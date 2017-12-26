Welcome the new year with a special sparkling cocktail

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A Kindness sparkling wine cocktail is a mix of botanical gin, lightly spiced Drambuie and the complex sweetness of honey, all topped off with the requisite New Years Eve bubbles. (Phil Mansfield/The Culinary Institute of America via AP)
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By The Culinary Institute of America
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