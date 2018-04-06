John Rosemond: Weighing the options of repeating kindergarten

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5ROiBFdmVuIHRob3VnaCBoZSBoYWQgYW4gZWFybHkgQXVndXN0IGJpcnRoZGF5LCB3ZSBzdGFydGVkIG91ciBzb24gaW4ga2luZGVyZ2FydGVuIGF0IGEgcHJpdmF0ZSBDaHJpc3RpYW4gc2Nob29sLiBUaGV5IGRpZCBzb21lIHRlc3RpbmcgYW5kIHRvbGQgdXMgdGhleSB0aG91Z2h0IGhlIHdvdWxkIGRvIG9rYXkuIE5vdyB0aGV5IGFyZSB0ZWxsaW5nIHVzIHRoYXQgaGUgaXMgJiM4MjIwO3NvbWV3aGF0IGltbWF0dXJlJiM4MjIxOyBhbmQgd291bGQgcHJvYmFibHkgYmVuZWZpdCBmcm9tIGFub3RoZXIgeWVhciBpbiBraW5kZXJnYXJ0ZW4uIFdlJiM4MjE3O3JlIHVwc2V0IHRoYXQgdGhleSBhY2NlcHRlZCBoaW0gaW4gdGhlIGZpcnN0IHBsYWNlLCBidXQgYWxzbyBmZWVsIHRoYXQgc29tZSBvZiBoaXMgcHJvYmxlbXMgd2VyZSBkdWUgdG8gYSByZWxhdGl2ZWx5IGluZXhwZXJpZW5jZWQgdGVhY2hlci4gV2UmIzgyMTc7cmUgcmVsdWN0YW50IHRvIGhvbGQgaGltIGJhY2sgb3V0IG9mIGNvbmNlcm4gdGhhdCBkb2luZyBzbyBtYXkgY29udHJpYnV0ZSB0byBhIG5lZ2F0aXZlIHNlbGYtaW1hZ2UuPC9wPgo8cD5BOiBJJiM4MjE3O2QgYmUgaW5jbGluZWQgdG8gY3V0IHRoZSBzY2hvb2wgc29tZSBzbGFjay4gSW4gYWxsIGxpa2VsaWhvb2QsIHRoZXkgZ2F2ZSBoaW0gdGhlIGJlbmVmaXQgb2YgZG91YnQsIHdoaWNoIEkgcmVjb21tZW5kIHlvdSByZXR1cm4uPC9wPgo8cD5JJiM4MjE3O20gbm90IGEgZmFuIG9mIHBvc3Rwb25pbmcgc2Nob29sIGVudHJhbmNlIGZvciBsYXRlLWJpcnRoZGF5IGJveXMuIElmIHN0YXJ0aW5nIHNjaG9vbCBpcyBwb3N0cG9uZWQgZm9yIGJveXMgd2l0aCBiaXJ0aGRheXMgYWZ0ZXIsIHNheSwgSnVuZSAxLCAmIzgyMjA7aW1tYXR1cmUmIzgyMjE7IGJveXMgc3VkZGVubHkgYmVjb21lIHRob3NlIHdpdGggYmlydGhkYXlzIGFmdGVyIE1hcmNoIDEuIFdoaWxlIGRlbGF5aW5nIHNjaG9vbCBlbnRyYW5jZSBtYXkgYmVuZWZpdCBzb21lIGtpZHMsIGl0IHdpbGwgYmUgYSBkaXNzZXJ2aWNlIHRvIG90aGVycy4gPC9wPgo8cD5JJiM4MjE3O20gZ2VuZXJhbGx5IGluIGZhdm9yIG9mIGVzdGFibGlzaGluZyBhIGJpcnRoZGF5IGN1dG9mZiBvZiBPY3RvYmVyIDEgYW5kIGFkbWl0dGluZyB0byBraW5kZXJnYXJ0ZW4gYW55IGFuZCBhbGwga2lkcyB3aG9zZSBiaXJ0aGRheXMgZmFsbCBiZWZvcmUgdGhhdCBkYXRlLiBTb21lIG9mIHRoZSBsYXRlLWJpcnRoZGF5IGNyb3dkIChzYXksIGFmdGVyIEp1bmUgMSkgd2lsbCBuZWVkIGEgc2Vjb25kICYjODIyMDtncm93dGggeWVhciYjODIyMTsgYW5kIHNvbWUgd2lsbCBub3QuIEJ1dCB0aGVuLCBzb21lIGtpZHMgd2hvc2UgYmlydGhkYXlzIGFyZSBub3QgbGF0ZSB3aWxsIG5lZWQgdG8gcmVwZWF0LiBSZXBlYXRpbmcga2luZGVyZ2FydGVuIGlzIG5vdCBhcG9jYWx5cHRpYy48L3A+CjxwPllvdSBtYXkgYmUgcmlnaHQgdGhhdCB0aGUgcHJpbWFyeSBwcm9ibGVtIGlzIGFuIGluZXhwZXJpZW5jZWQgdGVhY2hlci4gSW5zZWN1cml0eSBjb25jZXJuaW5nIGhlciBjbGFzc3Jvb20gYXV0aG9yaXR5IHdpbGwgY2VydGFpbmx5IGNvbXBvdW5kIGFueSBpbW1hdHVyaXR5IHByb2JsZW1zLCBlc3BlY2lhbGx5IHdpdGggaGlnaGx5IGFjdGl2ZSBib3lzLkkgd291bGQgbGVhbiB0b3dhcmQgYWNjZXB0aW5nIHRoZSBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyByZWNvbW1lbmRhdGlvbi4gSWYgYSAmIzgyMjA7Z3Jvd3RoIHllYXImIzgyMjE7IGlzIGNhbGxlZCBmb3IsIGFuZCB5b3UgY2hvb3NlIHRvIG1vdmUgaGltIGludG8gZmlyc3QgZ3JhZGUgYXQgYW5vdGhlciBzY2hvb2wsIHRoZXJlIGlzIHNpZ25pZmljYW50IGxpa2VsaWhvb2QgdGhhdCBoZSB3aWxsIGJlIGlkZW50aWZpZWQgYXMgaGF2aW5nIGF0dGVudGlvbi1kZWZpY2l0IGh5cGVyYWN0aXZpdHkgZGlzb3JkZXIuIERlc3BpdGUgbWVudGFsIGhlYWx0aCBwcm9wYWdhbmRhLCBBREhEIGlzIG5vdCBhIHBoeXNpb2xvZ2ljYWwgcmVhbGl0eTsgcmF0aGVyLCBpdCBpcyBub3RoaW5nIG1vcmUgdGhhbiBhbiB1bnNjaWVudGlmaWMsIG5vbi1vYmplY3RpdmUgY29uc3RydWN0LiA8L3A+CjxwPmlmIHlvdXIgc29uJiM4MjE3O3MgcHJvYmxlbXMgd2VyZSBleGFjZXJiYXRlZCBieSBhbiBpbmV4cGVyaWVuY2VkIHRlYWNoZXIsIHlvdSBkZWZpbml0ZWx5IGRvIG5vdCB3YW50IGhpbSB3aXRoIGhlciBhZ2FpbiBuZXh0IHllYXIuIDwvcD4KPHA+WW91IG5lZWQgbm90IGJlIGNvbmNlcm5lZCB0aGF0IGl0IG1pZ2h0IHRocmVhdGVuIHlvdXIgc29uJiM4MjE3O3Mgc2VsZi1jb25jZXB0LiBZb3UgbWVyZWx5IHdhbnQgdG8gdGVsbCB5b3VyIHNvbiB0aGF0IHlvdSYjODIxNzt2ZSBkZWNpZGVkIHRvIGxldCBoaW0gcmVwZWF0LiBSZWFzb24/ICYjODIyMDtXZSB0aGluayBpdCYjODIxNztzIGJlc3QuJiM4MjIxOyBUaGUgc2ltcGxlciB0aGUgZXhwbGFuYXRpb24sIHRoZSBiZXR0ZXIuPC9wPgo8cD5WaXNpdCBKb2huIFJvc2Vtb25kJiM4MjE3O3Mgd2Vic2l0ZSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmpvaG5yb3NlbW9uZC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmpvaG5yb3NlbW9uZC5jb208L2E+OyBlbWFpbCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cXVlc3Rpb25zQHJvc2Vtb25kLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPnF1ZXN0aW9uc0Byb3NlbW9uZC5jb208L2E+PC9wPgo=