Nick Anthe lives again — for a weekend — at Wise Guys Lounge & Grill

Published: February 20, 2018 - 6:28 PM | Updated: February 20, 2018 - 7:12 PM
-
1/9
-
2/9
-
3/9
-
4/9
-
5/9
-
6/9
-
7/9
-
8/9
-
9/9
By Katie Byard
Beacon Journal staff writer
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5MaXR0bGUgZGlkIERpbm8gUmVlZCwgY2hlZiBhdCBXaXNlIEd1eXMgTG91bmdlICZhbXA7IEdyaWxsIGluIEFrcm9uLCBrbm93IHRoYXQgaGUgd291bGQgZmluZCBjdWxpbmFyeSBpbnNwaXJhdGlvbiB0dWNrZWQgYXdheSBpbiBzdG9yYWdlLjwvcD4KPHA+V2lzZSBHdXlzIGlzIGluIHRoZSBidWlsZGluZyB0aGF0IGZvcm1lcmx5IGhvdXNlZCBOaWNrIEFudGhlIFJlc3RhdXJhbnQsIGEgTm9ydGggSGlsbCBmaXh0dXJlIG9uIE1haW4gU3RyZWV0IGZvciBzb21lIDMwIHllYXJzIHVudGlsIGl0IGNsb3NlZCBpbiAyMDExLiBXaGlsZSBjaGVja2luZyBvdXQgZXF1aXBtZW50IGluIHN0b3JhZ2UsIFJlZWQgY2FtZSBhY3Jvc3Mgc3RhY2tzIG9mIHJlc3RhdXJhbnQgY2hpbmEsIGFzIHdlbGwgYXMgZHJpbmtpbmcgZ2xhc3Nlcy48L3A+CjxwPkhlJiM4MjE3O2QgaGl0IG5vc3RhbGdpYSBwYXkgZGlydDogVGhlIHBsYXRlcyBhbmQgYm93bHMgYXJlIGFsbCBhZG9ybmVkIHdpdGggdGhlIE5pY2sgQW50aGUgbG9nbywgaW5zcGlyZWQgYnkgdGhlIHRoaWNrLXJpbW1lZCBleWVnbGFzc2VzIHRoYXQgb3duZXIgQW50aGUgd29yZS4gPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSBzYXcgYWxsIHRoYXQgc3R1ZmYsIGFuZCBJIHRob3VnaHQ6IFdvdWxkbiYjODIxNzt0IGl0IGJlIGdyZWF0IHRvIGhhdmUgYSBOaWNrIEFudGhlJiM4MjE3O3MgdHJpYnV0ZT8mIzgyMjE7IFJlZWQgc2FpZC4gPC9wPgo8cD5IZSByYW4gd2l0aCBoaXMgaWRlYSwgYW5kIHRoaXMgd2Vla2VuZCBXaXNlIEd1eXMsIDEwMDggTi4gTWFpbiBTdC4sIHdpbGwgY2VsZWJyYXRlIHRoZSBmb29kIG9mIEFudGhlJiM4MjE3O3MsIGEgZGltbHkgbGl0LCBsb3RzLW9mLXdvb2QtYW5kLW1hcm9vbi11cGhvbHN0ZXJlZC1ib290aHMga2luZCBvZiBwbGFjZSB0aGF0IHdhcyByZXRybyBiZWZvcmUgcmV0cm8gd2FzIGNvb2wuIEl0IHdhcyBrbm93biBmb3IgaXRzIHNpbXBsZSBidXQgd2VsbC1wcmVwYXJlZCBzZWFmb29kIGFuZCBzdGVha3MsIGFtb25nIG90aGVyIGVudHJlZXMuIDwvcD4KPHA+VGhpcyB3ZWVrZW5kJiM4MjE3O3Mgc3RhcGxlcyB3aWxsIGluY2x1ZGUgc2Nyb2QgcGxha2kgKGZpc2ggdG9wcGVkIHdpdGggYSBtZWxhbmdlIG9mIHJvYXN0ZWQgcm9tYSB0b21hdG9lcywgb25pb25zIGFuZCBzcGluYWNoKSwgY2hhci1icm9pbGVkIGhhbGlidXQsIENoaWNrZW4gV2luc3RvbiAoY2hpY2tlbiBhbmQgc2hyaW1wIHNhdXQmIzIzMztlZCBpbiBhIGRpam9uIG11c3RhcmQgYW5kIGNyZWFtIHNhdWNlKSBhbmQgY2hhci1icm9pbGVkIHNocmltcCB3aXRoIHBlcHBlciBqYWNrIGNoZWVzZSBzYXVjZS48L3A+CjxwPk9oLCB5ZXMsIGFuZCB0aGUgZmFtb3VzIGtpZG5leSBiZWFuIHNhbGFkLiBZb3UgY2FuIGdldCB2ZXJzaW9ucyBhdCBvdGhlciBzcG90cywgaW5jbHVkaW5nIFBhcGEgSm9lJiM4MjE3O3MgaW4gdGhlIE1lcnJpbWFuIFZhbGxleSBhbmQgRGVWaXRpcyBJdGFsaWFuIE1hcmtldCBpbiB0aGUgTm9ydGggSGlsbCBuZWlnaGJvcmhvb2QuIFdlJiM4MjE3O3ZlIHN1cHBsaWVkIHRoZSByZWNpcGUsIGFzIHdlbGwgYXMgb25lIGZvciB0aGUgc2Nyb2QgcGxha2ksIGJlbG93LjwvcD4KPHA+Rm9yIGFsbCBidXQgdGhlIGJlYW4gc2FsYWQsIFJlZWQgZG9lc24mIzgyMTc7dCBoYXZlIGFjY2VzcyB0byB0aGUgb3JpZ2luYWwgcmVjaXBlcy4gSGUmIzgyMTc7cyByZWx5aW5nIG9uIHBlb3BsZSYjODIxNztzIG1lbW9yaWVzLjwvcD4KPHA+VGhlIGRpc2hlcyBhcmVuJiM4MjE3O3QgdGhhdCBmb3JlaWduIGZvciBXaXNlIEd1eXMsIHdoaWNoIGhhcyBrZXB0IG11Y2ggb2YgdGhlIHZpbnRhZ2UgY2hhcm0gb2YgQW50aGUmIzgyMTc7cyBhbmQgc3BlY2lhbGl6ZXMgaW4gc3RlYWssIHNlYWZvb2QgYW5kIHBhc3RhLiBXaW5lIGRyaW5rZXJzIGFyZSBkaXNjb3ZlcmluZyBpdHMgcmVsYXRpdmVseSBsYXJnZSBzZWxlY3Rpb247IGJvdHRsZXMgYXJlIHNvbGQgYXQgcmV0YWlsIHByaWNlcy48L3A+CjxwPkhlcmUmIzgyMTc7cyBhbm90aGVyIGJpdCBvZiBub3N0YWxnaWEgaGFwcGVuaW5nIEZyaWRheSBhbmQgU2F0dXJkYXk6IFJlZCBTaGFwaXJvLCB3aG8gZm9yIHRocmVlIGRlY2FkZXMgd2VsY29tZWQgY3VzdG9tZXJzIHRvIFJlZCYjODIxNztzIEJhciBpbiBBa3Jvbiwgd2lsbCBncmVldCBmb2xrcyBhdCB0aGUgQW50aGUgY2VsZWJyYXRpb24uIFJlc2VydmF0aW9ucyBhcmUgZmlsbGluZyB1cCBmYXN0LjwvcD4KPHA+UmVlZCwgNTgsIG5ldmVyIG1ldCBOaWNrIEFudGhlLCB0aG91Z2ggaGUgZGlkIGtub3cgRG91ZyBSb2JpbnNvbiwgd2hvIGhhZCB3b3JrZWQgdGhlcmUgc2luY2UgaGUgd2FzIGEgdGVlbmFnZXIgYW5kIHRvb2sgb3ZlciB0aGUgb3BlcmF0aW9uIGluIDE5ODkuIFRoZSBkYXBwZXIgQW50aGUgcmVtYWluZWQgYXQgdGhlIHJlc3RhdXJhbnQgZm9yIHNldmVyYWwgeWVhcnMsIHdvcmtpbmcgdGhlIGZyb250IG9mIHRoZSBob3VzZSBhbmQgZ3JlZXRpbmcgY3VzdG9tZXJzLiBBbnRoZSBkaWVkIGluIDIwMDQsIFJvYmluc29uIGxhc3QgTWFyY2guIDwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7ZCBjb21lIGluIGFuZCBnZXQgYSB0aGljay1jdXQgZnJpZWQgYm9sb2duYSBzYW5kd2ljaCB3aXRoIGhvdCBwZXBwZXIgY2hlZXNlIG9uIGl0LCYjODIyMTsgUmVlZCBzYWlkLCAmIzgyMjA7YW5kIEkmIzgyMTc7ZCBnZXQgbXkgbGl0dGxlIGdyZWVuIHNhbGFkIGFuZCBiZWFuIHNhbGFkIGFuZCBJJiM4MjE3O2QgaGF2ZSBhIEdyZXkgR29vc2UgW3ZvZGthXS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5ZZXMsIEFudGhlJiM4MjE3O3Mgc2VydmVkIGJvbG9nbmEgc2FuZHdpY2hlcywgYXMgaW5jb25ncnVvdXMgYXMgaXQgc291bmRzLiBSZWVkIHBsYW5zIHRvIHNvb24gYWRkIHRoZW0gdG8gdGhlIG1lbnUgcGVybWFuZW50bHkuPC9wPgo8cD5Ub20gUHJvY2FjY2lvIG9mIEN1eWFob2dhIEZhbGxzLCB3aG9zZSBwYXJlbnRzIG9wZXJhdGVkIExhZGQmIzgyMTc7cyBEaW5lciBvbiBTdGF0ZSBSb2FkIGluIHRoZSBGYWxscywgYm91Z2h0IHRoZSBBbnRoZSYjODIxNztzIGJ1aWxkaW5nIGFuZCBvcGVuZWQgV2lzZSBHdXlzIGluIDIwMTQuIEl0cyByZWd1bGFyIG1lbnUgaW5jbHVkZXMgYW4gaG9tYWdlIHRvIFByb2NhY2NpbyYjODIxNztzIHBhcmVudHM6IHRoZSBCaWcgTGFkZGllLCBhIGRvdWJsZSBjaGVlc2VidXJnZXIgd2l0aCBtdXN0YXJkLCBwaWNrbGUgYW5kIG9uaW9uLiA8L3A+CjxwPlJlZWQmIzgyMTc7cyByb3V0ZSB0byBXaXNlIEd1eXMgd2FzIGNpcmN1aXRvdXMsIGFzIGFyZSBtYW55IGNoZWYgam91cm5leXMuIEEgMTk3NyBncmFkdWF0ZSBvZiBBa3JvbiYjODIxNztzIEtlbm1vcmUgSGlnaCBTY2hvb2wsIGhlIHdvcmtlZCBpbiBjb25zdHJ1Y3Rpb24gYmVmb3JlIGRpc2NvdmVyaW5nIGhlIGVuam95ZWQgY29va2luZyBhbmQgZW5yb2xsaW5nIGluIHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uJiM4MjE3O3MgaG9zcGl0YWxpdHkgbWFuYWdlbWVudCBwcm9ncmFtLiBIZSByZWNlaXZlZCBhIHR3by15ZWFyIGRlZ3JlZSBpbiBjdWxpbmFyeSBhcnRzIGluIDE5ODkuIDwvcD4KPHA+SGlzIG1hbnkgam9icyBpbiB0aGUgaG9zcGl0YWxpdHkgaW5kdXN0cnkgaW5jbHVkZSBjb3VudHJ5IGNsdWJzIGFuZCBhIHN0aW50IGFzIGFuIGV4ZWN1dGl2ZSBjb3Jwb3JhdGUgY2hlZiBmb3IgQi5GLiBHb29kcmljaCBDby4gTW9zdCByZWNlbnRseSwgaGUgd2FzIGNoZWYgYXQgdGhlIFdoaXNrZXkgUmFuY2gsIHdoaWNoIHdhcyBpbiB0aGUgb2xkIDM1NnRoIEZpZ2h0ZXIgR3JvdXAgbmV4dCB0byB0aGUgQWtyb24tQ2FudG9uIEFpcnBvcnQgaW4gR3JlZW4uIFJlZWQsIHdobyBsaXZlcyBpbiB0aGUgRmFsbHMsIGFsc28gY29udGludWVzIHRvIG9wZXJhdGUgRGlubyYjODIxNztzIENhdGVyaW5nLjwvcD4KPHA+U28gd2hhdCYjODIxNztzIHRoZSBvcmlnaW4gb2YgdGhlIGV5ZWdsYXNzZXMgbG9nbz88L3A+CjxwPk5pY2sgQW50aGUgYW5zd2VyZWQgdGhhdCBoaW1zZWxmIGluIDE5ODcsIHRlbGxpbmcgQmVhY29uIEpvdXJuYWwgcmVwb3J0ZXIgS2F0aGVyaW5lIFNwaXR6LCAmIzgyMjA7WWVhcnMgYWdvLCBzb21lb25lIGRlY29yYXRlZCBteSBiaXJ0aGRheSBjYWtlIHdpdGggZ2xhc3Nlcy4gQSBwZXJzb24gd2hvIHdhcyBzZWxsaW5nIG1lIGNvYXN0ZXJzIGxpa2VkIGl0LCBhbmQgc3VnZ2VzdGVkIHRoZSBsb2dvLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPldpc2UgR3V5cyBMb3VuZ2UgJmFtcDsgR3JpbGwgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTkyMi0zMDA2LjwvcD4KPHA+TklDSyBBTlRIRSYjODIxNztTIEJFQU4gU0FMQUQ8L3A+CjxwPjUgY3VwcyBjb29rZWQgcmVkIGtpZG5leSBiZWFuczwvcD4KPHA+JiMxOTA7IGN1cCBkaWNlZCBjZWxlcnk8L3A+CjxwPiYjMTkwOyBjdXAgZGljZWQgU3BhbmlzaCBvbmlvbiA8L3A+CjxwPjEgY3VwIGRpY2VkIHN3ZWV0IHBpY2tsZXM8L3A+CjxwPiYjMTg5OyB0c3AuIHNhbHQ8L3A+CjxwPjEgdHNwLiB3aGl0ZSBwZXBwZXI8L3A+CjxwPiYjMTg5OyBjdXAgbWF5b25uYWlzZSAob3IgdG8gdGFzdGUpPC9wPgo8cD4yIHRic3AuIHN3ZWV0IHBpY2tsZSBqdWljZTwvcD4KPHA+Umluc2UgcmVkIGJlYW5zIHRob3JvdWdobHkgYW5kIGRyYWluIHZlcnkgd2VsbC4gTWl4IHdpdGggYWxsIG90aGVyIGluZ3JlZGllbnRzLiBDaGlsbCBiZWZvcmUgc2VydmluZy48L3A+CjxwPk1ha2VzIDEwIHNlcnZpbmdzLjwvcD4KPHA+U0NST0QgUExBS0k8L3A+CjxwPiYjMTg4OyBjdXAgb2xpdmUgb2lsLCBkaXZpZGVkIHVzZTwvcD4KPHA+MyBjdXBzIHNsaWNlZCBzd2VldCBvbmlvbjwvcD4KPHA+MiBnYXJsaWMgY2xvdmVzLCBtaW5jZWQ8L3A+CjxwPjQgZnJlc2ggcm9tYSB0b21hdG9lcywgcm9hc3RlZCBhbmQgZGljZWQ8L3A+CjxwPjIgY3VwcyBmcmVzaCBzcGluYWNoPC9wPgo8cD4xIHRzcC4ga29zaGVyIHNhbHQ8L3A+CjxwPkZyZXNobHkgZ3JvdW5kIGJsYWNrIHBlcHBlciB0byB0YXN0ZTwvcD4KPHA+MiB0c3AuIGRyaWVkIEdyZWVrIG9yZWdhbm88L3A+CjxwPjIgbGJzLiBzY3JvZCAoY2FuIHVzZSBjb2QsIHRpbGFwaWEsIGhhZGRvY2sgb3Igb3RoZXIgbGlnaHQgZmlzaCkgY3V0IGludG8gNCBwb3J0aW9uczwvcD4KPHA+MiB0YnNwLiBmcmVzaCBmbGF0LWxlYWYgcGFyc2xleSwgZmluZWx5IGNob3BwZWQ8L3A+CjxwPlByZWhlYXQgb3ZlbiB0byA0MDAgZGVncmVlcy4gUHJlaGVhdCBhIHdpZGUgc2F1dGUgcGFuIG92ZXIgbWVkaXVtLWhpZ2ggaGVhdC4gQWRkIGhhbGYgdGhlIG9saXZlIG9pbCB0byB0aGUgcGFuLCB0aGVuIGFkZCBvbmlvbnMgYW5kIHNhdXRlIHVudGlsIHNvZnQsIGFib3V0IDUgbWludXRlcy4gQWRkIGdhcmxpYyBhbmQgc2F1dGUgdW50aWwgZnJhZ3JhbnQsIGFib3V0IDEgbWludXRlLiBBZGQgdG9tYXRvZXMsIHNwaW5hY2gsIHNhbHQsIHBlcHBlciBhbmQgR3JlZWsgb3JlZ2FubyBhbmQgY29vayBhbiBhZGRpdGlvbmFsIDUgbWludXRlcy4gUmVtb3ZlIGZyb20gaGVhdC48L3A+CjxwPk1lYW53aGlsZSwgaW4gYW5vdGhlciBza2lsbGV0LCBwYW4tc2VhciB0aGUgZmlzaCBpbiByZW1haW5pbmcgb2xpdmUgb2lsIG92ZXIgbWVkaXVtLWhpZ2ggaGVhdC4gPC9wPgo8cD5QdXQgZmlzaCBpbiBhIGJha2luZyBwYW4gYW5kIHRvcCB3aXRoIHRvbWF0byBtaXh0dXJlLiBCYWtlIDgtMTAgbWludXRlcyBvciB1bnRpbCB0aGUgZmlzaCBmbGFrZXMgZWFzaWx5IHdpdGggYSBmb3JrLiBUb3Agd2l0aCBjaG9wcGVkIHBhcnNsZXkganVzdCBiZWZvcmUgc2VydmluZy48L3A+CjxwPk1ha2VzIDQgc2VydmluZ3MuPC9wPgo8cD5TZW5kIGxvY2FsIGZvb2QgbmV3cyB0byBLYXRpZSBCeWFyZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3ODEgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmtieWFyZEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmtieWFyZEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFlvdSBjYW4gZm9sbG93IGhlciBAS2F0aWVCeWFyZEFCSiBvbiBUd2l0dGVyIG9yIG9uIEZhY2Vib29rLCBhbmQgcmVhZCBtb3JlIEFrcm9uIERpc2ggYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9mb29kLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vZm9vZCIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9mb29kPC9hPi48L2E+PC9wPgo=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)