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From drones to phones, new tech is making gardening easier
Published: June 1, 2018 - 2:34 PM
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By Dean Fosdick

Associated Press

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