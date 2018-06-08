Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Life in Brief: Mackinac tops travel list; menopause symptoms linger; Hints from Heloise on returns
Published: June 8, 2018 - 1:43 PM
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Rubber Bowl’s 1940 dedication was joyful, proud event: ‘You have been built for permanency’ Updated June 8th, 2018 3:03 PM
Pop reviews: Pusha-T, Lauren Weisberger, Chvrches Updated June 8th, 2018 1:44 PM
What’s for dinner? Teriyaki Pork Tenderloin stays moist Updated June 8th, 2018 1:43 PM
John Rosemond: Disciplining children with ASD Updated June 8th, 2018 1:43 PM

THE LATEST

Fentanyl, cocaine, heroin and other illicit drugs often masquerade as prescription medicine on the streets Updated June 8th, 2018 3:23 PM
Akron man sentenced to life in prison for killing Good Samaritan during convenience store robbery Updated June 8th, 2018 3:13 PM
Browns notebook: Hue Jackson says Baker Mayfield is striking balance between leading and not stepping on Tyrod Taylor’s toes Today June 8th, 2018 3:16 PM
Driver killed in Ohio head-on collision ID’d as girl, 13 Updated June 8th, 2018 1:41 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal