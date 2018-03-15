Plant Lovers’ Almanac: Soil testing provides important information for gardeners

Published: March 15, 2018 - 6:06 PM
-
1/3
-
2/3
-
3/3
By Jacqueline Kowalski
ABJ/Ohio.com correspondent
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XZSBoYXZlIGJlZW4gcmVjZWl2aW5nIG1hbnkgY2FsbHMgaW4gdGhlIG9mZmljZSByZWdhcmRpbmcgaG93IHRvIGdldCBhIHNvaWwgdGVzdCBkb25lLiA8L3A+CjxwPldoaWxlIHRoZSBncm91bmQgaXMgY3VycmVudGx5IHNub3ctY292ZXJlZCBpbiBzb21lIHBsYWNlcywgaXQgc2hvdWxkIGJlIHdvcmthYmxlIGluIHRoZSBuZXh0IGNvdXBsZSBvZiB3ZWVrcy4gQSBzb2lsIHRlc3QgY2FuIGhlbHAgeW91IGNob29zZSBwbGFudHMsIGd1aWRlIHlvdSBvbiBzb2lsIGFtZW5kbWVudHMgb3IgZmVydGlsaXplciBuZWVkZWQgdG8gc3VwcG9ydCBoZWFsdGh5IHBsYW50IGdyb3d0aCwgYW5kIG1heSBoZWxwIGRldGVybWluZSBpZiBzb2lsIGhlYWx0aCBpcyBjYXVzaW5nIGEgcGxhbnQgaGVhbHRoIHByb2JsZW0uIDwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyBXaHkgc2hvdWxkIEkgZ2V0IGEgc29pbCB0ZXN0PzwvcD4KPHA+SnVzdCBsaWtlIHBlb3BsZSwgcGxhbnRzIG5lZWQgZm9vZCB0b28uIEEgc29pbCB0ZXN0IGNhbiBnaXZlIHlvdSBhbiBpbmRpY2F0aW9uIG9mIHRoZSBsZXZlbCBvZiBzb21lIG5lY2Vzc2FyeSBudXRyaWVudHMgaW4gdGhlIHNvaWwgYW5kIHJlY29tbWVuZGF0aW9ucyBvZiBob3cgdG8gaW1wcm92ZSBzb2lsIGJ5IGFkZGluZyBudXRyaWVudHMuIFRoZXJlIGFyZSBtYW55IHR5cGVzIG9mIHNvaWwgYW1lbmRtZW50cyB0aGF0IGFkZCBwbGFudCBudXRyaWVudHMgb3IgYWZmZWN0IHRoZSBhdmFpbGFiaWxpdHksIHN1Y2ggYXMgY29tcG9zdCwgbGltZSwgc3VsZnVyIGFuZCBmZXJ0aWxpemVycy4gPC9wPgo8cD5JdCBpcyBpbXBvcnRhbnQgdG8ga25vdyBpZiBudXRyaWVudCBsZXZlbHMgYXJlIGFkZXF1YXRlLiBBZGRpbmcgZXhjZXNzIG51dHJpZW50cyBtYXkgY29udHJpYnV0ZSB0byBncm91bmQgd2F0ZXIgY29udGFtaW5hdGlvbiBhbmQgd2F0ZXIgcXVhbGl0eSBpc3N1ZXMuPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7IFdoYXQgY2FuIGEgc29pbCB0ZXN0IHRlbGwgbWU/PC9wPgo8cD5BIGJhc2ljIHNvaWwgdGVzdCB3aWxsIHByb3ZpZGUgaW5mb3JtYXRpb24gb24gc29pbCBwSCwgdGhlIGFtb3VudCBvZiBwaG9zcGhvcnVzIChQKSwgcG90YXNzaXVtIChLKSwgbWFnbmVzaXVtIChNZyksIGFuZCBjYWxjaXVtIChDYSkgaW4gdGhlIHNvaWwsIGFzIHdlbGwgYXMgYmFzZSBzYXR1cmF0aW9uLCBidWZmZXIgcEggKGFuIGluZGljYXRpb24gb2YgaG93IG11Y2ggbGltZSB5b3Ugc2hvdWxkIGFkZCwgaWYgYW55KSwgYW5kIGNhdGlvbiBleGNoYW5nZSBjYXBhY2l0eSAoQ0VDKS4gU29tZSB3aWxsIGFsc28gcHJvdmlkZSBpbmZvcm1hdGlvbiBvbiBtaWNyb251dHJpZW50cy4gWW91IGNhbiBhbHNvIGFzayBmb3Igb3RoZXIgc29pbCBjaGFyYWN0ZXJpc3RpY3Mgc3VjaCBhcyBhbW91bnQgb2Ygb3JnYW5pYyBtYXR0ZXIsIGhlYXZ5IG1ldGFsIGxldmVscywgYW5kIHNvaWwgdGV4dHVyZSBmb3IgYW4gYWRkaXRpb25hbCBmZWUuIDwvcD4KPHA+SWYgeW91IGFyZSBwbGFubmluZyBvbiBwbGFudGluZyBvbiBhIHNpdGUgdGhhdCBwcmV2aW91c2x5IGhhZCBhIGhvbWUgb24gaXQgb3IgaGFzIGFuIGluZHVzdHJpYWwgaGlzdG9yeSwgaXQgaXMgaW1wb3J0YW50IHRvIGNvbnNpZGVyIGhhdmluZyB0aGUgc29pbCB0ZXN0ZWQgZm9yIGhlYXZ5IG1ldGFscyBzdWNoIGFzIGxlYWQsIGFyc2VuaWMsIGFuZCBhbHVtaW51bS4gSGVhdnkgbWV0YWxzIGluIHRoZSBzb2lsIGNhbiBhdCBoaWdoIGxldmVscyBjYXVzZSBodW1hbiBoZWFsdGggaGF6YXJkcywgYW5kIGl0IGlzIGltcG9ydGFudCB0byBhdm9pZCBwbGFudGluZyBlZGlibGUgY3JvcHMgaWYgdGhlIHRlc3RzIGluZGljYXRlIHRoYXQgdGhlIG1ldGFscyBhcmUgYWJvdmUgcmVjb21tZW5kZWQgbGV2ZWxzLjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyBXaGVuIHNob3VsZCB5b3UgdGFrZSBhIHNvaWwgdGVzdD8gPC9wPgo8cD5Tb2lsIHRlc3RzIGNhbiBiZSB0YWtlbiBhdCBhbnkgdGltZSBvZiB0aGUgeWVhciBhcyBsb25nIGFzIHRoZSBzb2lsIGlzIHdvcmthYmxlLiBIb3dldmVyLCBpZiB5b3Ugd2FudCBzb21lIHRpbWUgdG8gYW1lbmQgdGhlIHNvaWwgYmVmb3JlIHBsYW50aW5nLCB0YWtlIHRoZSB0ZXN0IGluIHRoZSBzcHJpbmcgb3IgZmFsbC4gV2hhdGV2ZXIgdGltZSBvZiB0aGUgeWVhciB5b3UgdGFrZSB0aGUgdGVzdCwgYW55IGZ1dHVyZSB0ZXN0IHNob3VsZCBiZSBkb25lIGF0IHRoZSBzYW1lIHRpbWUuIERvbiYjODIxNzt0IGNvbGxlY3QgYSBzYW1wbGUgcmlnaHQgYWZ0ZXIgYSBmZXJ0aWxpemVyIGFwcGxpY2F0aW9uLjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyBIb3cgb2Z0ZW4gc2hvdWxkIEkgdGFrZSBhIHNvaWwgdGVzdD88L3A+CjxwPkluIG1vc3QgY2FzZXMsIHRha2luZyBhIHNvaWwgdGVzdCBldmVyeSB0aHJlZSB5ZWFycyBpcyBhZGVxdWF0ZS4gPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7IFdoYXQgdG9vbHMgZG8gSSBuZWVkIHRvIGNvbGxlY3QgYSBzb2lsIHNhbXBsZT88L3A+CjxwPkEgc29pbCBwcm9iZSB3b3JrcyB0aGUgYmVzdCwgYnV0IG5vdCBtYW55IGJhY2t5YXJkIGdhcmRlbmVycyBoYXZlIG9uZSBvZiB0aGVzZSBseWluZyBhcm91bmQuIEEgc2hvdmVsLCBoYW5kIHRyb3dlbCBvciBzb2lsIGtuaWZlIGNhbiBiZSB1c2VkIGluc3RlYWQuIEEgcGxhc3RpYyBidWNrZXQgb3IgY29udGFpbmVyIGlzIG5lZWRlZCB0byBjb2xsZWN0IHRoZSBzYW1wbGVzLiBaaW5jIG9yIGFsdW1pbnVtIGJ1Y2tldHMgc2hvdWxkIG5vdCBiZSB1c2VkIGJlY2F1c2UgdGhlIG1ldGFscyBjYW4gY29udGFtaW5hdGUgdGhlIHNhbXBsZXMuPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7IEhvdyBkbyBJIGNvbGxlY3QgYSBzYW1wbGUgb2Ygc29pbCB0byB0ZXN0PzwvcD4KPHA+Q29sbGVjdGluZyBhIHNhbXBsZSBpcyBub3QgZGlmZmljdWx0LCBidXQgaXQgaXMgaW1wb3J0YW50IHRoYXQgeW91IGZvbGxvdyBhIGZldyBiYXNpYyBwcmluY2lwbGVzLiBJbiBGYWN0IFNoZWV0IEhZRy0xMTMyLCAmIzgyMjA7U29pbCBUZXN0aW5nIGZvciBPaGlvIExhd25zLCBMYW5kc2NhcGVzLCBGcnVpdCBDcm9wcywgYW5kIFZlZ2V0YWJsZSBHYXJkZW5zJiM4MjIxOyAoPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9vaGlvbGluZS5vc3UuZWR1L2ZhY3RzaGVldC9oeWctMTEzMiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHBzOi8vb2hpb2xpbmUub3N1LmVkdS9mYWN0c2hlZXQvaHlnLTExMzI8L2E+KSwgT2hpbyBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IEV4dGVuc2lvbiBwcm92aWRlcyBkZXRhaWxlZCBpbnN0cnVjdGlvbnMgb24gaG93IHRvIGNvbGxlY3QgdGhlIHNhbXBsZS4gVGhpcyBmYWN0IHNoZWV0IGFsc28gbGlzdHMgYSBudW1iZXIgb2Ygc29pbCB0ZXN0aW5nIGxhYnMgaW4gdGhlIHJlZ2lvbi4gSXQgaXMgaW1wb3J0YW50IHRvIG1ha2Ugc3VyZSB0aGF0IGFsbCBvcmdhbmljIGRlYnJpcyBzdWNoIGFzIHBlYmJsZXMsIG11bGNoLCBhbmQgdGhhdGNoIGFyZSByZW1vdmVkLiBUaGUgc29pbCBzaG91bGQgYmUgZHJ5IGVub3VnaCB0byBicmVhayB0aGUgY2x1bXBzIGludG8gcmljZS1zaXplZCBncmFpbnMuPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7IEhvdyBsb25nIGRvZXMgaXQgdGFrZSB0byBnZXQgdGhlIHJlc3VsdHM/PC9wPgo8cD5JdCBkZXBlbmRzIG9uIHRoZSB0aW1lIG9mIHllYXIsIGJ1dCB1c3VhbGx5IGJldHdlZW4gb25lIGFuZCB0d28gd2Vla3MuPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7IEhvdyBkbyBJIGdldCBhbmQgaW50ZXJwcmV0IHRoZSByZXN1bHRzPzwvcD4KPHA+VGhlIHNvaWwgbGFiIHdpbGwgc2VuZCB5b3UgdGhlIHJlc3VsdHMgdmlhIGVtYWlsIG9yIHRocm91Z2ggdGhlIG1haWwuIE1vc3QgdGVzdCByZXN1bHRzIHdpbGwgcHJvdmlkZSBhIHNldCBvZiByZWNvbW1lbmRhdGlvbnMuIFlvdSBjYW4gYWx3YXlzIGNhbGwgb3IgdmlzaXQgdGhlIEV4dGVuc2lvbiBvZmZpY2UgaW4geW91ciBjb3VudHkgZm9yIGhlbHAgaW50ZXJwcmV0aW5nIHRoZSByZXN1bHRzLjwvcD4KPHA+VGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgRXh0ZW5zaW9uIG9mZmljZSBvZmZlcnMgc29pbCB0ZXN0IGtpdHMgZm9yICQxNC48L3A+CjxwPkphY3F1ZWxpbmUgS293YWxza2kgaXMgdGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgQWdyaWN1bHR1cmUgYW5kIE5hdHVyYWwgUmVzb3VyY2VzIEV4dGVuc2lvbiBFZHVjYXRvciBmb3IgdGhlIE9oaW8gU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eS4gRm9yIHF1ZXN0aW9ucyBvbiBsb2NhbCBmb29kcywgZm9vZCBwcm9kdWN0aW9uIG9yIG90aGVyIGdhcmRlbi1yZWxhdGVkIHF1ZXN0aW9ucywgY29udGFjdCBoZXIgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmtvd2Fsc2tpLjEyNEBvc3UuZWR1IiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+a293YWxza2kuMTI0QG9zdS5lZHU8L2E+IG9yIDMzMC05MjgtNDc2OSBleHQuIDI0NTYuIENhbGwgdGhlIEV4dGVuc2lvbiBNYXN0ZXIgR2FyZGVuZXIgVm9sdW50ZWVyIEhvdGxpbmUgZnJvbSA5IGEubS4gdG8gbm9vbiBUdWVzZGF5cyBhdCAzMzAtOTI4LTQ3NjksIG9wdGlvbiAzIG9yIGV4dGVuc2lvbiAyNDgxIG9yIDI0ODIuPC9wPgo=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)