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For first time, weight-loss drug appears to work without raising heart risk
Published: August 26, 2018 - 5:15 PM | Updated: August 26, 2018 - 5:31 PM
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By Marilynn Marchione

Associated Press

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