Quick & Easy: Whiskey-glazed cod

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XSElTS0VZLUdMQVpFRCBDT0Q8L3A+CjxwPiYjMTkwOyBsYi4gY29kIGZpbGxldDwvcD4KPHA+JiMxODg7IGN1cCB3aG9sZSB3aGVhdCBicmVhZGNydW1iczwvcD4KPHA+U2FsdCBhbmQgZnJlc2hseSBncm91bmQgYmxhY2sgcGVwcGVyPC9wPgo8cD5PbGl2ZSBvaWwgc3ByYXk8L3A+CjxwPiYjMTg4OyBjdXAgcmVkdWNlZC1mYXQgbWF5b25uYWlzZTwvcD4KPHA+MSB0YnNwLiBmcmVzaCBsZW1vbiBqdWljZTwvcD4KPHA+MiB0YnNwLiB3aGlza2V5PC9wPgo8cD4mIzE4ODsgY3VwIGNob3BwZWQgY2hpdmVzPC9wPgo8cD5SaW5zZSBjb2QsIHBhdCBkcnkgd2l0aCBwYXBlciB0b3dlbCBhbmQgY29hdCB3aXRoIGJyZWFkY3J1bWJzLCBtYWtpbmcgc3VyZSBib3RoIHNpZGVzIGFyZSB3ZWxsIGNvYXRlZC4gU3ByaW5rbGUgd2l0aCBzYWx0IGFuZCBwZXBwZXIuIDwvcD4KPHA+SGVhdCBhIG5vbnN0aWNrIHNraWxsZXQgb3ZlciBtZWRpdW0taGlnaCBoZWF0LiBTcHJheSB3aXRoIG9saXZlIG9pbCBzcHJheS4gQWRkIGNvZCBhbmQgc2F1dGUgMyBtaW51dGVzLCB0dXJuIGFuZCBzYXV0ZSAzIG1pbnV0ZXMgZm9yIGEgJiMxOTA7LWluY2ggdGhpY2sgZmlsbGV0LiBJZiB0aGlja2VyLCBzYXV0ZSA0IG1pbnV0ZXMgcGVyIHNpZGUuIFRlc3QgYnkgcHVsbGluZyB0aGUgZmxlc2ggYXdheSB3aXRoIHRoZSBwb2ludCBvZiBhIGtuaWZlLiBJdCBzaG91bGQgYmUgb3BhcXVlLCBub3QgdHJhbnNsdWNlbnQuIFJlbW92ZSB0byBpbmRpdmlkdWFsIHBsYXRlcy4gPC9wPgo8cD5XaGlzayBtYXlvbm5haXNlLCBsZW1vbiBqdWljZSBhbmQgd2hpc2tleSB0b2dldGhlciBpbiBhIHNtYWxsIGJvd2wgYW5kIHNwb29uIG92ZXIgY29kLiBTcHJpbmtsZSBjaGl2ZXMgb24gdG9wLjwvcD4KPHA+U2VydmUgd2l0aCBzdGVhbWVkIGJyb2Njb2xpIGFuZCByZWQgcG90YXRvZXMuPC9wPgo8cD5NYWtlcyAyIHNlcnZpbmdzLjwvcD4KPHA+Tm90ZTogQW55IHR5cGUgb2Ygd2hpc2tleSBjYW4gYmUgdXNlZC4gU2NvdGNoIHdoaXNreSAoc3BlbGxlZCB3aXRob3V0IGFuIGUgaW4gU2NvdGxhbmQpIHdpbGwgZ2l2ZSBhIGxpZ2h0ZXIgdGFzdGUuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsgTGluZGEgR2Fzc2VuaGVpbWVyPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlRyaWJ1bmUgTmV3cyBTZXJ2aWNlPC9zdHJvbmc+PC9wPgo=