Warm cheese meets fresh herbs in a happy springtime marriage

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XYXJtIGNoZWVzZS4gRnJlc2ggaGVyYnMuIEkgc2NhbiBtZW51cyBmb3IgdGhlIGNvbWJpbmF0aW9uIGFuZCBvcmRlciBpdCBldmVyeSB0aW1lICYjODIxMjsgaW4gc2FsYWRzLCB3aXRoIHZlZ2V0YWJsZXMsIG92ZXIgcGFzdGEsIG9uIGdyaWxsZWQgYnJlYWRzLjwvcD4KPHA+QnVycmF0YSBvbiBncmlsbGVkIHRvYXN0IHdpdGgga2FsZSBwZXN0byBhbmQgY2hlcnJ5IHRvbWF0b2VzIHNldCB0aGUgbW9vZCBhdCBhIHJlY2VudCBsYWRpZXMgbHVuY2guIFdvb2Qtb3Zlbi1maXJlZCBwaXp6YSB0b3BwZWQgd2l0aCBmcmVzaCBiYXNpbCBhbmQgYnVmZmFsbyBtb3p6YXJlbGxhIHN0YXJ0ZWQgb3VyIG5pZ2h0IG91dCB3aXRoIHRoZSBjb3VwbGVzIGdyb3VwLiBSZWNlbnQgc3ByaW5ndGltZSB0cmF2ZWxzIGluIFNwYWluIGhhZCB1cyBlbmNvdW50ZXJpbmcgYWxsIG1hbm5lciBvZiBTcGFuaXNoIGNoZWVzZSBhbmQgZnJlc2ggcm9zZW1hcnksIHRoeW1lLCBvcmVnYW5vIGFuZCBwYXJzbGV5LjwvcD4KPHA+VGhlIGNoZWVzZSBpdHNlbGYgbmVlZCBub3QgYmUgd2FybSB0byBzdWZmaWNlICYjODIxMjsgYnV0IGl0IHNob3VsZG4mIzgyMTc7dCBiZSBjb2xkIGVpdGhlci4gTmVhcmx5IGFsbCBjaGVlc2UgaGFzIG1heGltdW0gZmxhdm9yIGFuZCBhcm9tYSBhdCByb29tIHRlbXBlcmF0dXJlLiBTYW1lIGZvciB0aGUgaGVyYnMgdG9vLiBVc2UgdGhlbSBhdCByb29tIHRlbXBlcmF0dXJlLCBvciB3YXJtIHRoZW0gc2ltcGx5IHdpdGggdGhlIGhlYXQgb2YgdGhlIGZvb2QgdGhleSBhY2NvbXBhbnkuPC9wPgo8cD5UaGUgZmlyc3QgcmVjaXBlLCBpbnNwaXJlZCBieSBhIGRpc2ggSSBlbmpveWVkIGF0IEFyaWV0ZSBpbiBDb2NvbnV0IEdyb3ZlLCBGbGEuLCBwYWlycyByb29tLXRlbXBlcmF0dXJlIGJ1cnJhdGEgd2l0aCBhIGJyYWlzZSBvZiBoYW0gYW5kIGdyZWVucy4gSW4gRmVicnVhcnksIHRoZSByZXN0YXVyYW50IHNlcnZlZCBpdCB3aXRoIGJyYWlzZWQgQnJ1c3NlbHMgc3Byb3V0cy4gSW4gc3ByaW5nLCBJIGxpa2UgdG8gdXNlIHRlbmRlciBkYW5kZWxpb24gZ3JlZW5zLCB0aGUgc2Vhc29uJiM4MjE3O3MgZmlyc3Qgc25hcCBwZWFzIGFuZCBhIHNob3dlciBvZiB0aGUgZ2FyZGVuJiM4MjE3O3MgZmlyc3QgbWludCBhbmQgY2hpdmVzLjwvcD4KPHA+U2VydmUgdGhlIGRpc2ggYXMgYSBzaW1wbGUgbWFpbiBjb3Vyc2UgYXQgYnJ1bmNoIGFjY29tcGFuaWVkIGJ5IHdhcm0gYnJpb2NoZSByb2xscy4gT3IsIHN1YnN0aXR1dGUgYSBkaXNrIG9mIGEgc29mdCwgcmlwZW5lZCBGcmVuY2gtc3R5bGUgZ29hdCYjODIxNztzIGNoZWVzZSBrbm93biBhcyBidWNoZXJvbiAoSSBsaWtlIHRoZSBNb250Y2hldnJlIGJyYW5kIGZyb20gV2lzY29uc2luKSBmb3IgYSBzaGFyZWQgYXBwZXRpemVyIHdpdGggc2xpY2VkIEZyZW5jaCBicmVhZCBiZWZvcmUgYSBkaW5uZXIgb2YgZ3JpbGxlZCBzdGVhayBhbmQgdGhpbmx5IHNsaWNlZCBmcmllZCBwb3RhdG9lcy48L3A+CjxwPkkmIzgyMTc7ZCBoYXBwaWx5IG1ha2UgYSBtZWFsIG9mIGNoZWVzZSB0dXJub3ZlcnMgdG9wcGVkIHdpdGggc2Fsc2EgdmVyZGUsIHRoZSBJdGFsaWFuIGdyZWVuIGNvbmRpbWVudCBtYWRlIHdpdGggZnJlc2ggcGFyc2xleSBhbmQgYnJpbnkgY2FwZXJzLiBUbyB0aGF0IGVuZCwgSSBrZWVwIGEgY29udGFpbmVyIG9mIHRoZSBzYWxzYSBpbiBhIGphciBpbiBteSBmcmlkZ2UgYW5kIGEgZnJlZXplciBjb250YWluZXIgZmlsbGVkIHdpdGggdGhlIGNoZWVzZS1hbmQtaGVyYi1maWxsZWQgdHVybm92ZXJzIGluIHRoZSBmcmVlemVyLjwvcD4KPHA+SSBhZG1pdCB0aGF0IG1ha2luZyB0dXJub3ZlcnMgcmVxdWlyZXMga2l0Y2hlbiB0aW1lIGFuZCBwYXRpZW5jZSwgYnV0IHRoZXNlIHR1cm5vdmVycyBjYW4gYmUgYmFrZWQgZnJvbSB0aGVpciBmcm96ZW4gc3RhdGUuIFNvLCBvbiByYWlueSBzcHJpbmcgZGF5cywgSSBtYWtlIGEgYmF0Y2ggb3IgdHdvIHRvIGhhdmUgb24gaGFuZCB0byBiYWtlIGludG8gZ29sZGVuIGNyaXNweSBnb29kbmVzcyBhcyBuZWVkZWQgKG9yIGNyYXZlZCkuPC9wPgo8cD5Gb3IgdGhlIGZpbGxpbmcsIEkgbGlrZSB0byB1c2Ugbm8tc2FsdC1hZGRlZCBmYXJtZXIgY2hlZXNlIHNvbGQgaW4gdHVicyBuZWFyIHRoZSBjb3R0YWdlIGNoZWVzZS4gTGlrZSBhIHByZXNzZWQgY290dGFnZSBjaGVlc2UsIHRoaXMgc3ByZWFkYWJsZSwgc29mdCBjaGVlc2UgaXMgbWlsa3kgYW5kIGNyZWFteTsgaXQgcmVtaW5kcyBtZSBvZiBGcmFuY2UmIzgyMTc7cyBmcm9tYWdlIGJsYW5jLiBBZGQgY2hvcHBlZCBmcmVzaCBoZXJicyAoZnJlc2ggd2lsZCByYW1wcyBpZiB5b3UgY2FuIGZpbmQgdGhlbSBhdCB5b3VyIGxvY2FsIGZhcm1lcnMgbWFya2V0KSBhbmQgYSBiaXQgb2YgZ2FybGljLCBhbmQgdGhlIGZpbGxpbmcgd2lsbCBrZWVwIGluIHRoZSByZWZyaWdlcmF0b3IgZm9yIHNldmVyYWwgZGF5cy4gQnkgdGhlIHdheSwgbGVmdG92ZXIgZmlsbGluZyBtYWtlcyBhIGdyZWF0IHNwcmVhZCBmb3IgYnJlYWQuPC9wPgo8cD5UaGUgZG91Z2ggZm9yIHRoZSB0dXJub3ZlcnMgY29udGFpbnMgYnV0dGVyIGFuZCBjcmVhbSBjaGVlc2UgKG1vcmUgY2hlZXNlISkgZm9yIGFuIGVhc3kgdG8gd29yayB3aXRoLCBzbGlnaHRseSByaWNoLCBmb3JnaXZpbmcgZG91Z2guIEV2ZW4gcmVyb2xsZWQgc2NyYXBzIHlpZWxkIHRlbmRlciB0dXJub3ZlcnMuIFRoZSBkb3VnaCBjYW4gYmUgbWFkZSBpbiBhZHZhbmNlIGFuZCByZWZyaWdlcmF0ZWQgZm9yIHNldmVyYWwgZGF5cy4gVGhlbiwgcm9sbCBvdXQgYW5kIHNoYXBlIHRoZSB0dXJub3ZlcnMgYXQgeW91ciBsZWlzdXJlLjwvcD4KPHA+U2VydmUgdGhlIHR1cm5vdmVycyB3YXJtIGZyb20gdGhlIG92ZW4gd2l0aCB0aGUgc2Fsc2EgY29uZGltZW50IGZvciBkdW5raW5nLiBUaGUgYnJpbnkgcmVsaXNoIGFsc28gdGFzdGVzIGdyZWF0IHNlcnZlZCBvdmVyIGdyaWxsZWQgZmlzaCwgc3RpcnJlZCBpbnRvIGNvb2tlZCBwYXN0YSBvciBhcyB0aGUgZHJlc3NpbmcgZm9yIGEgc2FsYWQgd2l0aCBncmlsbGVkIHZlZ2V0YWJsZXMuPC9wPgo8cD5CVVJSQVRBIFdJVEggQlJBSVNFRDwvcD4KPHA+SEFNIEFORCBQRUFTPC9wPgo8cD4xIGJhbGwgYnVycmF0YSBjaGVlc2UsIGFib3V0IDggb3ouLCBvciBvbmUgMSYjMTg4Oy1pbmNoIHRoaWNrIGRpc2MgKDYgb3ouKSBnb2F0LW1pbGsgYnVjaGVyb24gY2hlZXNlPC9wPgo8cD4yIHRvIDMgdGJzcC4gZnJ1aXR5IG9saXZlIG9pbDwvcD4KPHA+JiMxODk7IHNtYWxsIHllbGxvdyBvbmlvbiwgZmluZWx5IGNob3BwZWQ8L3A+CjxwPjEgcGllY2UgKDQgb3ouKSBzbW9rZWQgaGFtIChvciBwYW5jZXR0YSBvciBwcm9zY2l1dHRvKSwgZGljZWQsIGFib3V0IDEgY3VwPC9wPgo8cD40IG96LiAoYWJvdXQgMSBjdXApIHNtYWxsIHN1Z2FyIHNuYXAgcGVhcywgc3RyaW5nZWQsIGN1dCBpbiBoYWxmIGlmIGxhcmdlPC9wPgo8cD4mIzE4OTsgYnVuY2ggZnJlc2ggZGFuZGVsaW9uIGdyZWVucywgYWJvdXQgMiBvei4sIHN0ZW1zIHRyaW1tZWQgb2ZmLCByb3VnaGx5IGNob3BwZWQsIGFib3V0IDEgcGFja2VkIGN1cCAob3Igc3Vic3RpdHV0ZSBiYWJ5IHNwaW5hY2ggb3IgYmFieSBrYWxlKTwvcD4KPHA+MSBzbWFsbCBjbG92ZSBnYXJsaWMsIGNydXNoZWQ8L3A+CjxwPlNhbHQsIGZyZXNobHkgZ3JvdW5kIGJsYWNrIHBlcHBlciB0byB0YXN0ZTwvcD4KPHA+MSB0byAyIHRic3AuIGVhY2gsIGNob3BwZWQgZnJlc2g6IG1pbnQsIGNoaXZlczwvcD4KPHA+RHJpenpsZXMgb2YgaGlnaC1xdWFsaXR5IGJhbHNhbWljIHZpbmVnYXIgb3IgYmFsc2FtaWMgZ2xhemU8L3A+CjxwPlB1dCBjaGVlc2Ugb24gYSBsYXJnZSBzZXJ2aW5nIHBsYXR0ZXIsIGFuZCBrZWVwIGNvdmVyZWQgdW50aWwgY2hlZXNlIGlzIGF0IHJvb20gdGVtcGVyYXR1cmUuPC9wPgo8cD5IZWF0IGEgbGFyZ2Ugc2tpbGxldCBvdmVyIG1lZGl1bSBoZWF0IHVudGlsIGhvdC4gQWRkIG9pbCBhbmQgb25pb24uIFNhdXRlIHVudGlsIG9uaW9uIGlzIGdvbGRlbiwgYWJvdXQgMyBtaW51dGVzLiBBZGQgaGFtIGFuZCBwZWFzOyBjb29rIDIgbWludXRlcy4gU3RpciBpbiBncmVlbnM7IGNvb2sgdW50aWwgd2lsdGVkLCBhYm91dCAyIG1pbnV0ZXMuIEFkZCBnYXJsaWM7IGNvb2sgMzAgc2Vjb25kcy4gU3RpciBpbiBzYWx0IGFuZCBwZXBwZXIgdG8gdGFzdGUuIFJlbW92ZSBmcm9tIGhlYXQuPC9wPgo8cD5OZXN0bGUgdGhlIGhhbSBhbmQgZ3JlZW5zIG1peHR1cmUgYXJvdW5kIHRoZSBjaGVlc2UuIFNwcmlua2xlIGV2ZXJ5dGhpbmcgd2l0aCB0aGUgaGVyYnMuIEFkZCBhIGRyaXp6bGUgb2YgdGhlIGJhbHNhbWljIGlmIGRlc2lyZWQuIFNlcnZlIHJpZ2h0IGF3YXkuPC9wPgo8cD5NYWtlcyA0IHNlcnZpbmdzLjwvcD4KPHA+Tm90ZTogVGhpcyBpcyB0aGUgcGVyZmVjdCBwbGFjZSB0byB1c2UgZHJpYmJsZXMgZnJvbSB0aGF0IGJvdHRsZSBvZiBleHBlbnNpdmUgYmFsc2FtaWMgdmluZWdhciBoaWRkZW4gaW4gdGhlIGJhY2sgb2YgdGhlIGNhYmluZXQuIE9yIHVzZSBhIGJhbHNhbWljIGdsYXplIGluIHRpbnkgYW1vdW50cy48L3A+CjxwPkdPTERFTiBCQUtFRCA8L3A+CjxwPlRVUk5PVkVSUyBXSVRIIDwvcD4KPHA+RkFSTUVSIENIRUVTRSA8L3A+CjxwPkFORCBTQUxTQSBWRVJERTwvcD4KPHA+Q3JlYW0gY2hlZXNlIGRvdWdoOjwvcD4KPHA+MSYjMTg5OyBjdXBzIGZsb3VyPC9wPgo8cD4mIzE4OTsgdHNwLiBzYWx0PC9wPgo8cD4xIHN0aWNrICgmIzE4OTsgY3VwKSB1bnNhbHRlZCBidXR0ZXIsIHZlcnkgY29sZCwgY3V0IGludG8gc21hbGwgcGllY2VzPC9wPgo8cD40IG96LiBsaWdodCBjcmVhbSBjaGVlc2UsIHZlcnkgY29sZCwgY3V0IGludG8gc21hbGwgcGllY2VzPC9wPgo8cD4mIzE4ODsgY3VwIGhhbGYtYW5kLWhhbGYgb3Igd2hvbGUgbWlsazwvcD4KPHA+Q2hlZXNlIGZpbGxpbmc6PC9wPgo8cD4xNiBvei4gc29mdCBmYXJtZXIgY2hlZXNlIChubyBzYWx0IGFkZGVkKTwvcD4KPHA+MSBjdXAgYmFieSBhcnVndWxhIGxlYXZlcywgZmluZWx5IGNob3BwZWQ8L3A+CjxwPjQgZnJlc2ggcmFtcHMsIHNtYWxsIHdpbGQgbGVla3Mgb3Igc2xlbmRlciBncmVlbiBvbmlvbnMsIHRyaW1tZWQsIGNob3BwZWQsIGFib3V0ICYjMTg4OyBjdXA8L3A+CjxwPjIgdGJzcC4gY2hvcHBlZCBmcmVzaCBkaWxsIGZyb25kczwvcD4KPHA+MSB0c3AuIHNhbHQ8L3A+CjxwPiYjMTg5OyB0c3AuIGZyZXNobHkgZ3JvdW5kIGJsYWNrIHBlcHBlcjwvcD4KPHA+RmxvdXI8L3A+CjxwPjEgZWdnLCBiZWF0ZW48L3A+CjxwPkdyZWVuIG9saXZlIGFuZCBsZW1vbiBJdGFsaWFuLXN0eWxlIHNhbHNhIHZlcmRlLCBzZWUgcmVjaXBlPC9wPgo8cD5Gb3IgdGhlIGRvdWdoLCBwdXQgdGhlIGZsb3VyIGFuZCBzYWx0IGludG8gYSBmb29kIHByb2Nlc3NvciBvciBsYXJnZSBib3dsLCBhbmQgbWl4IHdlbGwuIEFkZCB0aGUgY29sZCBidXR0ZXIgYW5kIGNyZWFtIGNoZWVzZSBwaWVjZXMuIFB1bHNlIHRoZSBmb29kIHByb2Nlc3NvciB3aXRoIG9uL29mZiB0dXJucyB1bnRpbCB0aGUgbWl4dHVyZSByZXNlbWJsZXMgc21hbGwgYml0cy4gKEFsdGVybmF0aXZlbHksIHVzZSBhIHBhc3RyeSBibGVuZGVyIG9yIHR3byBrbml2ZXMgdG8gY3V0IHRoZSBidXR0ZXIgYW5kIGNyZWFtIGNoZWVzZSBpbnRvIHRoZSBmbG91ci4pIERyaXp6bGUgdGhlIGhhbGYtYW5kLWhhbGYgb3ZlciB0aGUgZmxvdXIgbWl4dHVyZS4gUHVsc2UgdGhlIG1hY2hpbmUsIG9yIHVzZSBhIGZvcmsgdG8gZ2VudGx5IG1vaXN0ZW4gdGhlIGZsb3VyIHVudGlsIHRoZSBtaXh0dXJlIGdhdGhlcnMgaW50byBhIGJhbGwuIFBsYWNlIG9uIGEgZmxvdXJlZCB3b3JrIHN1cmZhY2UsIGdhdGhlciBpbnRvIGEgYmFsbCBhbmQgZmxhdHRlbiB3aXRoIHlvdXIgaGFuZHMgaW50byBhIHRoaWNrIGRpc2suIFdyYXAgaW4gcGxhc3RpYywgYW5kIHJlZnJpZ2VyYXRlIGF0IGxlYXN0IDEgaG91ciAob3IgdXAgdG8gYSBjb3VwbGUgb2YgZGF5cy4pPC9wPgo8cD5Gb3IgdGhlIGZpbGxpbmcsIHB1dCB0aGUgY2hlZXNlIGludG8gYSBib3dsIGFuZCBzdGlyIHRvIGxpZ2h0ZW4gaXQuIFN0aXIgaW4gdGhlIGNob3BwZWQgYXJ1Z3VsYSwgcmFtcHMgKG9yIHRoZSBzdWJzdGl0dXRlKSwgZGlsbCwgc2FsdCBhbmQgcGVwcGVyLiBNaXggd2VsbCBhbmQgcmVmcmlnZXJhdGUgdXAgdG8gc2V2ZXJhbCBkYXlzLiBVc2UgY29sZC48L3A+CjxwPkxpZ2h0bHkgZmxvdXIgYSB3b3JrIHN1cmZhY2UuIFVzZSBhIGZsb3VyZWQgcm9sbGluZyBwaW4gdG8gZ2VudGx5IHJvbGwgdGhlIGRvdWdoIG91dCB0byBhIHNoZWV0IHRoYXQgaXMgYWJvdXQgYW4gaW5jaCB0aGljay4gVXNlIGEgZmxvdXJlZCAzLWluY2ggYmlzY3VpdCBjdXR0ZXIgdG8gY3V0IG91dCByb3VuZHMuIFZlcnkgZ2VudGx5IHJlcm9sbCB0aGUgc2NyYXBzIHRvIGN1dCBvdXQgYSB0b3RhbCBvZiAzNiByb3VuZHMuPC9wPgo8cD5Nb2lzdGVuIHRoZSBlZGdlIG9mIGVhY2ggcm91bmQgd2l0aCBzb21lIG9mIHRoZSBiZWF0ZW4gZWdnLiBTZXQgYSAxICYjMTg5Oy10ZWFzcG9vbiBkb2xsb3Agb2YgdGhlIGZpbGxpbmcgaW4gdGhlIGNlbnRlciBvZiBlYWNoIHJvdW5kLiBVc2UgeW91ciBmaW5nZXJzIHRvIGZvbGQgdGhlIHJvdW5kIGludG8gYSBoYWxmIG1vb24gc2hhcGU7IGNyaW1wIHRoZSBlZGdlcyB0b2dldGhlciB0byBjb21wbGV0ZWx5IGVuY2xvc2UgdGhlIGZpbGxpbmcuIFVzZSB0aGUgdGluZXMgb2YgYSBmb3JrIHRvIG1ha2UgYSBkZWNvcmF0aXZlIGVkZ2UgYXQgdGhlIHNlYW0uIFVzZSB0aGUgdGluZXMgb2YgdGhlIGZvcmsgdG8gcGllcmNlIHRoZSB0b3Agb2YgZWFjaCBoYWxmIG1vb24uPC9wPgo8cD5QbGFjZSB0aGUgZmlsbGVkIGhhbGYgbW9vbnMgb24gYSBwYXJjaG1lbnQtbGluZWQgYmFraW5nIHNoZWV0LiAoSWYgd29ya2luZyBhaGVhZCwgeW91IGNhbiBjb3ZlciB0aGUgYmFraW5nIHNoZWV0IHdpdGggcGxhc3RpYyB3cmFwIGFuZCBmcmVlemUgdXAgdG8gYSBjb3VwbGUgb2Ygd2Vla3MuIEJha2UgZnJvemVuLiApPC9wPgo8cD5IZWF0IG92ZW4gdG8gNDAwIGRlZ3JlZXMuIEJydXNoIHRoZSB0b3BzIHdpdGggc29tZSBvZiB0aGUgcmVtYWluaW5nIGVnZy4gQmFrZSB1bnRpbCBnb2xkZW4sIGFib3V0IDIwIG1pbnV0ZXMgKDUgdG8gMTAgbWludXRlcyBsb25nZXIgaWYgYmFraW5nIGZyb20gZnJvemVuKS4gU2VydmUgd2FybSB3aXRoIHNhbHNhIHZlcmRlIGZvciBzcG9vbmluZyBvdmVyLjwvcD4KPHA+TWFrZXMgMzYgc21hbGwgdHVybm92ZXJzLjwvcD4KPHA+Tm90ZTogWW91IHdpbGwgaGF2ZSBsZWZ0b3ZlciBmaWxsaW5nOyBrZWVwIGl0IHJlZnJpZ2VyYXRlZCB0byBzZXJ2ZSBvbiB0b2FzdCBvciBkb2xsb3Agb250byBhIGhvdCBwaXp6YSBvciBwYXN0YS48L3A+CjxwPkdSRUVOIE9MSVZFIEFORCA8L3A+CjxwPkxFTU9OIElUQUxJQU4tU1RZTEU8L3A+CjxwPlNBTFNBIFZFUkRFPC9wPgo8cD4mIzE4ODsgY3VwIHZlcnkgdGhpbmx5IHNsaWNlZCBmcmVzaCByYW1wcyBvciB0ZW5kZXIgZ3JlZW4gb25pb25zPC9wPgo8cD4mIzE4ODsgY3VwIGZpbmVseSBjaG9wcGVkIGZsYXQtbGVhZiBwYXJzbGV5PC9wPgo8cD42IHRic3AuIGV4dHJhLXZpcmdpbiBvbGl2ZSBvaWw8L3A+CjxwPjEgbGVtb248L3A+CjxwPiYjMTg4OyBjdXAgZmluZWx5IGNob3BwZWQgbWFuemFuaWxsYSBvciBwaXR0ZWQgQ2FzdGVsdmV0cmFubyBvbGl2ZXM8L3A+CjxwPjEgdGJzcC4gZHJhaW5lZCBjYXBlcnM8L3A+CjxwPiYjMTg4OyB0c3AuIGVhY2g6IHNhbHQsIGZyZXNobHkgZ3JvdW5kIGJsYWNrIHBlcHBlcjwvcD4KPHA+TWl4IHRoZSByYW1wcyBvciBvbmlvbnMsIHBhcnNsZXkgYW5kIG9pbCBpbiBzbWFsbCBib3dsLiBHcmF0ZSB0aGUgemVzdCBmcm9tIHRoZSBsZW1vbiBpbnRvIHRoZSBib3dsLiBTdGlyIGluIHRoZSBvbGl2ZXMsIGNhcGVycywgc2FsdCBhbmQgcGVwcGVyLiBKdXN0IGJlZm9yZSBzZXJ2aW5nLCBzcXVlZXplIGluIDEgdGFibGVzcG9vbiBqdWljZSBmcm9tIHRoZSBsZW1vbiBhbmQgc2VydmUuPC9wPgo8cD5NYWtlcyAmIzE5MDsgY3VwLjwvcD4KPHA+VXNlIGZyZXNoIHJhbXBzICh3aWxkIG9uaW9ucykgd2hlbiB0aGUgZmFybWVycyBtYXJrZXQgaGFzIHRoZW0gaW4gc3RvY2suIFRlbmRlciBncmVlbiBvbmlvbnMgb3IgY2hpdmVzIHdvcmsgd2VsbCB0b28uIERvbiYjODIxNzt0IGFkZCB0aGUgbGVtb24ganVpY2UgdW50aWwgeW91IGFyZSByZWFkeSB0byBzZXJ2ZS48L3A+Cg==