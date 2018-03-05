Walmart expanding meal kits to more stores

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5CRU5UT05WSUxMRSwgQXJrLjogV2FsbWFydCBpcyBleHBhbmRpbmcgaXRzIG1lYWwga2l0cyBuYXRpb253aWRlIGFmdGVyIHRlc3RpbmcgdGhlIHNlcnZpY2UgaW4gc29tZSBvZiBpdHMgc3RvcmVzLCBhIG1vdmUgdGhhdCB3aWxsIGhlaWdodGVuIGl0cyBjb21wZXRpdGlvbiB3aXRoIEFtYXpvbi48L3A+CjxwPldhbG1hcnQgSW5jLiBzYWlkIE1vbmRheSB0aGF0IG1lYWwga2l0cyB3aWxsIGJlIGluIG1vcmUgdGhhbiAyLDAwMCBvZiBpdHMgc3RvcmVzIHRoaXMgeWVhciwgYWZ0ZXIgc3RhcnRpbmcgdGhlIGtpdHMgb3V0IGF0IG1vcmUgdGhhbiAyNTAgc3RvcmVzIGluaXRpYWxseS4gQ29uc3VtZXJzIGNhbiBlaXRoZXIgYnV5IGRpcmVjdGx5IGluIHN0b3JlLCBvciBvcmRlciBraXRzIG9ubGluZSBhbmQgcGljayB0aGVtIHVwIGxhdGVyIHRoYXQgZGF5LjwvcD4KPHA+U2hvcHBlcnMgY2FuIGJ1eSBwcmUtcG9ydGlvbmVkIG1lYWwga2l0cyB0aGF0IHRoZXkgbmVlZCB0byBjb29rLCByb3Rpc3NlcmllIGNoaWNrZW4gbWVhbHMgb3Igb25lIHN0ZXAgbWVhbHMgdGhhdCBqdXN0IG5lZWQgdG8gYmUgaGVhdGVkIHVwLiBUaGUgbWVhbHMgZmVlZCB0d28gcGVvcGxlIGFuZCBhcmUgcHJpY2VkIGJldHdlZW4gJDggYW5kICQxNS48L3A+CjxwPldhbG1hcnQsIGJhc2VkIGluIEJlbnRvbnZpbGxlLCBBcmthbnNhcywgaGFzIGNvbnRpbnVlZCBpdHMgYmF0dGxlIHdpdGggQW1hem9uIGZvciBzaG9wcGVycy4gQW1hem9uIHN0YXJ0ZWQgc2VsbGluZyByZWFkeS10by1jb29rIG1lYWxzIGluIEp1bHkuPC9wPgo=