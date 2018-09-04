This shortcut breakfast sandwich for a crowd is perfect for brunch

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Published: September 4, 2018 - 7:08 PM | Updated: September 4, 2018 - 8:40 PM
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By Christine Gallary

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