What’s for dinner? Take your taste buds on a trip to Greece

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PbmUgb2YgdGhlIGVhc2llc3QsIHRhc3RpZXN0IHNoZWV0IHBhbiBkaW5uZXJzIHBpY2tzIHVwIGJpZyBmbGF2b3IgZnJvbSBhIGNvdXBsZSBvZiBiYXNpY3MgaW4geW91ciBzcGljZSBjYWJpbmV0LiBJbnNwaXJlZCBieSBzb3V2bGFraSAmIzgyMTI7IHRoZSB0cmFkaXRpb25hbCBza2V3ZXJlZCBjaGlja2VuIGhpZ2hsaWdodGVkIHdpdGggbGVtb24sIHN3ZWV0IGhlcmJzIGFuZCBnYXJsaWMgJiM4MjEyOyBqdWljeSBjaGlja2VuIHRoaWdocyBhcmUgaW5mdXNlZCB3aXRoIHRoZSBzYW1lIGNsYXNzaWMgZmxhdm9ycy4gUGFydG5lciB3aXRoIGNyaXNweSByZWQgcG90YXRvZXMgYW5kIHN3ZWV0LCB0ZW5kZXIgYmVsbCBwZXBwZXJzIGZvciBhIGRpbm5lciByZWFkeSBpbiAzMCBtaW51dGVzLjwvcD4KPHA+SSBsb3ZlIHRoZSBxdWljay1jb29raW5nIG1hZ2ljIG9mIGJvbmVsZXNzIGNoaWNrZW4gdGhpZ2hzLCBidXQgSSBhbHNvIGNhbm5vdCByZXNpc3QgY3Jpc3Agc2tpbi4gSWYgeW91IGNhbiYjODIxNzt0IGZpbmQgYm9uZWxlc3MsIHNraW4tb24gY2hpY2tlbiB0aGlnaHMgaW4gdGhlIG1lYXQgY2FzZSwgeW91IGNhbiBkZWJvbmUgdGhlbSB5b3Vyc2VsZiwgb3IgYXNrIHlvdXIgZ3JvY2VyeSBzdG9yZSBidXRjaGVyIGZvciBoZWxwLiA8L3A+CjxwPlNoZWV0IFBhbiBDaGlja2VuIFNvdXZsYWtpPC9wPgo8cD4yIGxicy4gc2tpbi1vbiBjaGlja2VuIHRoaWdocywgYm9uZXMgcmVtb3ZlZDwvcD4KPHA+MSBsYi4gc21hbGwgcmVkIHBvdGF0b2VzLCBoYWx2ZWQ8L3A+CjxwPjEgdHNwLiBrb3NoZXIgc2FsdCwgZGl2aWRlZDwvcD4KPHA+MiB0YnNwLiBmcmVzaGx5IHNxdWVlemVkIGxlbW9uIGp1aWNlPC9wPgo8cD4xJiMxODk7IHRic3AuIG9saXZlIG9pbCwgZGl2aWRlZDwvcD4KPHA+MiB0YnNwLiBkcmllZCBvcmVnYW5vPC9wPgo8cD4xIHRic3AuIGRyaWVkIGJhc2lsPC9wPgo8cD4xIGNsb3ZlIGdhcmxpYywgbWluY2VkPC9wPgo8cD4yIG1lZGl1bSByZWQgb3IgeWVsbG93IGJlbGwgcGVwcGVycywgY29yZWQsIHNlZWRlZCBhbmQgc2xpY2VkIGludG8gJiMxODk7LWluY2ggc3RyaXBzPC9wPgo8cD4mIzE4ODsgdHNwLiBmcmVzaGx5IGdyb3VuZCBibGFjayBwZXBwZXI8L3A+CjxwPkFycmFuZ2UgYSByYWNrIGluIHRoZSBtaWRkbGUgb2YgdGhlIG92ZW4gYW5kIGhlYXQgdG8gNDAwIGRlZ3JlZXMuIFBsYWNlIGEgcmltbWVkIGJha2luZyBzaGVldCBpbiB0aGUgb3ZlbiB3aGlsZSB0aGUgb3ZlbiBpcyBoZWF0aW5nLjwvcD4KPHA+U2Vhc29uIHRoZSBjaGlja2VuIGFuZCBwb3RhdG9lcyB3aXRoICYjMTkwOyB0ZWFzcG9vbiBvZiB0aGUgc2FsdC4gUGxhY2UgdGhlIGNoaWNrZW4gc2tpbi1zaWRlIGRvd24gaW4gdGhlIG1pZGRsZSBvZiB0aGUgaG90IGJha2luZyBzaGVldC4gQWRkIHRoZSBwb3RhdG9lcywgY3V0LXNpZGUgZG93biwgYXJvdW5kIHRoZSBlZGdlIG9mIHRoZSBiYWtpbmcgc2hlZXQuIFJvYXN0IGZvciAxNSBtaW51dGVzLjwvcD4KPHA+TWVhbndoaWxlLCBwdXQgdGhlIGxlbW9uIGp1aWNlLCAxIHRhYmxlc3Bvb24gb2YgdGhlIG9pbCwgdGhlIG9yZWdhbm8sIGJhc2lsIGFuZCBnYXJsaWMgaW4gYSBzbWFsbCBib3dsIGFuZCB3aGlzayB0byBjb21iaW5lOyBzZXQgYXNpZGUuIFBsYWNlIHRoZSBwZXBwZXJzIHdpdGggdGhlIHJlbWFpbmluZyAmIzE4OTsgdGFibGVzcG9vbiBvZiBvaWwgYW5kIHJlbWFpbmluZyAmIzE4ODsgdGVhc3Bvb24gc2FsdCBpbiBhIG1lZGl1bSBib3dsIGFuZCB0b3NzIHRvIGNvbWJpbmU7IHNldCBhc2lkZS48L3A+CjxwPkZsaXAgdGhlIGNoaWNrZW4gc2tpbi1zaWRlIHVwLiBCcnVzaCB0aGUgY2hpY2tlbiB3aXRoIHRoZSBsZW1vbi1oZXJiIG1peHR1cmUuIFNjYXR0ZXIgdGhlIHBlcHBlcnMgYXJvdW5kIHRoZSBjaGlja2VuLiBCYWtlIHVudGlsIHRoZSBjaGlja2VuIGFuZCBwb3RhdG9lcyBhcmUgY3Jpc3B5LCBhbmQgdGhlIHBlcHBlcnMgYXJlIHRlbmRlciBhbmQgYnJvd25lZCBhcm91bmQgdGhlIGVkZ2VzLCBhYm91dCAxNSBtaW51dGVzIG1vcmUuIExldCBjb29sIG9uIHRoZSBiYWtpbmcgc2hlZXQgZm9yIDEwIG1pbnV0ZXMgYW5kIHRoZW4gc2Vhc29uIHdpdGggdGhlIHBlcHBlciBiZWZvcmUgc2VydmluZy48L3A+CjxwPk1ha2VzIDQgc2VydmluZ3MuPC9wPgo8cD5Ob3RlOiBMZWZ0b3ZlcnMgY2FuIGJlIHN0b3JlZCBpbiBhbiBhaXJ0aWdodCBjb250YWluZXIgaW4gdGhlIHJlZnJpZ2VyYXRvciBmb3IgdXAgdG8gZm91ciBkYXlzLjwvcD4K