5kIHNsaWRpbmcgYSBzdGljayBpbnRvIGl0LiBBbmQgd2hlbiB5b3UgbWFrZSB0aGVtIHlvdXJzZWxmLCB5b3UgY2FuIGFkZCBzb21lIHlvZ3VydCBvciBtaWxrIHRvIGdpdmUgdGhlbSBhbiBleHRyYSBmbGF2b3IgYm9vc3QuPC9wPgo8cD5UaGV5IGFyZSBhbHNvIGluZXhwZW5zaXZlLCBhbHRob3VnaCB0aGF0IGRlcGVuZHMgb24gdGhlIGtpbmQgb2YgbW9sZCB5b3UgdXNlLiBZb3UgY2FuIGdldCBtb2xkcyBmcm9tIGEgZG9sbGFyIHN0b3JlIGZvciBhIGJ1Y2ssIG9yIHlvdSBjYW4gcGljayB0aGVtIHVwIGF0IG9uZSBvZiB0aG9zZSBmYW5jeSBTdXIgTGEgU29ub21hIHBsYWNlcyBmb3IgMTUgdGltZXMgdGhhdC4gPC9wPgo8cD5BbmQgeW91ciByZXN1bHRzIHdpbGwgYmUgZXZlcnkgYml0IGFzIGdvb2QgaWYgeW91IGp1c3QgdXNlIHBhcGVyIGN1cHMsIHdoaWNoIGFyZSBwcmFjdGljYWxseSBmcmVlLjwvcD4KPHA+SSBnb3QgYW1iaXRpb3VzIGFuZCBkZWNpZGVkIHRvIG1ha2UgbmluZSBkaWZmZXJlbnQgdHlwZXMuIFRoYXQmIzgyMTc7cyB0aGUgcHJvYmxlbSB3aXRoIGZyb3plbiBwb3BzICYjODIxMjsgdGhleSYjODIxNztyZSBhbGwgc28gaW5jcmVkaWJseSB0ZW1wdGluZy48L3A+CjxwPlBlcmhhcHMgdGhlIG1vc3QgYmVhdXRpZnVsIHZlcnNpb24gd2FzIHRoZSBPcmFuZ2UgU3RyYXdiZXJyeSBTdW5yaXNlLCB3aGljaCBsb29rZWQgbGlrZSBvbmUgb2YgdGhvc2Ugb2xkIHRlcXVpbGEgc3VucmlzZSBkcmlua3M7IGJyaWdodCBvcmFuZ2Ugb24gdG9wIHNsb3dseSBkZWVwZW5pbmcgdG8gYSByaWNoIHJlZCBvbiB0aGUgYm90dG9tLiBUaGUgdGFzdGUgaXMgcHVyZSwgdG9vLCB3aXRoIG9yYW5nZSBqdWljZSB0dXJuaW5nIHNhdGlzZnlpbmdseSBpbnRvIGEgd29uZGVyZnVsIHN0cmF3YmVycnkuPC9wPgo8cD5TdHJhd2JlcnJ5LCBhcyBpdCB0dXJucyBvdXQsIGlzIGEgdGVycmlmaWMgZmxhdm9yIGZvciBmcm96ZW4gcG9wcy4gSSB1c2VkIGl0IGluIHRocmVlIG9mIG15IHZhcmlldGllcywgaW5jbHVkaW5nIFJvYXN0ZWQgU3RyYXdiZXJyaWVzIGFuZCBDcmVhbSBQb3BzaWNsZXMuIFJvYXN0aW5nIHRoZSBzdHJhd2JlcnJpZXMgZmlyc3QgZHJhd3Mgb3V0IGRlcHRocyBvZiBmbGF2b3IsIGVzcGVjaWFsbHkgd2hleSB0aGV5IGFyZSBmaXJzdCBnaXZlbiBhIGxpZ2h0IGRyaXp6bGluZyBvZiBiYWxzYW1pYyB2aW5lZ2FyLjwvcD4KPHA+Tm90aGluZyBnb2VzIGJldHRlciB3aXRoIHN0cmF3YmVycmllcyB0aGFuIGNyZWFtLCBhbmQgeW91IGNhbiBjZXJ0YWlubHkgdXNlIGNyZWFtIGlmIHlvdSBsaWtlLCBvciBjb2NvbnV0IG1pbGsgaWYgeW91IHdhbnQgdG8gbWFrZSBpdCB2ZWdhbi4gQnV0IEkgZGVjaWRlZCB0byBjdXQgbXkgY2Fsb3JpZXMgYW5kIHNpbXBseSB1c2Ugd2hvbGUgbWlsay48L3A+CjxwPkp1c3QgYXMgYXR0cmFjdGl2ZSBhbmQgZmxhdm9yZnVsIHdlcmUgQ2hvY29sYXRlLUNvdmVyZWQgU3RyYXdiZXJyeSBQb3BzaWNsZXMuIFRoZSBQb3BzaWNsZSBwYXJ0IGNvdWxkIG5vdCBiZSBlYXNpZXIgdG8gbWFrZTsgeW91IHNpbXBseSBibGVuZCB0b2dldGhlciBhIGxvdCBvZiBzdHJhd2JlcnJpZXMgd2l0aCBhIGxpdHRsZSB3YXRlci48L3A+CjxwPk9uY2UgdGhleSBhcmUgZnJvemVuLCB5b3UgZGlwIHRoZW0gaW50byBhIE1hZ2ljIFNoZWxsLWxpa2UgY2hvY29sYXRlIHNhdWNlIHRoYXQgaXMgc2ltcGxlIHRvIG1ha2UuIChSZW1lbWJlciB0aGF0LCBiZWNhdXNlIGl0IGhhcmRlbnMgd2hlbiBpdCBnZXRzIGNvbGQsIHlvdSBjYW5ub3Qgc3RvcmUgaXQgaW4gdGhlIHJlZnJpZ2VyYXRvci4gQnV0IHlvdSBjYW4ga2VlcCBpdCBhdCByb29tIHRlbXBlcmF0dXJlIGluIGFuIGFpcnRpZ2h0IGNvbnRhaW5lciBmb3IgYSBmZXcgZGF5cy4pPC9wPgo8cD5JIGFsc28gdXNlZCB0aGUgdG9wcGluZyB3aXRoIGEgbWludC1mbGF2b3JlZCBQb3BzaWNsZSBtYWRlIHdpdGggY2hvY29sYXRlIGNoaXBzIGFuZCBHcmVlayB5b2d1cnQuIFRoZSByZWNpcGUgc2F5cyB0aGUgY2hvY29sYXRlIHRvcHBpbmcgaXMgb3B0aW9uYWwsIGJ1dCB5b3UmIzgyMTc7bGwgd2FudCB0byBkbyBpdC48L3A+CjxwPlRoZSBtb3N0IHJlZnJlc2hpbmcgdmFyaWV0eSB3b3VsZCBoYXZlIHRvIGJlIHRoZSBNaW50eSBXYXRlcm1lbG9uIFBvcHNpY2xlcy4gSnVzdCB0aGUgdmVyeSB0aG91Z2h0IG9mIHdhdGVybWVsb24ganVpY2UgaXMgcmVmcmVzaGluZywgZXNwZWNpYWxseSB3aGVuIHlvdSBhZGQgZnJlc2ggbWludCBsZWF2ZXMuIFRoaXMgdmVyc2lvbiBnb2VzIGFsbCBvdXQgd2l0aCBjb2NvbnV0IHdhdGVyLCBsaW1lIGp1aWNlIGFuZCBqdXN0IGEgYml0IG9mIGhvbmV5IGZvciBzd2VldGVuaW5nLiA8L3A+CjxwPkNhbnRhbG91cGUgUG9wc2ljbGVzIGFyZSBhIGZyb3plbiB2ZXJzaW9uIG9mIGEgc3BlY3RhY3VsYXJseSByZWZyZXNoaW5nIGRyaW5rIEkgaGF2ZSBiZWVuIG1ha2luZyBmb3IgZGVjYWRlcy4gSSBsb3ZlIHRvIG1ha2UgYSBzbW9vdGhpZSBvdXQgb2YganVzdCBjYW50YWxvdXBlLCBhIHNwcmlua2xpbmcgb2Ygc3VnYXIgYW5kIG1pbGsuIEl0JiM4MjE3O3MgZGl2aW5lLiBOb3cgZnJlZXplIGl0LCBhbmQgeW91IGhhdmUgYSBjYW50YWxvdXBlIFBvcHNpY2xlLjwvcD4KPHA+SGVyZSBpcyBhbiBpZGVhIHRoYXQgaXMgYWxzbyBhcyBncmVhdCBhcyBpdCBjYW4gYmU6IHJvb3QgYmVlciBmbG9hdHMuIFNvIHRyeSBpdCBmcm96ZW4gb24gYSBzdGljay4gPC9wPgo8cD5QZXJoYXBzIHRoZSBmcnVpdGllc3QgdmVyc2lvbiBJIG1hZGUgd2FzIFBpbmVhcHBsZSBPcmFuZ2UgQmFuYW5hLCBiYXNlZCBvbiB0aGUgY2xhc3NpYyBmcnVpdCBzYWxhZCBjb21iaW5hdGlvbi48L3A+CjxwPlRoZXkgb25seSB0YWtlIGEgZmV3IG1pbnV0ZXMgdG8gbWFrZSwgdGhvdWdoLCBsaWtlIGFsbCBQb3BzaWNsZXMsIHJlcXVpcmUgc2V2ZXJhbCBob3VycyB0byBmcmVlemUuPC9wPgo8cD5GaW5hbGx5LCBJIGFtIGluY2x1ZGluZyBhIHJlY2lwZSBmb3IgYSBnZW5lcmljIGZydWl0LWFuZC15b2d1cnQgUG9wc2ljbGUuIFlvdSBjYW4gZWl0aGVyIHN3aXJsIHRoZSBmcnVpdCBwYXJ0IGFuZCB0aGUgeW9ndXJ0IHBhcnQsIG9yIGJsZW5kIHRoZSB0d28gdG9nZXRoZXIuIEkgdXNlZCBmcm96ZW4gYmx1ZWJlcnJpZXMgYW5kIHZhbmlsbGEgeW9ndXJ0LCB3aGljaCB0dXJuZWQgb3V0IGEgYml0IG1vcmUgcHVycGxlIHRoYW4gSSBoYWQgZXhwZWN0ZWQuIEJ1dCB0aGUgZmxhdm9yIHdhcyBncmFuZC48L3A+CjxwPk9uIGEgaG90IHN1bW1lciBkYXksIGNvdWxkIGFueXRoaW5nIGJlIGJldHRlcj88L3A+CjxwPk1JTlRZIFdBVEVSTUVMT04gPC9wPgo8cD5QT1BTSUNMRVM8L3A+CjxwPjMgY3VwcyB3YXRlcm1lbG9uIHBpZWNlcywgZGl2aWRlZDwvcD4KPHA+MSB0YnNwLiBmcmVzaCBtaW50IGxlYXZlczwvcD4KPHA+MSYjMTg5OyBjdXBzIGNvY29udXQgd2F0ZXIsIHNlZSBub3RlPC9wPgo8cD4yIHRic3AuIGxpbWUganVpY2U8L3A+CjxwPjEgdGJzcC4gaG9uZXk8L3A+CjxwPkN1dCAmIzE4OTsgY3VwIG9mIHdhdGVybWVsb24gaW50byAmIzE4ODstaW5jaCBwaWVjZXMsIGFuZCBkaXZpZGUgZXZlbmx5IGFtb25nIHRoZSBQb3BzaWNsZSBtb2xkcy4gSW4gYSBibGVuZGVyLCBwdXJlZSB0aGUgcmVtYWluaW5nIDImIzE4OTsgY3VwcyBvZiB0aGUgd2F0ZXJtZWxvbiBwaWVjZXMsIG1pbnQsIGNvY29udXQgd2F0ZXIsIGxpbWUganVpY2UgYW5kIGhvbmV5LiBQb3VyIG1peHR1cmUgZXZlbmx5IGludG8gdGhlIG1vbGRzLjwvcD4KPHA+SWYgbmVjZXNzYXJ5LCBwbGFjZSBmb2lsIG92ZXIgdG9wIG9mIG1vbGRzIGFuZCBpbnNlcnQgc3RpY2tzIChmb2lsIHdpbGwga2VlcCB0aGUgc3RpY2tzIGluIHBsYWNlIGFuZCBhdCB0aGUgcmlnaHQgZGVwdGgpLiBGcmVlemUgYXQgbGVhc3QgNiBob3VycyB1bnRpbCBmdWxseSBmcm96ZW4uIFJ1biBtb2xkcyB1bmRlciBob3Qgd2F0ZXIgZm9yIGEgZmV3IHNlY29uZHMgdG8gcmVtb3ZlIFBvcHNpY2xlcy48L3A+CjxwPk1ha2VzIDggc2VydmluZ3MuPC9wPgo8cD5Ob3RlOiBDb2NvbnV0IHdhdGVyIGNhbiBiZSBmb3VuZCBpbiB0aGUgaW50ZXJuYXRpb25hbCBhaXNsZSBvZiBzb21lIGdyb2Nlcnkgc3RvcmVzLiBSZWNpcGUgZnJvbSA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vamVzc2ljYWdhdmluLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmplc3NpY2FnYXZpbi5jb208L2E+LjwvcD4KPHA+UElORUFQUExFIE9SQU5HRSA8L3A+CjxwPkJBTkFOQSBQT1BTSUNMRVM8L3A+CjxwPjIgY3VwcyBmcmVzaCBjaG9wcGVkIHBpbmVhcHBsZTwvcD4KPHA+MyBiYW5hbmFzLCBwZWVsZWQ8L3A+CjxwPjIgbmF2ZWwgKHNlZWRsZXNzKSBvcmFuZ2VzLCBwZWVsZWQ8L3A+CjxwPlB1bHNlIGFsbCBpbmdyZWRpZW50cyB0b2dldGhlciBpbiBhIGJsZW5kZXIgdW50aWwgc21vb3RoLiBQb3VyIGludG8gUG9wc2ljbGUgbW9sZHMuIElmIG5lY2Vzc2FyeSwgcGxhY2UgZm9pbCBvdmVyIHRvcCBvZiBtb2xkcyBhbmQgaW5zZXJ0IHN0aWNrcy4gRnJlZXplIHNldmVyYWwgaG91cnMgdW50aWwgZnVsbHkgZnJvemVuLiBSdW4gbW9sZHMgdW5kZXIgaG90IHdhdGVyIGZvciBhIGZldyBzZWNvbmRzIHRvIHJlbW92ZSBQb3BzaWNsZXMuPC9wPgo8cD5NYWtlcyAxMCBzZXJ2aW5ncy48L3A+CjxwPlJlY2lwZSBieSA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vZ2ltbWVzb21lb3Zlbi5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5naW1tZXNvbWVvdmVuLmNvbTwvYT4uPC9wPgo8cD5DSE9DT0xBVEUgQ0hJUCBNSU5UPC9wPgo8cD5HUkVFSyBZT0dVUlQgUE9QUzwvcD4KPHA+MSBjdXAgbG93LWZhdCBvciBuby1mYXQgdmFuaWxsYSBHcmVlayB5b2d1cnQ8L3A+CjxwPiYjMTg5OyBjdXAgbWlsazwvcD4KPHA+MSB0c3AuIHZhbmlsbGEgZXh0cmFjdDwvcD4KPHA+JiMxOTA7IHRzcC4gbWludCBvciBwZXBwZXJtaW50IGV4dHJhY3Q8L3A+CjxwPjIgdGJzcC4gZ3JhbnVsYXRlZCBzdWdhcjwvcD4KPHA+MSB0byAyIGRyb3BzIGdyZWVuIGZvb2QgY29sb3JpbmcsIG9wdGlvbmFsPC9wPgo8cD4mIzE4OTsgY3VwIG1pbmkgY2hvY29sYXRlIGNoaXBzPC9wPgo8cD4mIzE4ODsgY3VwIGNob2NvbGF0ZSBjaGlwcyBmb3IgY2hvY29sYXRlIGNvYXRpbmcsIG9wdGlvbmFsPC9wPgo8cD4mIzE4OTsgdGJzcC4gcmVmaW5lZCBjb2NvbnV0IG9pbCBmb3IgY2hvY29sYXRlIGNvYXRpbmcsIG9wdGlvbmFsPC9wPgo8cD5JbiBhIG1peGluZyBib3dsLCB3aGlzayB0b2dldGhlciB0aGUgeW9ndXJ0LCBtaWxrLCB2YW5pbGxhLCBtaW50IGV4dHJhY3QgYW5kIHN1Z2FyLiBBZGQgZ3JlZW4gZm9vZCBjb2xvcmluZywgaWYgZGVzaXJlZCwgYW5kIHdoaXNrIHVudGlsIHRob3JvdWdobHkgYmxlbmRlZC4gUG91ciB0aGUgbWl4dHVyZSBpbnRvIFBvcHNpY2xlIG1vbGRzLiBTcHJpbmtsZSB0aGUgdG9wcyB3aXRoIG1pbmkgY2hvY29sYXRlIGNoaXBzLjwvcD4KPHA+SWYgbmVjZXNzYXJ5LCBwbGFjZSBmb2lsIG92ZXIgdG9wIG9mIG1vbGRzIGFuZCBpbnNlcnQgc3RpY2tzLiBGcmVlemUgc2V2ZXJhbCBob3VycyB1bnRpbCBmdWxseSBmcm96ZW4uPC9wPgo8cD5JZiB5b3UmIzgyMTc7ZCBsaWtlIGEgY2hvY29sYXRlIHNoZWxsLCBtaWNyb3dhdmUgdGhlIGNob2NvbGF0ZSBjaGlwcyBhbmQgY29jb251dCBvaWwgaW4gMTUtc2Vjb25kIGluY3JlbWVudHMsIHN0aXJyaW5nIGFmdGVyIGVhY2ggdGltZSwgdW50aWwgY29tcGxldGVseSBibGVuZGVkLiBDb29sIGF0IHJvb20gdGVtcGVyYXR1cmUgJiM4MjEyOyBkbyBub3QgcGxhY2UgaW4gdGhlIHJlZnJpZ2VyYXRvci4gU3RvcmUgY292ZXJlZCBhdCByb29tIHRlbXBlcmF0dXJlLjwvcD4KPHA+UnVuIG1vbGRzIHVuZGVyIGhvdCB3YXRlciBmb3IgYSBmZXcgc2Vjb25kcyB0byByZW1vdmUgUG9wc2ljbGVzLiBJZiBkZXNpcmVkLCBkcml6emxlIGNob2NvbGF0ZSBjb2F0aW5nIG92ZXIgUG9wc2ljbGVzOyB0aGUgY29hdGluZyB3aWxsIGhhcmRlbi48L3A+CjxwPk1ha2VzIDYgc2VydmluZ3MuPC9wPgo8cD5BZGFwdGVkIGZyb20gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2NvdW50cnljbGVhdmVyLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmNvdW50cnljbGVhdmVyLmNvbTwvYT4uPC9wPgo8cD5ST09UIEJFRVIgPC9wPgo8cD5GTE9BVCBQT1BTSUNMRVM8L3A+CjxwPjEyIG96LiByb290IGJlZXI8L3A+CjxwPjEmIzE4OTsgY3VwcyB2YW5pbGxhIGljZSBjcmVhbTwvcD4KPHA+UG91ciBhIHNtYWxsIGFtb3VudCBvZiByb290IGJlZXIgaW50byBlYWNoIG1vbGQuIEV2ZW5seSBkaXN0cmlidXRlIHRoZSBpY2UgY3JlYW0gYmV0d2VlbiB0aGUgbW9sZHMuIFBvdXIgcm9vdCBiZWVyIGludG8gbW9sZHMgaW4gc21hbGwgYW1vdW50cywgYWxsb3dpbmcgdGhlIGZvYW0gdG8gZGllIGJhY2sgYmVmb3JlIHBvdXJpbmcgbW9yZSB0byBmaWxsIG1vbGRzIHRvIHRoZSB0b3AuPC9wPgo8cD5JZiBuZWNlc3NhcnksIHBsYWNlIGZvaWwgb3ZlciB0b3Agb2YgbW9sZHMgYW5kIGluc2VydCBzdGlja3MuIEZyZWV6ZSBzZXZlcmFsIGhvdXJzIHVudGlsIGZ1bGx5IGZyb3plbi4gUnVuIG1vbGRzIHVuZGVyIGhvdCB3YXRlciBmb3IgYSBmZXcgc2Vjb25kcyB0byByZW1vdmUgcG9wc2ljbGVzLjwvcD4KPHA+TWFrZXMgNiBzZXJ2aW5nczwvcD4KPHA+UmVjaXBlIGZyb20gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2JvdWxkZXJsb2Nhdm9yZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5ib3VsZGVybG9jYXZvcmUuY29tPC9hPi48L3A+CjxwPlJPQVNURUQgU1RSQVdCRVJSSUVTPC9wPgo8cD5BTkQgQ1JFQU0gUE9QU0lDTEVTPC9wPgo8cD4xIGxiLiBzdHJhd2JlcnJpZXMsIHN0ZW1zIHJlbW92ZWQgYW5kIHNsaWNlZCBpbiBoYWxmPC9wPgo8cD4yIHRvIDMgdGJzcC4gYmFsc2FtaWMgdmluZWdhciwgb3B0aW9uYWw8L3A+CjxwPiYjMTg5OyBjdXAgcHVyZSBtYXBsZSBzeXJ1cCBvciBob25leSwgZGl2aWRlZDwvcD4KPHA+MSYjMTg5OyBjdXBzIHdob2xlIG1pbGssIGhhbGYtYW5kLWhhbGYsIGxpZ2h0IGNyZWFtLCBoZWF2eSBjcmVhbSBvciBjb2NvbnV0IG1pbGs8L3A+CjxwPjEgdHNwLiB2YW5pbGxhIGV4dHJhY3Q8L3A+CjxwPlNtYWxsIHBpbmNoIHNhbHQ8L3A+CjxwPlByZWhlYXQgb3ZlbiB0byAzNzUgZGVncmVlcy4gQXJyYW5nZSB0aGUgc3RyYXdiZXJyeSBoYWx2ZXMgaW4gYW4gZXZlbiBsYXllciBvbiBhIGJha2luZyBzaGVldCBsaW5lZCB3aXRoIHBhcmNobWVudCBwYXBlci4gRHJpenpsZSBsaWdodGx5IHdpdGggYmFsc2FtaWMgdmluZWdhciwgaWYgdXNpbmcuIFJvYXN0IHVudGlsIHRoZSBzdHJhd2JlcnJpZXMgYXJlIHNvZnQgYW5kIGZyYWdyYW50LCBhYm91dCAyMCBtaW51dGVzLiBMZXQgY29vbCBmb3IgMTAgbWludXRlcyBvbiB0aGUgcGFuLCB0aGVuIHRyYW5zZmVyIHRvIGEgYm93bCAoaW5jbHVkaW5nIGp1aWNlcykgYW5kIGxldCBjb29sIHRvIHJvb20gdGVtcGVyYXR1cmUuPC9wPgo8cD5BZGQgdGhlIHJvYXN0ZWQgc3RyYXdiZXJyaWVzLCB0aGVpciBqdWljZSBhbmQgJiMxODg7IGN1cCBvZiB0aGUgbWFwbGUgc3lydXAgdG8gYSBmb29kIHByb2Nlc3NvciBvciBibGVuZGVyLCBhbmQgcHVsc2UgYSBmZXcgdGltZXMgdG8gY29tYmluZS4gVGhlIG1peHR1cmUgc2hvdWxkIHN0aWxsIGJlIGEgYml0IGNodW5reSwgd2l0aCBzbWFsbCBiaXRlcyBvZiBmcnVpdCB0aHJvdWdob3V0LjwvcD4KPHA+SW4gYSBzZXBhcmF0ZSBib3dsIG9yIG1lYXN1cmluZyBjdXAsIHdoaXNrIHRvZ2V0aGVyIHRoZSBtaWxrIGFuZCB0aGUgcmVtYWluaW5nICYjMTg4OyBjdXAgbWFwbGUgc3lydXAuIFN0aXIgaW4gdGhlIHZhbmlsbGEgYW5kIHNhbHQuPC9wPgo8cD5Gb3IgYmxlbmRlZCBQb3BzaWNsZXM6IEFkZCB0aGUgY3JlYW0gbWl4dHVyZSB0byB0aGUgZm9vZCBwcm9jZXNzb3IgYmxlbmRlciBhbmQgcHVsc2UgdW50aWwganVzdCBjb21iaW5lZC48L3A+CjxwPkZvciBsYXllcmVkIG9yIHN3aXJsZWQgUG9wc2ljbGVzOiBTcG9vbiBhIHRhYmxlc3Bvb24gb3IgdHdvIG9mIHRoZSBzdHJhd2JlcnJ5IG1peHR1cmUgaW50byB0aGUgYm90dG9tIG9mIGVhY2ggUG9wc2ljbGUgbW9sZC4gVG9wIHdpdGggYSBiaXQgb2YgY3JlYW0sIGFuZCBjb250aW51ZSBsYXllcmluZyB1bnRpbCBhbGwgdGhlIG1vbGRzIGFyZSBldmVubHkgZmlsbGVkIChpdCBtYXkgaGVscCB0byBsZXQgdGhlIHN0cmF3YmVycnkgbWl4dHVyZSBzbGlkZSBkb3duIHRoZSBzaWRlIG9mIHRoZSBtb2xkLCB3aGljaCB3aWxsIGFsbG93IGl0IHRvIHN0YXkgaW4gcGxhY2UpLjwvcD4KPHA+SWYgbmVjZXNzYXJ5LCBwbGFjZSBmb2lsIG92ZXIgdG9wIG9mIG1vbGRzIGFuZCBpbnNlcnQgc3RpY2tzLiBGcmVlemUgYXQgbGVhc3QgNCBob3VycyB1bnRpbCBmdWxseSBmcm96ZW4uIFJ1biBtb2xkcyB1bmRlciBob3Qgd2F0ZXIgZm9yIGEgZmV3IHNlY29uZHMgdG8gcmVtb3ZlIFBvcHNpY2xlcy48L3A+CjxwPk1ha2VzIDYgc2VydmluZ3MuPC9wPgo8cD5BZGFwdGVkIGZyb20gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3N0eWxlbWVwcmV0dHkuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+c3R5bGVtZXByZXR0eS5jb208L2E+LjwvcD4KPHA+Q0FOVEFMT1VQRSBQT1BTSUNMRVM8L3A+CjxwPiYjMTg5OyBjYW50YWxvdXBlLCBzZWVkZWQsIHBlZWxlZCBhbmQgZGljZWQ8L3A+CjxwPiYjODUzMTsgY3VwIHdob2xlIG1pbGssIGxpZ2h0IGNyZWFtIG9yIGhlYXZ5IGNyZWFtPC9wPgo8cD4yIHRic3AuIG9yIG1vcmUgc3VwZXJmaW5lIHN1Z2FyLCBzZWUgbm90ZTwvcD4KPHA+Q29tYmluZSBjYW50YWxvdXBlLCBtaWxrIGFuZCBzdWdhciBpbiBhIGJsZW5kZXIsIGFuZCBibGVuZCB1bnRpbCBzbW9vdGguIFNjb29wIG1peHR1cmUgZXZlbmx5IGludG8gUG9wc2ljbGUgbW9sZHMuPC9wPgo8cD5JZiBuZWNlc3NhcnksIHBsYWNlIGZvaWwgb3ZlciB0b3Agb2YgbW9sZHMgYW5kIGluc2VydCBzdGlja3MuIEZyZWV6ZSBhdCBsZWFzdCA0IGhvdXJzIHVudGlsIGZ1bGx5IGZyb3plbi4gUnVuIG1vbGRzIHVuZGVyIGhvdCB3YXRlciBmb3IgYSBmZXcgc2Vjb25kcyB0byByZW1vdmUgUG9wc2ljbGVzLjwvcD4KPHA+TWFrZXMgNiBzZXJ2aW5ncy48L3A+CjxwPk5vdGU6IFRvIG1ha2Ugc3VwZXJmaW5lIHN1Z2FyLCBwbGFjZSBncmFudWxhdGVkIHN1Z2FyIGluIGEgYmxlbmRlciBhbmQgcHJvY2VzcyBvbiBoaWdoIGZvciAxMCB0byAxNSBzZWNvbmRzLCB1bnRpbCBwb3dkZXJ5LiBSZWNpcGUgYnkgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2ltcGVyaWFsc3VnYXIuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aW1wZXJpYWxzdWdhci5jb208L2E+LjwvcD4KPHA+T1JBTkdFIFNUUkFXQkVSUlkgPC9wPgo8cD5TVU5SSVNFIFBPUFNJQ0xFUzwvcD4KPHA+MSBjdXAgc3RyYXdiZXJyaWVzLCBmcmVzaCBvciBmcm96ZW48L3A+CjxwPiYjMTkwOyBjdXAgd2F0ZXI8L3A+CjxwPjIgdGJzcC4gbWFwbGUgc3lydXA8L3A+CjxwPjIgY3VwcyBmcmVzaGx5IHNxdWVlemVkIG9yYW5nZSBqdWljZSAoZnJvbSA0IHRvIDYgb3Jhbmdlcyk8L3A+CjxwPlB1dCBzdHJhd2JlcnJpZXMsIHdhdGVyIGFuZCBtYXBsZSBzeXJ1cCBpbnRvIGEgYmxlbmRlciBhbmQgYmxlbmQgb24gaGlnaCB1bnRpbCBzbW9vdGguPC9wPgo8cD5Qb3VyIG9yYW5nZSBqdWljZSBldmVubHkgaW50byBlYWNoIFBvcHNpY2xlIG1vbGQsIGFib3V0ICYjMTg5OyB0byAmIzE5MDsgZnVsbC4gU3Bvb24gdGhlIHN0cmF3YmVycnkgbWl4dHVyZSBpbnRvIGVhY2ggbW9sZCwgSWYgZGVzaXJlZCwgc3Bvb24ganVzdCBhIGxpdHRsZSBzdHJhd2JlcnJ5IG1peHR1cmUgaW4gYXQgZmlyc3QsIGJsZW5kIGl0IGp1c3Qgd2l0aCB0aGUgdG9wIG9mIHRoZSBvcmFuZ2UganVpY2UgdG8gZ2l2ZSB0aGUgUG9wc2ljbGUgYSBncmFkaWVudCBsb29rLCBhbmQgdGhlbiBjYXJlZnVsbHkgc3Bvb24gaW4gdGhlIHJlc3Qgb2YgdGhlIHN0cmF3YmVycnkgbWl4dHVyZS48L3A+CjxwPklmIG5lY2Vzc2FyeSwgcGxhY2UgZm9pbCBvdmVyIHRvcCBvZiBtb2xkcyBhbmQgaW5zZXJ0IHN0aWNrcy4gRnJlZXplIGF0IGxlYXN0IDEyIGhvdXJzIHVudGlsIGZ1bGx5IGZyb3plbi4gUnVuIG1vbGRzIHVuZGVyIGhvdCB3YXRlciBmb3IgYSBmZXcgc2Vjb25kcyB0byByZW1vdmUgUG9wc2ljbGVzLjwvcD4KPHA+TWFrZXMgMTAgc2VydmluZ3MuPC9wPgo8cD5SZWNpcGUgZnJvbSA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vdGhlaGVhbHRoZnVsaWRlYXMuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+dGhlaGVhbHRoZnVsaWRlYXMuY29tPC9hPjwvcD4KPHA+RlJVSVQgJiM4MjE3O04mIzgyMTc7IFlPR1VSVCBQT1BTPC9wPgo8cD4xIGxiLiBmcmVzaCBvciBmcm96ZW4gZnJ1aXQsIHN1Y2ggYXMgYmx1ZWJlcnJpZXM8L3A+CjxwPjIgdGJzcC4gZ3JhbnVsYXRlZCBzdWdhciAobWF5IG9ubHkgYmUgbmVlZGVkIGlmIHVzaW5nIGZyZXNoIGZydWl0KTwvcD4KPHA+MiBjdXBzIHZhbmlsbGEgeW9ndXJ0PC9wPgo8cD5Vc2luZyBhIGZvb2QgcHJvY2Vzc29yLCBwdXJlZSB0aGUgZnJ1aXQgKGFuZCBzdWdhciBpZiB1c2luZyBmcmVzaCBvciB1bnN3ZWV0ZW5lZCBmcm96ZW4gZnJ1aXQpIHVudGlsIHNtb290aC48L3A+CjxwPkZvciBibGVuZGVkIFBvcHNpY2xlczogU3RpciB5b2d1cnQgaW50byBwdXJlZSBhbmQgc3RpciB1bnRpbCB0aG9yb3VnaGx5IGJsZW5kZWQ7IHBvdXIgaW50byBQb3BzaWNsZSBtb2xkcy48L3A+CjxwPkZvciBzd2lybGVkIFBvcHNpY2xlczogUHV0IHB1cmVlIGludG8gb25lIHJlc2VhbGFibGUgYmFnIGFuZCB5b2d1cnQgaW50byBhbm90aGVyLCBhbmQgc25pcCBvZmYgYSBjb3JuZXIgZnJvbSBlYWNoLiBBbHRlcm5hdGVseSBzcXVlZXplIHRoZSB5b2d1cnQgYW5kIHB1cmVlIGludG8gdGhlIG1vbGRzIHRvIGNyZWF0ZSBzd2lybHMuPC9wPgo8cD5JZiBuZWNlc3NhcnksIHBsYWNlIGZvaWwgb3ZlciB0b3Agb2YgbW9sZHMgYW5kIGluc2VydCBzdGlja3MuIEZyZWV6ZSBvdmVybmlnaHQgdW50aWwgZnVsbHkgZnJvemVuLiBSdW4gbW9sZHMgdW5kZXIgaG90IHdhdGVyIGZvciBhIGZldyBzZWNvbmRzIHRvIHJlbW92ZSBQb3BzaWNsZXMuPC9wPgo8cD5NYWtlcyAxMCBzZXJ2aW5ncy48L3A+CjxwPkFkYXB0ZWQgZnJvbSA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd29tYW5zZGF5LmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPndvbWFuc2RheS5jb208L2E+PC9wPgo8cD5DSE9DT0xBVEUtQ09WRVJFRDwvcD4KPHA+U1RSQVdCRVJSWSBQT1BTSUNMRVM8L3A+CjxwPjImIzE4OTsgY3VwcyBmcmVzaCB3aG9sZSBzdHJhd2JlcnJpZXM8L3A+CjxwPiYjODUzMTsgY3VwIGNvbGQgd2F0ZXI8L3A+CjxwPjIgY3VwcyBzZW1pc3dlZXQgY2hvY29sYXRlIGNoaXBzPC9wPgo8cD4mIzE4ODsgY3VwIHJlZmluZWQgY29jb251dCBvaWw8L3A+CjxwPkJsZW5kIHRoZSBzdHJhd2JlcnJpZXMgYW5kIHdhdGVyIHRvZ2V0aGVyLiBQb3VyIGludG8gUG9wc2ljbGUgbW9sZHMuIElmIG5lY2Vzc2FyeSwgcGxhY2UgZm9pbCBvdmVyIHRvcCBvZiBtb2xkcyBhbmQgaW5zZXJ0IHN0aWNrcy4gRnJlZXplIGF0IGxlYXN0IDQgaG91cnMgdW50aWwgZnVsbHkgZnJvemVuLjwvcD4KPHA+TWljcm93YXZlIHRoZSBjaG9jb2xhdGUgY2hpcHMgYW5kIGNvY29udXQgb2lsIGluIDE1LXNlY29uZCBpbmNyZW1lbnRzLCBzdGlycmluZyBhZnRlciBlYWNoIHRpbWUsIHVudGlsIGNvbXBsZXRlbHkgYmxlbmRlZC4gQ29vbCBhdCByb29tIHRlbXBlcmF0dXJlICYjODIxMjsgZG8gbm90IHBsYWNlIGluIHRoZSByZWZyaWdlcmF0b3IuIFN0b3JlIGNvdmVyZWQgYXQgcm9vbSB0ZW1wZXJhdHVyZS48L3A+CjxwPlJ1biBtb2xkcyB1bmRlciBob3Qgd2F0ZXIgZm9yIGEgZmV3IHNlY29uZHMgdG8gcmVtb3ZlIFBvcHNpY2xlcy4gRGlwIGludG8gY2hvY29sYXRlIGNvYXRpbmc7IHRoZSBjb2F0aW5nIHdpbGwgaGFyZGVuLjwvcD4KPHA+TWFrZXMgNiBzZXJ2aW5ncy48L3A+CjxwPkFkYXB0ZWQgZnJvbSA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vY2hvY29sYXRlYW5kY2Fycm90cy5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5jaG9jb2xhdGVhbmRjYXJyb3RzLmNvbTwvYT48L3A+Cg==