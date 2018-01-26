John Rosemond: To spank, or not to … here we go again

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Gb3VyIHNlbnRlbmNlcyBpbnRvIGhlciBXYWxsIFN0cmVldCBKb3VybmFsIGFydGljbGUgb24gcmVjZW50IHJlc2VhcmNoIGludG8gc3BhbmtpbmcgKCYjODIyMDtTcGFua2luZyBmb3IgTWlzYmVoYXZpb3I/IEl0IENhdXNlcyBNb3JlISYjODIyMTsgRGVjLiAxNywgMjAxNyksIHRoZSBhdXRob3IsIFN1c2FuIFBpbmtlciwgbWFrZXMgdHdvIGdyaWV2b3VzIGVycm9yczogZmlyc3QsIHNoZSBzYXlzIHRoYXQgY2hpbGRyZW4gdW5kZXIgNyBjYW5ub3QgbWFzdGVyIHRoZWlyIGVtb3Rpb25zOyBzZWNvbmQsIHNoZSBzYXlzIGEgZmFpciBhbW91bnQgb2YgbWlzYmVoYXZpb3IgZnJvbSBhIHlvdW5nIGNoaWxkIGRpc3Rpbmd1aXNoZXMgaGltIGZyb20gYSByb2JvdC48L3A+CjxwPlNvLCBoZXJlIHdlIGdvIGFnYWluIHdpdGggYSB0eXBpY2FsIHBvc3QtMTk2MHMgcGFyZW50aW5nIGNhbmFyZDogcHJvcGVyIGRpc2NpcGxpbmUsIHdoaWNoIHNob3VsZCBpbnN0aWxsIHJlYXNvbmFibHkgZ29vZCBlbW90aW9uYWwgY29udHJvbCBpbnRvIGNoaWxkcmVuIGFzIHlvdW5nIGFzIDQsIHR1cm5zIGNoaWxkcmVuIGludG8gdW5xdWVzdGlvbmluZyByb2JvdHMuIEkgaGVhcmQgdGhpcyBjbGFwdHJhcCBpbiBncmFkdWF0ZSBzY2hvb2wsIGNvdXJ0ZXN5IG9mIHByb2Zlc3NvcnMgd2hvIHdlcmUgZW5hbW9yZWQgd2l0aCBuZXcgaWRlYXMgY29uY2VybmluZyBjaGlsZHJlbi48L3A+CjxwPlBpbmtlciByZWZlcmVuY2VzIGEgMjAxNiBzdXJ2ZXkgZm91bmQgdGhhdCB0d28tdGhpcmRzIG9mIFUuUy4gcGFyZW50cyBhcmUgaW4gZmF2b3Igb2YgYXQgbGVhc3Qgb2NjYXNpb25hbCBzcGFua2luZ3MuIEFjY29yZGluZyB0byBoZXIsIHRoYXQmIzgyMTc7cyBiYWQgbmV3cyBiZWNhdXNlIGFub3RoZXIgMjAxNiBzdHVkeSAmIzgyMTI7IGEgbWV0YS1hbmFseXNpcyBvZiBmaXZlIGRlY2FkZXMgb2YgcmVzZWFyY2ggJiM4MjEyOyBmb3VuZCB0aGF0IHNwYW5raW5nIGlzIGFzc29jaWF0ZWQgd2l0aCBpbmNyZWFzZWQgJiM4MjIwO2FjdGluZyBvdXQmIzgyMjE7IGFuZCBmdXR1cmUgbWVudGFsIGhlYWx0aCBwcm9ibGVtcy4gSW4gZmFpcm5lc3MsIFBpbmtlciBhZG1pdHMgdGhhdCB0aGVzZSBjb3JyZWxhdGlvbnMgZG8gbm90IHByb3ZlIGEgY2F1c2UtZWZmZWN0IHJlbGF0aW9uc2hpcC4gQnV0IHNoZSBwb2ludHMgb3V0IHRoYXQgYSBzdHVkeSBmcm9tIHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIFRleGFzLCBBdXN0aW4sIHN0cmVuZ3RoZW5zIHRoZSBhcmd1bWVudCB0aGF0IHNwYW5raW5ncyBjYXVzZSBwc3ljaG9sb2dpY2FsIGFuZCBiZWhhdmlvciBwcm9ibGVtcy48L3A+CjxwPkl0IGlzIGludGVyZXN0aW5nIHRvIG5vdGUgdGhhdCBhIG1ldGEtYW5hbHlzaXMgb2YgNTAgeWVhcnMgb2YgbWVkaWEgY292ZXJhZ2Ugb2Ygc3Bhbmtpbmcgd291bGQgY2VydGFpbmx5IGZpbmQgdGhhdCB0aGUgbWFpbnN0cmVhbSBtZWRpYSBoYXMgYmVlbiBxdWljayB0byBwdWJsaXNoIGFueSByZXNlYXJjaCB0aGF0IG1hbGlnbnMgc3BhbmtpbmcgYnV0IGhhcyBjb25zaXN0ZW50bHkgdHVybmVkIGEgYmxpbmQgZXllIHRvIHJlc2VhcmNoIGJ5IGNyZWRpYmxlLCByZXNwZWN0ZWQgcmVzZWFyY2hlcnMgbGlrZSBEaWFuYSBCYXVtcmluZCAoVUMtQmVya2xleSkgYW5kIFJvYmVydCBMYXJ6ZWxlcmUgKE9rbGFob21hIFN0YXRlKSBmaW5kaW5nIHRoYXQgb2NjYXNpb25hbCwgbW9kZXJhdGUgc3BhbmtpbmdzIGJ5IGxvdmluZyBwYXJlbnRzLCBhcmUgYXNzb2NpYXRlZCB3aXRoIGJldHRlciBiZWhhdmlvciBhbmQgaW1wcm92ZWQgcHN5Y2hvbG9naWNhbCB3ZWxsLWJlaW5nLjwvcD4KPHA+SGF2aW5nIHNhaWQgdGhhdCwgSSYjODIxNzt2ZSB0YWtlbiBhIGNsb3NlIGxvb2sgYXQgVVRBJiM4MjE3O3Mgc3R1ZHkgYW5kIGhhdmUgbm8gcHJvYmxlbSB3aXRoIGl0cyBiYXNpYyBmaW5kaW5nLiBGaXJzdCwgSSB0aGluayBtb3N0IHBhcmVudHMgd2hvIHNwYW5rIG1ha2UgYSBtZXNzIG9mIGl0IGFuZCBhY2NvbXBsaXNoIG5vdGhpbmcsIHNvIHRoZSBiZWhhdmlvciBwcm9ibGVtcyB3b3JzZW4uIFNlY29uZCwgYXMgcmVzZWFyY2ggZmluZHMgYW5kIGNvbW1vbiBzZW5zZSBjb25maXJtcywgZGlzb2JlZGllbnQgY2hpbGRyZW4gYXJlIG5vdCBoYXBweS4gU28sIGl0IG1ha2VzIHBlcmZlY3Qgc2Vuc2UgdGhhdCByZXNlYXJjaGVycyBmaW5kIHRoYXQgc3BhbmtpbmcgaXMgYXNzb2NpYXRlZCB3aXRoIGluY3JlYXNlZCBtaXNiZWhhdmlvciBhbmQgbGF0ZXIgbWVudGFsIGhlYWx0aCBwcm9ibGVtcy48L3A+CjxwPlRoZSByZWFsIHByb2JsZW0gaXMgdGhhdCB0b2RheSYjODIxNztzIHBhcmVudHMgZG8gbm90IGtub3cgaG93IHRvIGNvbnZleSBhdXRob3JpdHkuIEl0IGlzIGFjY29tcGxpc2hlZCB2aWEgYSBwcm9wZXIgYXR0aXR1ZGUsIG5vdCBwcm9wZXIgbWV0aG9kcy4gQ2FsbSwgY29uZmlkZW50IGNvbXBvc3VyZSBpcyBhIHVuaXZlcnNhbCBsZWFkZXJzaGlwIHF1YWxpdHkuIFRoYXQgYXR0aXR1ZGUgY2F1c2VzIGEgY2hpbGQgdG8gaW52ZXN0IHRydXN0IGluIGhpcyBwYXJlbnRzLCBldmVuIGlmIHRoZXkgb2NjYXNpb25hbGx5IHNwYW5rIGhpbS48L3A+CjxwPlNlbmQgZW1haWxzIHRvIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpxdWVzdGlvbnNAcm9zZW1vbmQuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+cXVlc3Rpb25zQHJvc2Vtb25kLmNvbTwvYT4uPC9wPgo=