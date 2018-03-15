What’s for dinner? An American twist on the very French rabbit in cider

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaGUgRnJlbmNoIGtub3cgYSB0aGluZyBvciB0d28gYWJvdXQgYnJhaXNpbmcsIHNvIEkgd2FzbiYjODIxNzt0IHN1cnByaXNlZCB3aGVuIEkgdGFzdGVkIHJhYmJpdCBpbiBjaWRlciwgQ2FsdmFkb3MgKGFwcGxlIGJyYW5keSkgYW5kIGNyZWFtIGR1cmluZyBteSBzZW1lc3RlciBhYnJvYWQgaW4gTmFudGVzLiBJZiB5b3UgZXZlciBmaW5kIHlvdXJzZWxmIGluIEZyYW5jZSwgSSBoaWdobHkgc3VnZ2VzdCBzZWVraW5nIG91dCB0aGlzIGNsYXNzaWMgZGlzaC48L3A+CjxwPkJhY2sgc3RhdGVzaWRlLCBJJiM4MjE3O3ZlIGNyZWF0ZWQgbXkgb3duIHNsaWdodGx5IEFtZXJpY2FuaXplZCB2ZXJzaW9uIG9mIHRoZSBkaXNoLCBtYWtpbmcganVzdCBlbm91Z2ggc3dhcHMgdG8gbGlnaHRlbiB1cCB0aGUgZGlzaCBhbmQgbWFrZSBpdCB3ZWVrbmlnaHQtZnJpZW5kbHkgd2hpbGUgYWxzbyBjYXB0dXJpbmcgdGhlIGljb25pYyBmbGF2b3JzLiBJIHVzZSBjaGlja2VuIHNpbXBseSBiZWNhdXNlIGl0JiM4MjE3O3MgcmVhZGlseSBhdmFpbGFibGUsIGVhc2llciB0byBjb29rIHBlcmZlY3RseSwgbGVzcyBleHBlbnNpdmUsIGFuZCBteSBkYXVnaHRlcnMgbWF5IGhhdmUgZnJlYWtlZCBvdXQgYSBsaXR0bGUgYWJvdXQgZWF0aW5nIGEgYnVubnkuPC9wPgo8cD5DSElDS0VOIFdJVEggQ0lERVIgQU5EIFBFQVJTPC9wPgo8cD4zIGxicy4gY2hpY2tlbiB0aGlnaHMgb3IgbGVncyAob3IgbWl4ZWQpLCBza2luIHJlbW92ZWQsIGJvbmUtaW48L3A+CjxwPjIgdGhpY2sgc2xpY2VzIGJhY29uLCBjdXQgaW50byBjaHVua3M8L3A+CjxwPjEgdGJzcC4gYnV0dGVyPC9wPgo8cD4xIGxhcmdlIG9uaW9uLCBzbGljZWQ8L3A+CjxwPjQgY2xvdmVzIGdhcmxpYywgc21hc2hlZDwvcD4KPHA+MiB0c3AuIGRyaWVkIHRhcnJhZ29uPC9wPgo8cD4xJiMxODk7IGN1cHMgaGFyZCBhcHBsZSBjaWRlciAob3IgJiMxOTA7IGN1cCByZWd1bGFyIGNpZGVyIGFuZCAmIzE5MDsgY3VwIGRyeSB3aGl0ZSB3aW5lKTwvcD4KPHA+MyBsYXJnZSBwZWFycywgY3V0IGludG8gd2VkZ2VzPC9wPgo8cD4xIGJheSBsZWFmPC9wPgo8cD4mIzE4ODstJiMxODk7IGN1cCBjaGlja2VuIGJyb3RoLCBpZiBuZWVkZWQ8L3A+CjxwPiYjMTg5OyB0c3AuIHNhbHQ8L3A+CjxwPiYjMTg4OyB0c3AuIHBlcHBlcjwvcD4KPHA+RHJ5IGNoaWNrZW4gZ2VudGx5IHdpdGggcGFwZXIgdG93ZWxzIGFuZCBsaWdodGx5IHNlYXNvbiB3aXRoIHNhbHQgYW5kIHBlcHBlci4gSW4gYSBoZWF2eSBvdmVuLXNhZmUgcGFuIG9yIER1dGNoIG92ZW4sIGNvb2sgdGhlIGJhY29uIG92ZXIgbWVkaXVtIGhlYXQgdW50aWwgaXQgc3RhcnRzIHRvIGNyaXNwLCBhYm91dCA1IG1pbnV0ZXMuIFJlbW92ZSB0aGUgYmFjb24sIGxlYXZpbmcgdGhlIGZhdCBpbiB0aGUgcGFuLiBCcm93biB0aGUgY2hpY2tlbiBvbiBhbGwgc2lkZXMgb3ZlciBtZWRpdW0gaGlnaCBoZWF0IHVudGlsIGdvbGRlbiwgYWJvdXQgMTAgbWludXRlcy4gQWRkIHRoZSBvbmlvbnMgYW5kIGJ1dHRlciB0byB0aGUgcGFuLCBhbmQgY29vaywgc3RpcnJpbmcgdW50aWwgb25pb25zIGJlZ2luIHRvIHNvZnRlbiwgYWJvdXQgMyBtaW51dGVzLiBBZGQgdGhlIGdhcmxpYyBhbmQgdGFycmFnb24gYW5kIGNvb2sgdW50aWwgZnJhZ3JhbnQsIHN0aXJyaW5nLCBhYm91dCAxIG1vcmUgbWludXRlLjwvcD4KPHA+VHVybiB0aGUgaGVhdCB1cCB0byBtZWRpdW0gaGlnaCBhbmQgZGVnbGF6ZSB0aGUgcGFuIHdpdGggdGhlIGhhcmQgY2lkZXIgKG9yIHJlZ3VsYXIgY2lkZXIgYW5kIHdpbmUpIGFuZCBhbGxvdyB0aGUgbGlxdWlkIHRvIGJ1YmJsZSB1cC4gQWRkIHRoZSBiYWNvbiwgcGVhcnMsIGJheSBsZWFmIGFuZCBlbm91Z2ggYnJvdGggdG8gY292ZXIgdGhlIGNoaWNrZW4gYWJvdXQgaGFsZndheS4gQnJpbmcgdG8gYSBzaW1tZXIgb24gdGhlIHN0b3ZldG9wLCB0aGVuIGNvdmVyIHRpZ2h0bHkgYW5kIGNvb2sgaW4gdGhlIG92ZW4gdW50aWwgdGhlIG1lYXQgaXMgdGVuZGVyLCBhYm91dCAzMCBtb3JlIG1pbnV0ZXMuPC9wPgo8cD5TZXJ2ZSBzdHJhaWdodCBmcm9tIHRoZSBwYW4sIG9yIHJlbW92ZSB0aGUgY2hpY2tlbiBhbmQgcGVhcnMgdG8gYSBzZXJ2aW5nIHBsYXR0ZXIsIGFuZCB0aGVuIHNpbW1lciB0aGUgbGlxdWlkIG9uIHRoZSBzdG92ZXRvcCBmb3IgNSBtaW51dGVzIHRvIHJlZHVjZSBpbnRvIGEgcmljaGVyIHNhdWNlIHRvIHNwb29uIG9uIHRvcC48L3A+CjxwPk1ha2VzIHNpeCBzZXJ2aW5ncy48L3A+Cg==