John Rosemond: Message wall displays confusing parenting aphorisms

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5JbiBSYWxlaWdoLCBOLkMuLCBvbiB0aGUgYmFja3NpZGUgb2YgdGhlIERlcGFydG1lbnQgb2YgRWR1Y2F0aW9uIGJ1aWxkaW5nIGlzIGEgc3RydWN0dXJlIGtub3duIGFzIHRoZSBFZHVjYXRpb24gV2FsbC4gQ29tcGxldGVkIGluIDE5OTIsIHRoZSBFVyB3YXMgY3JlYXRlZCBieSBhcnRpc3QgVmVybm9uIFByYXR0IGFuZCB3cml0ZXIgR2Vvcmdhbm4gRXViYW5rcy4gRW5ncmF2ZWQgaW50byB0aGUgcG9saXNoZWQgcmVkIGdyYW5pdGUgYXJlIG1lc3NhZ2VzIHRoYXQgcHJlc3VtYWJseSByZWZsZWN0IG15IGhvbWUgc3RhdGUmIzgyMTc7cyBjb21taXRtZW50IHRvIGNoaWxkcmVuLjwvcD4KPHA+T25lIG9mIHRoZSBtZXNzYWdlcyByZWFkcyAmIzgyMjA7WW91IGFyZSBhIGNoaWxkIHlvdSBhcmUgc3VpdGFibGUgdG8gYmUgYXdlZC4mIzgyMjE7IEludGVyZXN0aW5nbHksIGZlYXR1cmVkIG9uIHRoZSBOb3J0aCBDYXJvbGluYSBQdWJsaWMgU2Nob29scyBGYWNlYm9vayBwYWdlIGlzIHRoaXMgcXVvdGUgZnJvbSB0aGUgUmV2LiBNYXJ0aW4gTHV0aGVyIEtpbmcsIEpyOiAmIzgyMjA7VGhlIGZ1bmN0aW9uIG9mIGVkdWNhdGlvbiBpcyB0byB0ZWFjaCBvbmUgdG8gdGhpbmsgaW50ZW5zaXZlbHkgYW5kIHRvIHRoaW5rIGNyaXRpY2FsbHkuIEludGVsbGlnZW5jZSBwbHVzIGNoYXJhY3RlciAmIzgyMTI7IHRoYXQgaXMgdGhlIGdvYWwgb2YgdHJ1ZSBlZHVjYXRpb24uJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+VGhlIG9ubHkgY29uY2x1c2lvbiBvbmUgY2FuIGRyYXcgZnJvbSB0aGlzIGluYWR2ZXJ0ZW50IGp1eHRhcG9zaXRpb24gaXMgdGhhdCBlZHVjYXRpb24gYnVyZWF1Y3JhdHMgaW4gTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEgYXJlIGNvbmZ1c2VkLiBPbiB0aGUgb25lIGhhbmQsIHRoZXkgYXJlIGluIGF3ZSBvZiBjaGlsZHJlbjsgb24gdGhlIG90aGVyLCB0aGV5IGJlbGlldmUgY2hpbGRyZW4gc2hvdWxkIGJlIHRhdWdodCBodW1pbGl0eS4gS2luZyBjb3VsZCBjZXJ0YWlubHkgdGVsbCB0aGVtIHRoYXQgYSBjaGlsZCB3aG8gYmVsaWV2ZXMgaGUgb3Igc2hlIHNob3VsZCBiZSB0aGUgb2JqZWN0IG9mIGF3ZSBpcyBhbHNvIGEgY2hpbGQgd2hvIGlzIHVudGVhY2hhYmxlLiBBd2Vzb21lIGNoaWxkcmVuLCBsaWtlIGF3ZXNvbWUgYWR1bHRzLCBkbyBub3QgYmVsaWV2ZSB0aGV5IGFyZSBjYXBhYmxlIG9mIGVycm9yLjwvcD4KPHA+SSBhbSBhIE5vcnRoIENhcm9saW5pYW4uIFRoYW5rcyB0byB0aGUgRVcsIEkgbm93IHJlYWxpemUgdGhhdCBJIHdhcyBjaGVhdGVkIG9mIG15IGJpcnRocmlnaHQgYnkgbWlzY3JlYW50cyB3aG8gZGlkIG5vdCB0aGluayBJIHdhcyBhd2Vzb21lLiBJbiBmYWN0LCBJIHJlbWVtYmVyIGJvdGggb2YgbXkgZ3JhbmRtb3RoZXJzIHRlbGxpbmcgbWUsIG9uIHNlcGFyYXRlIG9jY2FzaW9ucywgdGhhdCBJIHdhcyBhICYjODIyMDt2ZXJ5IGJhZCBsaXR0bGUgYm95LiYjODIyMTsgSSB3YXMgaW5mb3JtZWQgb2YgbXkgYmFkbmVzcyBub3QgdG8gbWFrZSBtZSBmZWVsIHdvcnRobGVzcywgd2hpY2ggaXQgZGlkIG5vdCwgYnV0IHRvIGNvcnJlY3QsIHdoaWNoIGl0IGRpZC4gV2hlbiBwZW9wbGUgd2hvIGxvdmUgeW91IHRlbGwgeW91LCBhcyBhIGNoaWxkLCB0aGF0IHlvdSBhcmUgYmFkLCB0aGV5IGFyZSB0ZWxsaW5nIHlvdSBiZWNhdXNlIHRoZXkgbG92ZSB5b3UuPC9wPgo8cD5NeSBncmFuZG1vdGhlcnMmIzgyMTc7IHRvbmUgd2FzIGEgY29tYmluYXRpb24gb2Ygc2FkbmVzcyBhbmQgaG9wZS4gVGhleSB3ZXJlIG5vdCBhbmdyeSB3aXRoIG1lLiBEZXNwaXRlIG15IGluYWJpbGl0eSB0byBhcnRpY3VsYXRlIGFueSBvZiB0aGUgYWJvdmUsIEkgdW5kZXJzdG9vZCBhbmQgcmVzb2x2ZWQgdG8gZG8gYmV0dGVyLiBPbmUgZGF5LCBJIGhvcGUgdG8gbGl2ZSB1cCB0byB0aGVpciBzdGFuZGFyZHMuPC9wPgo8cD5Bbm90aGVyIHNheWluZyBvbiB0aGUgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEgRWR1Y2F0aW9uIFdhbGwgaW5mb3JtcyB1cyB0aGF0ICYjODIyMDtMb3ZlIHdvcmtzIHdoZXJlIGRpc2NpcGxpbmUgZmFpbGVkLiYjODIyMTsgVGhpcyBpcyBub3QgcGhpbG9zb3BoeS4gVGhpcyBpcyBwdWxwIGZpY3Rpb24uIExvdmUgaXMgbm90IHRoZSBhbnRpdGhlc2lzIG9mIGRpc2NpcGxpbmUuIEluIHRoZSBwcm9wZXIgcmFpc2luZyBvZiBhIGNoaWxkLCBib3RoIHVuY29uZGl0aW9uYWwgbG92ZSBhbmQgdW5lcXVpdm9jYWwgZGlzY2lwbGluZSBhcmUgbmVjZXNzYXJ5LiBMb3ZlIGFuZCBkaXNjaXBsaW5lIGFyZSBub3QgdHdvIGRpZmZlcmVudCB0aGluZ3M7IHJhdGhlciwgdGhleSBhcmUgY29tcGxlbWVudHMuPC9wPgo8cD5EbyBBbWVyaWNhbiBlZHVjYXRvcnMgYW5kIGJ1cmVhdWNyYXRzIHRydWx5IGJlbGlldmUgaW4gdGhpcyB1bm1pdGlnYXRlZCBkcml2ZWw/IElmIHNvLCB0aGVuIHdlIGFyZSBhbGwgaW4gYSBoZWFwIG9mIGEgbWVzcy48L3A+CjxwPkEgd2FsbCBvZiBteSBncmFuZG1vdGhlcnMmIzgyMTc7IHBhcmVudGluZyBhcGhvcmlzbXMgd291bGQgaGF2ZSBiZWVuIGZhciBiZXR0ZXIuPC9wPgo8cD5TZW5kIGVtYWlscyB0byA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cXVlc3Rpb25zQHJvc2Vtb25kLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPnF1ZXN0aW9uc0Byb3NlbW9uZC5jb208L2E+LjwvcD4K