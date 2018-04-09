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Study: Stop-smoking drugs Chantix, Zyban pose no heart risks
Published: April 9, 2018 - 1:20 PM
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By Lindsey Tanner
Associated Press
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