Plant Lovers’ Almanac: Questions on lawn problems, Japanese beetles, dogwood spots

ABJ/Ohio.com correspondent
You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaGUgZG9nIGRheXMgb2Ygc3VtbWVyIGFyZSBoZXJlIHdpdGggYSB2ZW5nZWFuY2UuIFZlZ2V0YWJsZSBnYXJkZW5zIGFyZSBiZWdpbm5pbmcgdG8gcHJvZHVjZSBhYnVuZGFudGx5LCB3ZWVkcyBhcmUgZ3Jvd2luZyB3aXRoIHZpZ29yIGFuZCBleHRyZW1lbHkgaG90IHdlYXRoZXIgY2FuIGNhdXNlIHRoZSBtb3N0IGRlZGljYXRlZCBnYXJkZW5lcnMgdG8gZ3JvdyB3ZWFyeS4gPC9wPgo8cD5XaXRoIGFsbCBvZiB0aGUgZ2FyZGVuIGFjdGlvbiwgSSBoYXZlIHJlY2VpdmVkIGEgbnVtYmVyIG9mIGNhbGxzIHJlZ2FyZGluZyBhIHZhcmlldHkgb2YgJiM4MjIwO3Byb2JsZW1zLiYjODIyMTsgVGhpcyB3ZWVrIEkgd2lsbCBmb2N1cyBvbiBzb21lIG9mIHRoZSBxdWVzdGlvbnMgdGhhdCBoYXZlIGNvbWUgaW50byB0aGUgb2ZmaWNlLjwvcD4KPHA+UTogSSBhcHBsaWVkIGEgJiM4MjIwO3dlZWQgYW5kIGZlZWQmIzgyMjE7IHR5cGUgcHJvZHVjdCB0byBteSBsYXduIHR3byB3ZWVrcyBhZ28gYW5kIHRoZSBlbnRpcmUgbGF3biBkaWVkLiBXaGF0IGhhcHBlbmVkPzwvcD4KPHA+V2VlZCBhbmQgZmVlZCBsYXduIGNhcmUgcHJvZHVjdHMgYXJlIGEgbWl4dHVyZSBvZiBmZXJ0aWxpemVyIGFuZCBwcmUtZW1lcmdlbnQgaGVyYmljaWRlLCB3aGljaCBwcmV2ZW50cyB0aGUgc2VlZHMgb2Ygc29tZSB3ZWVkIHNwZWNpZXMgZnJvbSBnZXJtaW5hdGluZywgb3IgcG9zdC1lbWVyZ2VudCBicm9hZGxlYWYgaGVyYmljaWRlcywgZGVwZW5kaW5nIG9uIHRoZSBmb3JtdWxhdGlvbi4gPC9wPgo8cD5BZnRlciBmdXJ0aGVyIGRpc2N1c3Npb24gd2l0aCB0aGUgY2xpZW50LCBzaGUgaW5kaWNhdGVkIHRoYXQgYWN0dWFsbHkgbW9zdCBvZiBoZXIgbGF3biB3YXMgY2xvdmVyIGFuZCBvdGhlciB0eXBlcyBvZiBicm9hZGxlYXZlZCB3ZWVkIHBsYW50cywgcmF0aGVyIHRoYW4gdHVyZiBncmFzcy4gU28gdGhlIHByb2R1Y3QgZGlkIGV4YWN0bHkgd2hhdCBpdCB3YXMgc3VwcG9zZWQgdG8gZG8sIHdoaWNoIGlzIGtpbGwgYnJvYWRsZWF2ZWQgcGxhbnRzISA8L3A+CjxwPkl0IGlzIGltcG9ydGFudCB0byBub3RlIHRoYXQgaXQgaXMgbm90IHJlY29tbWVuZGVkIHRvIHVzZSB3ZWVkIGFuZCBmZWVkIHByb2R1Y3RzIHdoZW4gdGhlIHRlbXBlcmF0dXJlcyBhcmUgYWJvdmUgOTAgZGVncmVlcy4gVGhlIGhvdCB3ZWF0aGVyIHdlIGhhdmUgcmVjZW50bHkgZXhwZXJpZW5jZWQgbWF5IGhhdmUgY29udHJpYnV0ZWQgdG8gdGhlIGlzc3VlLiA8L3A+CjxwPldoYXQgc2hvdWxkIGJlIGRvbmUgbm93PyBUaGlzIGlzbiYjODIxNzt0IHRoZSBpZGVhbCB0aW1lIHRvIGVpdGhlciByZXNlZWQgb3IgZmVydGlsaXplIGxhd25zLiBJbiB0aGlzIGNhc2UsIGJlY2F1c2UgbW9zdCBvZiB0aGUgaG9tZW93bmVyJiM4MjE3O3MgbGF3biB3YXMgdW53YW50ZWQgd2VlZCBwbGFudHMsIGl0IG1pZ2h0IGJlIGluIHRoZSBob21lb3duZXImIzgyMTc7cyBiZXN0IGludGVyZXN0cyB0byByZW1vdmUgd2hhdCBpcyBsZWZ0LCByYWtlIHRoZSBkZWJyaXMgYW5kIHJlc2VlZCBiZWdpbm5pbmcgaW4gbWlkLUF1Z3VzdCB3aXRoIGFuIGFwcHJvcHJpYXRlIGdyYXNzIHZhcmlldHkgZm9yIHRoZSBzaXRlLiA8L3A+CjxwPlRoZSBjbGllbnQgd2FzIGFsc28gYWR2aXNlZCB0byBkbyBhIHNvaWwgdGVzdCBhcyBzb29uIGFzIHBvc3NpYmxlIHRvIHNlZSBpZiB0aGUgcEggbmVlZHMgdG8gYmUgYWRqdXN0ZWQgdmlhIHRoZSBhcHBsaWNhdGlvbiBvZiBsaW1lIG9yIHN1bGZ1ciwgYW5kIHRvIGRldGVybWluZSB3aGV0aGVyIHRoZXJlIGlzIGEgbnV0cmllbnQgZGVmaWNpZW5jeSBhbmQgdGhlIGxldmVsIG9mIG9yZ2FuaWMgbWF0dGVyIGJlZm9yZSByZS1zZWVkaW5nLjwvcD4KPHA+VGhlcmUgYXJlIG1hbnkgb3RoZXIgdGhpbmdzIHN1Y2ggYXMgY2hpbmNoIGJ1Z3MgYW5kIGZ1bmdhbCBkaXNlYXNlcyB0aGF0IGFyZSBjdXJyZW50bHkgY2F1c2luZyBkZWFkIHBhdGNoZXMgaW4gbGF3bnMgc28gaXQgaXMgaW1wb3J0YW50IHRvIGZpbmQgdGhlIHJvb3QgY2F1c2Ugb2YgYW4gaXNzdWUgdG8gbWFrZSB0aGUgYmVzdCBkZWNpc2lvbnMgcmVnYXJkaW5nIG1hbmFnZW1lbnQuPC9wPgo8cD5SZWFkIG1vcmUgYWJvdXQgbGF3biBwcm9ibGVtcyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3BsYW50c2NpZW5jZS5wc3UuZWR1L3Jlc2VhcmNoL2NlbnRlcnMvdHVyZi9leHRlbnNpb24vaG9tZS1sYXducyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHBzOi8vcGxhbnRzY2llbmNlLnBzdS5lZHUvcmVzZWFyY2gvY2VudGVycy90dXJmL2V4dGVuc2lvbi9ob21lLWxhd25zPC9hPi48L3A+CjxwPlE6IEphcGFuZXNlIGJlZXRsZXMgYXJlIGRldm91cmluZyBteSBibHVlYmVycmllcy4gV2UgaGF2ZSBwdXQgdXAgdHJhcHMgYW5kIGFwcGxpZWQgaW5zZWN0aWNpZGVzIG92ZXIgYW5kIG92ZXIgYnV0IGl0IGRvZXNuJiM4MjE3O3Qgd29yay4gV2hhdCBjYW4gSSBkbz88L3A+CjxwPlRoaXMgYmVhdXRpZnVsIGJ1dCB2ZXJ5IGRlc3RydWN0aXZlIGluc2VjdCB3aWxsIGZlZWQgb24gbW9yZSB0aGFuIDQwMCBzcGVjaWVzIG9mIHBsYW50cywgZWF0aW5nIGxlYXZlcyBhbmQgcm9vdHMgKGRlcGVuZGluZyB0aGUgaW5zZWN0JiM4MjE3O3Mgc3RhZ2Ugb2YgZGV2ZWxvcG1lbnQpLiBUaGVyZSBhcmUgbWFueSBKYXBhbmVzZSBiZWV0bGUgJiM4MjIwO2hvdCBzcG90cyYjODIyMTsgdGhyb3VnaG91dCB0aGUgcmVnaW9uIHRoaXMgeWVhciB3aGVyZSB0aGV5IGFyZSBhdHRhY2tpbmcgbGFuZHNjYXBlLCB2ZWdldGFibGUgYW5kIGZydWl0IGNyb3BzLiA8L3A+CjxwPlNldmVyYWwgbWFuYWdlbWVudCBzdHJhdGVnaWVzIGFyZSBhdmFpbGFibGUgYnV0IGl0IGlzIGltcG9ydGFudCB0byBrbm93IGEgbGl0dGxlIG1vcmUgYWJvdXQgdGhlIHdheSB0aGF0IGVhY2ggc3RyYXRlZ3kgd29ya3MuIEphcGFuZXNlIGJlZXRsZSB0cmFwcyBhcmUgdmVyeSBlZmZlY3RpdmUgaW4gYXR0cmFjdGluZyBiZWV0bGVzLiBJZiB0aGUgdHJhcHMgYXJlIHBsYWNlZCBuZWFyIGEgcGxhbnQgdGhhdCB0aGV5IGxpa2UsIGNoYW5jZXMgYXJlIGFzIHRoZXkgYXJlIGJlaW5nIGx1cmVkIGludG8gdGhlIGFyZWEsIHRoZXkgd2lsbCBzdG9wIGFuZCBzcGVuZCBzb21lIHRpbWUgZmVhc3Rpbmcgb24geW91ciBwbGFudHMgYmVmb3JlIGhlYWRpbmcgdG8gdGhlIHRyYXAuIE5vdCB0aGUgbW9zdCBlZmZlY3RpdmUgc3RyYXRlZ3kuIDwvcD4KPHA+SWYgeW91IGFyZSBnb2luZyB0byB1c2UgYW4gaW5zZWN0aWNpZGUsIGl0IGlzIGltcG9ydGFudCB0byBiZSBzdXJlIHRoYXQgdGhlIHByb2R1Y3QgaGFzIGJvdGggdGhlIHRhcmdldCBpbnNlY3QgYW5kIHRoZSBhZmZlY3RlZCBwbGFudCBsaXN0ZWQgb24gdGhlIGxhYmVsLiBBbHNvIHBheSBhdHRlbnRpb24gdG8gcG9sbGluYXRvciB3YXJuaW5ncyBub3cgbGlzdGVkIG9uIHNvbWUgcGVzdGljaWRlIGxhYmVscyB3aGljaCB3aWxsIHByb3ZpZGUgZ3VpZGFuY2Ugb24gYXBwcm9wcmlhdGUgdGltZXMgdG8gdXNlLiBNYW55IHdpZGVseSB1c2VkIHBlc3RpY2lkZXMgdGhhdCBlZmZlY3RpdmVseSBjb250cm9sIEphcGFuZXNlIGJlZXRsZXMgY2FuIGFsc28gYWZmZWN0IHBvbGxpbmF0b3JzLiA8L3A+CjxwPkFkaGVyZSB0byB0aGUgcG9zdC1oYXJ2ZXN0IGludGVydmFsLCB3aGljaCBpbmRpY2F0ZXMgaG93IGxvbmcgeW91IGhhdmUgdG8gd2FpdCB0byBjb25zdW1lIGZydWl0IG9yIHZlZ2V0YWJsZXMgYWZ0ZXIgYXBwbGljYXRpb24sIGFuZCB0aGUgcGVyc29uYWwgcHJvdGVjdGl2ZSBlcXVpcG1lbnQgbGlzdGVkIG9uIHRoZSBsYWJlbC4gVGhlIGxhYmVsIGlzIHRoZSBsYXcuIDwvcD4KPHA+TWFueSBwcm9kdWN0cyBhcmUgZWZmZWN0aXZlIGJ1dCB0aGUgdmFzdCBtYWpvcml0eSBhcmUgY29udGFjdCBpbnNlY3RpY2lkZXMgYW5kIGRvIG5vdCBoYXZlIGFueSByZXNpZHVhbCBhY3Rpb24sIHNvIHdoaWxlIHRoZSBwcm9kdWN0IG1heSB0YWtlIGNhcmUgb2YgYmVldGxlcyBjdXJyZW50bHkgdGhlcmUsIGl0IHdvbiYjODIxNzt0IGFmZmVjdCBuZXdjb21lcnMuIFdoaWxlIGVmZmVjdGl2ZSBpbiBvdGhlciByZWdpb25zIG9mIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCAmIzgyMjA7bWlsa3kgc3BvcmUgZGlzZWFzZSYjODIyMTsgcHJvZHVjdHMgZG8gbm90IHByb3ZpZGUgY29udHJvbCBpbiBPaGlvLjwvcD4KPHA+QW4gb2xkLWZhc2hpb25lZCBidXQgc29tZXdoYXQgZWZmZWN0aXZlIG1ldGhvZCBpcyB0aGUgYnVja2V0IG9mIHNvYXB5IHdhdGVyLiBLZWVwIG9uZSBvZiB0aGVzZSBuZWFyYnksIGtub2NrIHRoZSBpbnNlY3RzIGludG8gdGhlIGJ1Y2tldCBhbmQgZGlzcG9zZSBhd2F5IGZyb20gdGhlIGdhcmRlbi48L3A+CjxwPlJlYWQgbW9yZSBhYm91dCBKYXBhbmVzZSBiZWV0bGVzIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vZXh0ZW5zaW9uLmVudG0ucHVyZHVlLmVkdS9wdWJsaWNhdGlvbnMvRS03NS9FLTc1Lmh0bWwiIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwczovL2V4dGVuc2lvbi5lbnRtLnB1cmR1ZS5lZHUvcHVibGljYXRpb25zL0UtNzUvRS03NS5odG1sPC9hPi4gPC9wPgo8cD5ROiBNeSBkb2d3b29kIHRyZWUgbG9va3MgdGVycmlibGUgd2l0aCBzcG90cyBhbGwgb3ZlciB0aGUgbGVhdmVzIGFuZCB0aGUgdHdpZ3Mgc2VlbSB0byBiZSBkeWluZy4gV2hhdCBpcyBnb2luZyBvbiwgYW5kIGNhbiBJIHNhdmUgdGhpcyB0cmVlPzwvcD4KPHA+T25lIG9mIHRoZSBncmVhdGVzdCBjaGFsbGVuZ2VzIHdoZW4gdHJ5aW5nIHRvIGRpYWdub3NlIHBsYW50IHByb2JsZW1zIGlzIGRlc2NyaWJpbmcgdGhlIHByb2JsZW0uIFNwb3RzLCBzcGxvdGNoZXMsIHN0cmVha3MgYW5kIGNvbG9ycyBhcmUgZGVzY3JpYmVkIGRpZmZlcmVudGx5IGJ5IGRpZmZlcmVudCBwZXJzb25zLiBUaGlzIGJlc3QgYWR2aWNlIGlzIHRvIGJyaW5nIGEgc2FtcGxlIGludG8gdGhlIEV4dGVuc2lvbiBvZmZpY2UuIFNvbWUgZGlzZWFzZXMgY2Fubm90IGJlIGRpYWdub3NlZCBhdCB0aGUgb2ZmaWNlIGFuZCB3aWxsIG5lZWQgdG8gYmUgc2VudCB0byB0aGUgQy4gV2F5bmUgRWxsZXQgZGlhZ25vc3RpYyBsYWIuIDwvcD4KPHA+SW4gdGhpcyBjYXNlLCB0aGUgaXNzdWUgY291bGQgYmUgZG9nd29vZCBhbnRocmFjbm9zZS4gVGhlIHN5bXB0b21zIHVzdWFsbHkgc3RhcnQgYXMgbGVhZiBzcG90cyB3aXRoIHRhbiBvciBwdXJwbGUgZWRnZXMgYW5kIGJlZ2luIHRvIGFmZmVjdCBkb2d3b29kcyBpbiBsYXRlIE1heS4gVGhlIHNwb3RzIGV4cGFuZCwgdGhlbiB0aGUgdHdpZ3MgYW5kIHRoZW4gYnJhbmNoZXMgbWF5IGJlY29tZSBpbmZlY3RlZC4gT2Z0ZW4gdGhlIGluZmVjdGVkIGxlYXZlcyB3aWxsIG5vdCBmYWxsIG9mZiBvZiB0aGUgcGxhbnQgYW5kIHRoZSBzcG9yZSBjYW4gc3ByZWFkIHRvIG5laWdoYm9yaW5nIGJyYW5jaGVzIGFuZCBkb2d3b29kIHRyZWVzLiBJZiB0aGUgZGlzZWFzZSByZWFjaGVzIHRoZSB0cnVuayBpdCBjYW4ga2lsbCB0aGUgZW50aXJlIHRyZWUuIDwvcD4KPHA+VG8gdGVsbCB0aGUgZGlmZmVyZW5jZSBiZXR3ZWVuIHRoaXMgZGlzZWFzZSBhbmQgb3RoZXJzIG9mIGRvZ3dvb2QsIGxvb2sgdW5kZXIgdGhlIGxlYXZlcy4gV2l0aCBhbnRocmFjbm9zZSwgc21hbGwgcGlucG9pbnQgc3BvdHMgY2FuIGJlIGZvdW5kIHdpdGhpbiB0aGUgZGlzZWFzZWQgdGlzc3VlLiA8L3A+CjxwPlBydW5lIG91dCBhbGwgb2YgdGhlIGRlYWQgd29vZCBhbmQgYW55IHN1Y2tlcnMgdGhhdCBhcmUgZ3Jvd2luZyBvbiB0aGUgdHJ1bmsgd2hlbiB0aGUgd2VhdGhlciBpcyBkcnkuIFJha2UgYW5kIHJlbW92ZSBhcyBtYW55IG9mIHRoZSBmYWxsZW4gbGVhdmVzIGFzIHBvc3NpYmxlIGFuZCBkaXNwb3NlIG9mIHRoZW0uIERvIG5vdCBvdmVyLWFwcGx5IG5pdHJvZ2VuIGJlY2F1c2UgdGhpcyBtYXkgc3B1ciBzdWNjdWxlbnQgZ3Jvd3RoIHRoYXQgaXMgbW9yZSBzdXNjZXB0aWJsZSB0byB0aGUgZnVuZ3VzLiA8L3A+CjxwPkl0IGlzIGFsc28gaW1wb3J0YW50IG5vdCB0byBkaWcgdXAgZG9nd29vZHMgZnJvbSB0aGUgd29vZHMgYW5kIHRyYW5zcGxhbnQgdGhlbSBpbnRvIHJlc2lkZW50aWFsIGxhbmRzY2FwZXMuIFRoZXJlIGFyZSBzZXZlcmFsIGFudGhyYWNub3NlLXJlc2lzdGFudCB2YXJpZXRpZXMgYXZhaWxhYmxlLiBJbiBzZXZlcmUgY2FzZXMsIGZ1bmdpY2lkZSBhcHBsaWNhdGlvbiBpbiB0aGUgbGF0ZSBmYWxsIGFuZCBlYXJseSBzcHJpbmcgZHVyaW5nIGxlYWYgZXhwYW5zaW9uIGNhbiBoZWxwIG1hbmFnZSB0aGUgaXNzdWUuPC9wPgo8cD5Gb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiBvbiBkb2d3b29kIGFudGhyYWNub3NlLCBzZWUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9leHRlbnNpb24udW1kLmVkdS9oZ2ljL2RvZ3dvb2QtYW50aHJhY25vc2UtZGlzY3VsYS10cmVlcyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHBzOi8vZXh0ZW5zaW9uLnVtZC5lZHUvaGdpYy9kb2d3b29kLWFudGhyYWNub3NlLWRpc2N1bGEtdHJlZXM8L2E+PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk1hc3RlciBHYXJkZW5lcnM8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkJlY29tZSBhbiBFeHRlbnNpb24gTWFzdGVyIEdhcmRlbmVyIFZvbHVudGVlci4gVGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgRXh0ZW5zaW9uIG9mZmljZSBpcyBub3cgYWNjZXB0aW5nIGFwcGxpY2F0aW9ucyBmb3IgdGhlIEZhbGwgMjAxOCBCYXNpYyBUcmFpbmluZyBDbGFzcy4gRm9yIGluZm9ybWF0aW9uLCB2aXNpdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnN1bW1pdG1hc3RlcmdhcmRlbmVycy5vcmcvYmVjb21lLWEtbWFzdGVyLWdhcmRlbmVyLy4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnN1bW1pdG1hc3RlcmdhcmRlbmVycy5vcmcvYmVjb21lLWEtbWFzdGVyLWdhcmRlbmVyLyIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5zdW1taXRtYXN0ZXJnYXJkZW5lcnMub3JnL2JlY29tZS1hLW1hc3Rlci1nYXJkZW5lci88L2E+LjwvYT48L3A+CjxwPkphY3F1ZWxpbmUgS293YWxza2kgaXMgdGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgQWdyaWN1bHR1cmUgYW5kIE5hdHVyYWwgUmVzb3VyY2VzIEV4dGVuc2lvbiBlZHVjYXRvciBmb3IgdGhlIE9oaW8gU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eS4gRm9yIHF1ZXN0aW9ucyBvbiBsb2NhbCBmb29kcywgZm9vZCBwcm9kdWN0aW9uIG9yIG90aGVyIGdhcmRlbi1yZWxhdGVkIHF1ZXN0aW9ucywgY29udGFjdCBoZXIgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmtvd2Fsc2tpLjEyNEBvc3UuZWR1IiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+a293YWxza2kuMTI0QG9zdS5lZHU8L2E+IG9yIDMzMC05MjgtNDc2OSBleHQuIDI0NTYuIENhbGwgdGhlIEV4dGVuc2lvbiBNYXN0ZXIgR2FyZGVuZXIgVm9sdW50ZWVyIEhvdGxpbmUgZnJvbSA5IGEubS4gdG8gbm9vbiBUdWVzZGF5cyBhdCAzMzAtOTI4LTQ3NjksIG9wdGlvbiAzIG9yIGV4dGVuc2lvbiAyNDgxIG9yIDI0ODIuPC9wPgo=