Pulse Dining: Diner 42 cooks up more than just salsa in Medina

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPkRpbmVyIDQyIGluIE1lZGluYSA8L3N0cm9uZz5pcyBhIG5ldyBuby1mcmlsbHMgcGxhY2UgdG8gZ3JhYiBhIHF1aWNrIHNhbmR3aWNoLiBUaGUgZGluZXIgaXMgdGhlIGJyYWluY2hpbGQgb2YgdGhlIE1lZGluYSBTYWxzYSBDby4gQW1vbmcgdGhlIG1lbnUgb2ZmZXJpbmdzIGFyZSBhIGNob2ljZSBvZiBzaXggdmFyaWV0aWVzIG9mIHNhbHNhLCBtYWRlIG9uIHRoZSBwcmVtaXNlcywgZm9yICQ0Ljk5LCBpbmNsdWRpbmcgY2hpcHMgYW5kIGEgZHJpbmsuIE15IHBlcnNvbmFsIGZhdm9yaXRlIGlzIHRoZSBDaWxhbnRybyBXaGl0ZSBCZWFuIFNhbHNhLiBUaGV5IGFsc28gb2ZmZXIgc2l4IGRpZmZlcmVudCBzYW5kd2ljaCBjb21ib3MsIGluY2x1ZGluZyBhIHl1bW15IEl0YWxpYW4gQmVlZiBBdSBKdXMsIGFuZCBhIGNob2ljZSBvZiBmcmllcyBvciBhIGN1cCBvZiBzb3VwIG9yIGNoaWxpLiBBdCAkNS45OSBpdCBpbmNsdWRlcyBhIGRyaW5rLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5UaGUgcGxhY2U6PC9zdHJvbmc+IERpbmVyIDQyPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPldoZXJlOjwvc3Ryb25nPiA2NjUgTGFmYXlldHRlIFJvYWQgKGp1c3QgZWFzdCBvZiB0aGUgZmFpcmdyb3VuZHMpLCBNZWRpbmE8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+V2h5IHlvdSBzaG91bGQgZ286IDwvc3Ryb25nPkdyZWF0IGZyZXNobHkgbWFkZSBzYWxzYSwgc2FuZHdpY2hlcyBhbmQgZnJlc2gtY3V0IGZhaXIgZnJpZXM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TW9yZSBpbmZvOjwvc3Ryb25nPiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vZGluZXItNDIuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+ZGluZXItNDIuY29tPC9hPjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyBDcmFpZyBXZWJiPC9wPgo=