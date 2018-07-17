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The secret to getting crispy chicken wings on the grill
Published: July 17, 2018 - 5:44 PM
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By America’s Test Kitchen

Via Associated Press

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