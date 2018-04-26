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More kids have autism, better diagnosis may be the reason
Published: April 26, 2018 - 2:30 PM
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Mike Stobbe
Associated Press
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