When smoke gets in your soup

Published: April 3, 2018 - 6:40 PM
-
1/2
-
2/2
By JeanMarie Brownson
Chicago Tribune
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5JbiBjb2xkIHdlYXRoZXIsIEkgcGVyayB1cCBzaW1wbGUgc3VwcGVycyB3aXRoIGEgYml0IG9mIHNtb2tlICYjODIxMjsgdGhhdCBkZWxpY2lvdXMgZmxhdm9yIGFkZGl0aW9uIHdlIGFzc29jaWF0ZSB3aXRoIHRoZSBncmlsbGluZyBkYXlzIG9mIHN1bW1lci4gSSB3b3VsZCBoYXBwaWx5IGVuam95IHNtb2tlZCBvciBncmlsbGVkIGZvb2RzIGV2ZXJ5IGRheS4gRGl0dG8gZm9yIGhvbWVtYWRlIHNvdXAuIE1lbGRpbmcgdGhlIHR3byB0b2dldGhlciBwcm92ZXMgYSBtYXRjaC48L3A+CjxwPkhlcmUgYXJlIHR3byBzb3VwcyB3aXRoIHN1YnRsZSBzbW9rZSBmbGF2b3JzIGZyb20gc21va2VkIHByb3RlaW5zLCBzdWNoIGFzIGhhbSwgdHVya2V5IG9yIGZpc2guIFN1cmUgdG8gYmVhdCB0aGUgY29sZC13ZWF0aGVyIGJsdWVzIG5vIG1hdHRlciB3aGVyZSB5b3UgbGl2ZS48L3A+CjxwPkluIG91ciBmYW1pbHksIGEgbGVmdG92ZXIgaG9saWRheSBoYW1ib25lIHR1Y2tlZCBhd2F5IGluIHRoZSBmcmVlemVyIG1lYW5zIGEgcG90IG9mIHNwbGl0IHBlYSBzb3VwIGxhdGVyLiBBIHNtb2t5IGJvbmUsIHdpdGggcGxlbnR5IG9mIG1lYXQgc3RpbGwgY2xpbmdpbmcsIHRyYW5zZm9ybXMgdGhlIGxvd2x5IHBlYSBpbnRvIGEgc2F0aXNmeWluZyBvbmUtcG90IG1lYWwgdGhhdCYjODIxNztzIHBhcnQgc291cC9wYXJ0IHN0ZXcuIExhY2tpbmcgYSBoYW1ib25lLCBJJiM4MjE3O2xsIHB1cmNoYXNlIHNtb2tlZCBoYW0gaG9ja3MgZnJvbSB0aGUgbWVhdCBjYXNlIGluIGxhcmdlIHN1cGVybWFya2V0cyBvciBvcmRlciBob2NrcyBpbiBhZHZhbmNlIGZyb20gdGhlIGJ1dGNoZXIuIFNtb2tlZCB0dXJrZXkgZHJ1bXN0aWNrcyB3b3JrIHdlbGwgaGVyZSB0b28uIDwvcD4KPHA+V2hhdGV2ZXIgYm9uZSB5b3UgY2hvb3NlLCBhbnkgbWVhdCB0aGF0IGNsaW5ncyB0byB0aGVtIHdpbGwgcmVuZGVyIHNvZnQgd2hlbiBuZXN0bGVkIGluIHdpdGggdGhlIHBlYXMsIGJyb3RoIGFuZCB2ZWdldGFibGVzLiBJIGRpY2UgdGhlIHRlbmRlciBtZWF0IGFuZCBhZGQgaXQgYmFjayB0byB0aGUgc291cCBiZWZvcmUgc2VydmluZy48L3A+CjxwPlRoZXNlIGRheXMsIEkgdXN1YWxseSBvcHQgZm9yIHllbGxvdyBzcGxpdCBwZWFzIGluIG15IHNvdXAgcmF0aGVyIHRoYW4gZ3JlZW4gJiM4MjEyOyBteSBhdWRpZW5jZSBob2xkcyB0aGVtIGluIGhpZ2hlciByZWdhcmQuIEkgdGhpbmsgaXQmIzgyMTc7cyBhIGNvbG9yIHRoaW5nLiBUbyB1bmRlcnNjb3JlIHRoZSBwZWEmIzgyMTc7cyBuYXR1cmFsIHN3ZWV0bmVzcyBhbmQgY29sb3IsIEkgYWRkIGNhcnJvdHMgYW5kIHN3ZWV0IHBvdGF0by48L3A+CjxwPlRoZSBzZWNvbmQgcmVjaXBlIGlzIGluc3BpcmVkIGJ5IGEgc291cCBJIGVuam95ZWQgYXQgbXkgdW5jbGUmIzgyMTc7cyBGcmVuY2ggYmlzdHJvIGluIENvbm5lY3RpY3V0ICYjODIxMjsgYSBjbGFzc2ljLCBjcmVhbXkgY2F1bGlmbG93ZXIgc291cCBzdXJwcmlzaW5nbHkgdG9wcGVkIHdpdGggYSBzbW9rZWQgZmlzaCB0b2FzdC4gR3V5LCB0aGUgY2hlZiwgdG9wcGVkIGNydXN0eSB0b2FzdGVkIHNsaWNlcyBvZiBGcmVuY2ggYmFndWV0dGUgd2l0aCB3aGlwcGVkIGNoZWVzZSBhbmQgdGhpbiBjdXJscyBvZiBzbW9rZWQgc2FsbW9uLiBCaXRlcyBvZiB0aGUgdG9hc3QgYmV0d2VlbiBzcG9vbmZ1bHMgb2Ygc291cCB0b29rIHRoZSBiaXRlIG91dCBvZiBhIHdpbnRyeSBldmVuaW5nLjwvcD4KPHA+VGhlIHNvdXAgcHJvdmVzIHN1cGVyIGVhc3kgdG8gbWFrZSAmIzgyMTI7IHNpbXBseSBjb21iaW5lIGV2ZXJ5dGhpbmcgaW4gdGhlIHBvdCwgYW5kIHNpbW1lciB1bnRpbCB0aGUgY2F1bGlmbG93ZXIgaXMgc29mdC4gQ2hvcHBpbmcgdGhlIGNhdWxpZmxvd2VyIHRha2VzIGEgYml0IG9mIHRpbWUsIGJ1dCBmcm96ZW4gY2F1bGlmbG93ZXIgZmxvcmV0cyBjYW4gc3RhbmQgaW4gaWYgdGhhdCBoZWxwcy4gRm9yIGEgbWVhdGxlc3Mgc291cCwgSSB1c2UgYSByaWNoIHZlZ2V0YWJsZSBicm90aCBtYWRlIHdpdGggbGlnaHRseSByb2FzdGVkIG9uaW9ucy48L3A+CjxwPk9mIGNvdXJzZSwgeW91IGNhbiBza2lwIHRoZSBzbW9rZWQgZmlzaCB0b2FzdHMgYW5kIHNpbXBseSBzZXJ2ZSB0aGUgc291cCB0b3BwZWQgd2l0aCBjcnVuY2h5IGNyb3V0b25zIGFuZCBhIHNob3dlciBvZiBmcmVzaCBoZXJicy4gRmxvYXRpbmcgYSBkb2xsb3Agb2Ygd2hpcHBlZCBjcmVtZSBmcmFpY2hlIG9yIHBsYWluIEdyZWVrIHlvZ3VydCBhbmQgYSBzd2lybCBvZiBmcnVpdHkgb2xpdmUgb2lsIGlzIGFub3RoZXIgd2F5IHRvIGdvLjwvcD4KPHA+UGFydCBvZiB0aGUgcGxlYXN1cmUgb2YgZWF0aW5nIHdlbGwtbWFkZSBzb3VwIGlzIHRoZSBhZGQtb25zIHRoYXQgYWNjb21wYW55IHRoZSBib3dsLiBBdCBob21lLCBJIHRoaW5rIGFib3V0IHN3aXJsaW5nIGluIGZsYXZvcmZ1bCBvaWwgb3IgcGVzdG8sIGNoaWxpIHBhc3RlIG9yIGNob3BwZWQgZnJlc2ggaGVyYnMgZm9yIGFub3RoZXIgbGV2ZWwgb2YgZmxhdm9yLiBJIHRoaW5rIGFib3V0IGNydW5jaCwgdG9vLCBmb3IgYSB0ZXh0dXJhbCBlbGVtZW50LiBOb3QganVzdCBjcm91dG9ucywgYnV0IGZyaWVkIG9uaW9ucywgY3J1bWJsZWQgdG9hc3RlZCBjaGlsZXMsIHJvYXN0ZWQgbnV0cy48L3A+CjxwPkFsbCBnb29kIHNvdXAgc3RhcnRzIHdpdGggZ29vZCBicm90aC4gV2hpbGUgSSBkbyB0YWtlIHBsZWFzdXJlIGluIHNpbW1lcmluZyBib25lcyBhbmQgYSBmZXcgdmVnZXRhYmxlcyBpbiB3YXRlciwgcGFja2FnZWQgYnJvdGggaW4gdGhlIGdyb2Nlcnkgc3RvcmUgc2F2ZXMgdGltZS4gSSBsb29rIGZvciBicmFuZHMgd2l0aCBjbGVhbiBsYWJlbHMsIG5vIHByZXNlcnZhdGl2ZXMgYW5kIHRoYXQgYXJlIG1hZGUgd2l0aCByZWFsIGluZ3JlZGllbnRzLiBDaGVjayB0aGUgZnJlZXplciwgdG9vLCBhcyB0aGVyZSBhcmUgc2V2ZXJhbCBnb29kIG9wdGlvbnMgdGhlcmUgbm93LiBJIHJlYWxseSBsaWtlIHRvIHVzZSB0aGUgaG9tZW1hZGUgYnJvdGggc29sZCBhdCB0aGUgbG9jYWwgYnV0Y2hlciBzaG9wLjwvcD4KPHA+V2UmIzgyMTc7cmUgY29va2luZyBmb3IgY2hpbGx5IHdlYXRoZXIsIGJ1dCB3aXRoIHRoZSBzdWJ0bGUgZmxhdm9ycyBvZiB3YXJtZXIgZGF5cy48L3A+CjxwPlNNT0tZIFlFTExPVyBTUExJVCBQRUE8L3A+CjxwPlNPVVAgV0lUSCBDUklTUFkgQU5DSE9TPC9wPgo8cD4xIGJhZyAoMTYgb3ouKSB5ZWxsb3cgc3BsaXQgcGVhczwvcD4KPHA+MiB0YnNwLiBvbGl2ZSBvaWw8L3A+CjxwPjIgbGFyZ2UgY2Fycm90cywgcGVlbGVkLCBoYWx2ZWQgbGVuZ3Rod2lzZSwgc2xpY2VkIGludG8gJiMxODg7LWluY2ggcGllY2VzPC9wPgo8cD4xIGxhcmdlIHN3ZWV0IHBvdGF0bywgYWJvdXQgMSBsYi4sIHBlZWxlZCwgY3V0IGludG8gJiMxODk7LWluY2ggcGllY2VzPC9wPgo8cD4xIGNlbGVyeSByaWIsIGNob3BwZWQgaW50byAmIzE4ODstaW5jaCBwaWVjZXM8L3A+CjxwPjEgbGFyZ2Ugb25pb24sIGNob3BwZWQgaW50byAmIzE4ODstaW5jaCBwaWVjZXM8L3A+CjxwPjMgY2xvdmVzIGdhcmxpYywgY3J1c2hlZDwvcD4KPHA+MiBxdWFydHMgdmVnZXRhYmxlIGJyb3RoIG9yIGxvdy1zb2RpdW0gY2hpY2tlbiBicm90aDwvcD4KPHA+MiBzbWFsbCBoYW0gaG9ja3Mgb3Igc2hhbmtzLCBhYm91dCAxIHRvIDEmIzE4OTsgbGJzLiAob3Igc21va2VkIHR1cmtleSBkcnVtc3RpY2tzKTwvcD4KPHA+MiB0byAzIGN1cHMgZGljZWQgc21va2VkIGhhbSBvciBzbW9rZWQgdHVya2V5IGJyZWFzdCwgb3B0aW9uYWw8L3A+CjxwPlNhbHQsIGZyZXNobHkgZ3JvdW5kIGJsYWNrIHBlcHBlcjwvcD4KPHA+VG9wcGluZzo8L3A+CjxwPiYjODUzMTsgY3VwIGV4cGVsbGVyIHByZXNzZWQgY2Fub2xhLCBzdW5mbG93ZXIgb3Igc2FmZmxvd2VyIG9pbDwvcD4KPHA+MyBkcmllZCBhbmNobyBjaGlsZXMsIGNvcmVkLCBzZWVkZWQsIGVhY2ggdG9ybiBpbnRvIDQgcGllY2VzPC9wPgo8cD4yIG1lZGl1bSBzaGFsbG90cywgaGFsdmVkLCB2ZXJ5IHRoaW5seSBzbGljZWQ8L3A+CjxwPjQgY2xvdmVzIGdhcmxpYywgdmVyeSB0aGlubHkgc2xpY2VkPC9wPgo8cD4xIHRzcC4gY3VtaW4gc2VlZHM8L3A+CjxwPkdyYXRlZCB6ZXN0IG9mIDEgb3JhbmdlPC9wPgo8cD5QbGFpbiBHcmVlayB5b2d1cnQgb3Igc291ciBjcmVhbSwgb3B0aW9uYWw8L3A+CjxwPkNob3BwZWQgZnJlc2ggY2lsYW50cm88L3A+CjxwPlJpbnNlIHNwbGl0IHBlYXMgaW4gYSBjb2xhbmRlciBhbmQgY2hlY2sgdGhlbSBmb3Igc3RvbmVzIG9yIHBlYmJsZXMuIEhlYXQgb2xpdmUgb2lsIGluIHRoZSBib3R0b20gb2YgYSBsYXJnZSA0LXF1YXJ0IHNhdWNlcGFuIG92ZXIgbWVkaXVtIGhlYXQuIEFkZCBjYXJyb3RzLCBzd2VldCBwb3RhdG8sIGNlbGVyeSBhbmQgb25pb24uIENvb2sgYW5kIHN0aXIsIDUgbWludXRlcy4gU3RpciBpbiBnYXJsaWMsIHJpbnNlZCBwZWFzIGFuZCBicm90aC4gTmVzdGxlIHRoZSBoYW0gaG9ja3MgaW50byB0aGUgcG90LiBIZWF0IHRvIGEgc2ltbWVyIGFuZCBjb29rLCBwYXJ0bHkgY292ZXJlZCwgc3RpcnJpbmcgb2Z0ZW4sIG92ZXIgbWVkaXVtLWxvdyBoZWF0LCB1bnRpbCB0aGUgcGVhcyBhcmUgdGVuZGVyIGFuZCBmYWxsaW5nIGFwYXJ0LCBhYm91dCAxIGhvdXIuPC9wPgo8cD5SZW1vdmUgdGhlIGhhbSBob2NrcywgY2hvcCBhbnkgbWVhdCBvbiB0aGVtIChubyBmYXQgb3IgZ3Jpc3RsZSkgYW5kIHJldHVybiB0aGUgbWVhdCB0byB0aGUgc291cC4gU3RpciBpbiB0aGUgb3B0aW9uYWwgaGFtLiBUYXN0ZSB0aGUgc291cCwgYW5kIGFkanVzdCBzZWFzb25pbmdzIHdpdGggc2FsdCBhbmQgcGVwcGVyLjwvcD4KPHA+TWVhbndoaWxlLCBmb3IgdGhlIHRvcHBpbmcsIGhlYXQgb2lsIGluIHNtYWxsIGhlYXZ5LWJvdHRvbWVkIHNraWxsZXQgb3ZlciBtZWRpdW0gaGVhdC4gVXNlIHRvbmdzIHRvIHRvYXN0IGFuY2hvIHBpZWNlcyBpbiB0aGUgb2lsIGZvciBqdXN0IGEgZmV3IHNlY29uZHMsIHVudGlsIHRoZXkgY2hhbmdlIGNvbG9yIGFuZCBzdGFydCB0byBjcmlzcC4gRHJhaW4gb24gcGFwZXIgdG93ZWxpbmcuIFdoZW4gY29vbCwgdXNlIHlvdXIgZmluZ2VycyB0byByb3VnaGx5IGNydW1ibGUgdGhlIGNoaWxlcyBpbnRvIHNtYWxsIHBpZWNlcy48L3A+CjxwPkFkZCBzaGFsbG90cyB0byB0aGUgY2Fub2xhIG9pbC4gQ29vayBhbmQgc3RpciBvdmVyIGxvdyBoZWF0IHVudGlsIHNoYWxsb3RzIGFyZSB0ZW5kZXIsIGFib3V0IDIgbWludXRlcy4gU3RpciBpbiBnYXJsaWMgYW5kIGN1bWluIHNlZWRzLiBDb29rIGFub3RoZXIgbWludXRlIG9yIHNvIHVudGlsIGZyYWdyYW50LiBSZW1vdmUgZnJvbSBoZWF0IGFuZCBjb29sLiBTdGlyIGluICYjMTg4OyB0ZWFzcG9vbiBzYWx0LCBwbGVudHkgb2YgYmxhY2sgcGVwcGVyIGFuZCB0aGUgb3JhbmdlIHplc3QuPC9wPgo8cD5TZXJ2ZSB0aGUgc291cCBpbiB3YXJtIGJvd2xzIHdpdGggYSBkb2xsb3Agb2YgdGhlIHlvZ3VydCwgc29tZSBvZiB0aGUgc2hhbGxvdC1jdW1pbiBvaWwgYW5kIGNydW1ibGVkIGFuY2hvcy4gU3ByaW5rbGUgd2l0aCBjaWxhbnRyby48L3A+CjxwPk1ha2VzIHNpeCBzZXJ2aW5ncy48L3A+CjxwPkNSRUFNWSBDQVVMSUZMT1dFUjwvcD4KPHA+U09VUCBXSVRIIFNNT0tFRCA8L3A+CjxwPkZJU0ggVE9BU1RTPC9wPgo8cD4yIHNtYWxsIG9yIDEgbGFyZ2UgaGVhZCAoYWJvdXQgMyBsYnMuIHRvdGFsKSBjYXVsaWZsb3dlciwgb3V0ZXIgbGVhdmVzIHJlbW92ZWQ8L3A+CjxwPjMgbWVkaXVtICg5IG96LiB0b3RhbCkgZ29sZGVuIHBvdGF0b2VzLCBwZWVsZWQsIGRpY2VkPC9wPgo8cD4xIGxhcmdlIHN3ZWV0IG9uaW9uLCBkaWNlZDwvcD4KPHA+MiBjbG92ZXMgZ2FybGljLCBjcnVzaGVkPC9wPgo8cD4yIHF1YXJ0cyBsb3ctc29kaXVtIGNoaWNrZW4gYnJvdGggKG9yIHZlZ2V0YWJsZSBicm90aCk8L3A+CjxwPiYjMTg4OyBjdXAgd2hpcHBpbmcgY3JlYW0gb3IgY3JlbWUgZnJhaWNoZTwvcD4KPHA+JiM4NTM5OyB0c3AuIGNheWVubmUgcGVwcGVyPC9wPgo8cD5TYWx0LCBmcmVzaGx5IGdyb3VuZCBwZXBwZXIgdG8gdGFzdGU8L3A+CjxwPlNtb2tlZCBmaXNoIHRvYXN0czo8L3A+CjxwPjE4IHNsaWNlcyAoZWFjaCAmIzE4ODstaW5jaCB0aGljaykgRnJlbmNoIGJhZ3VldHRlLCBhYm91dCA2IG96LiB0b3RhbDwvcD4KPHA+MiB0byA0IHRic3AuIG9saXZlIG9pbDwvcD4KPHA+MyBvei4gY3JlYW0gY2hlZXNlLCBzb2Z0ZW5lZDwvcD4KPHA+MiBvciAzIG96LiBzbW9rZWQgc2FsbW9uLCBjcnVtYmxlZCBpbnRvIGxhcmdlIHBpZWNlczwvcD4KPHA+Q2hvcHBlZCBmcmVzaCBjaGl2ZXM8L3A+CjxwPlVzZSBhIGxhcmdlIGtuaWZlIHRvIGN1dCBjYXVsaWZsb3dlciBoZWFkcyBpbiBoYWxmLiBDdXQgb3V0IHRoZSB0b3VnaCBjb3JlcyBhbmQgZGlzY2FyZC4gUm91Z2hseSBjaG9wIHRoZSBmbG9yZXRzLiBQdXQgY2hvcHBlZCBjYXVsaWZsb3dlciwgcG90YXRvZXMsIG9uaW9uIGFuZCBnYXJsaWMgaW50byB0aGUgYm90dG9tIG9mIGEgbGFyZ2UgKDQgb3IgNS1xdWFydCkgRHV0Y2ggb3Zlbi4gQWRkIGJyb3RoLiBIZWF0IHRvIGEgYm9pbC4gUmVkdWNlIGhlYXQgdG8gYSBzaW1tZXI7IGNvdmVyIGxvb3NlbHksIGFuZCBjb29rIHVudGlsIHZlZ2V0YWJsZXMgYXJlIGZhbGwtYXBhcnQgdGVuZGVyLCAyMCB0byAyNSBtaW51dGVzLjwvcD4KPHA+VXNlIGFuIGltbWVyc2lvbiBibGVuZGVyIHRvIHB1cmVlIHNvdXAuIChPciBwdXJlZSBzb3VwIGluIHNtYWxsIGJhdGNoZXMgaW4gYSBibGVuZGVyLikgQWRkIGNyZWFtIGFuZCBjYXllbm5lOyBoZWF0IHNvdXAgdG8gYSBzaW1tZXIuIFNlYXNvbiBzb3VwIHdpdGggc2FsdCBhbmQgcGVwcGVyLjwvcD4KPHA+V2hpbGUgc291cCBzaW1tZXJzLCBtYWtlIHRoZSB0b2FzdHM6IEhlYXQgb3ZlbiB0byAzNzUgZGVncmVlcy4gQnJ1c2ggYm90aCBzaWRlcyBvZiB0aGUgYnJlYWQgc2xpY2VzIHdpdGggb2lsIGFuZCBwbGFjZSBpbiBhIHNpbmdsZSBsYXllciBvbiBhIGJha2luZyBzaGVldC4gQmFrZSwgdHVybmluZyBicmVhZCBzbGljZXMgb3ZlciwgdW50aWwgZ29sZGVuIGFuZCBjcmlzcHksIGFib3V0IDEwIG1pbnV0ZXMuPC9wPgo8cD5TcHJlYWQgY3JlYW0gY2hlZXNlIG92ZXIgdG9hc3RzIHdoaWxlIHRoZXkgYXJlIHN0aWxsIHdhcm0uIFRvcCB3aXRoIGEgZmV3IHBpZWNlcyBvZiBzYWxtb24gYW5kIGEgc3ByaW5rbGUgb2YgY2hpdmVzLjwvcD4KPHA+U2VydmUgYm93bHMgb2Ygc291cCBzcHJpbmtsZWQgd2l0aCBjaGl2ZXMgYW5kIGFjY29tcGFuaWVkIGJ5IHRoZSB0b2FzdHMuPC9wPgo8cD5NYWtlcyBzaXggc2VydmluZ3MuPC9wPgo=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Dispelling the rumor that the Cleveland Browns are down to Sam Darnold and Josh Allen in the NFL Draft
Akron police make four arrests after following signal of stolen mobile phone from Goodyear Heights store robbery
Chelsea Schobert takes witness stand at trial of former boyfriend, Shawn Ford Jr., charged with killing her parents
Akron-area Afghanistan War veteran dies at 30