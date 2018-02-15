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Plant Lovers’ Almanac: Trees from Moses Cleaveland’s era still stand in the city he founded
Published: February 15, 2018 - 10:43 PM
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By Jim Chatfield
ABJ/Ohio.com correspondent
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