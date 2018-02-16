lifebrfs18

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPlJlZHdvb2QgQ29hc3QgICAgTm8uIDEgZGVzdGluYXRpb248L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkxvbmVseSBQbGFuZXQsIHRoZSB0cmF2ZWwgZ3VpZGVib29rIGNvbXBhbnksIHB1dCBDYWxpZm9ybmlhJiM4MjE3O3MgUmVkd29vZCBDb2FzdCBOby4gMSBvbiBpdHMgdG9wIDEwIGxpc3Qgb2YgVS5TLiBkZXN0aW5hdGlvbnMgZm9yIDIwMTguPC9wPgo8cD5Mb25lbHkgUGxhbmV0IHNhaWQgdGhlIHJlZ2lvbiwgd2hpY2ggaW5jbHVkZXMgUmVkd29vZCBOYXRpb25hbCBQYXJrLCBpcyBhIHBsYWNlIHRvICYjODIyMDtsb3NlIGFsbCB0cmFjayBvZiB0aW1lJiM4MjIxOyAmIzgyMTI7IGFsb25nIHdpdGggeW91ciBjZWxsIHNpZ25hbHMuIFRoaXMgeWVhciB0aGUgbmF0aW9uYWwgcGFyayBtYXJrcyA1MCB5ZWFycyBzaW5jZSBpdCB3YXMgZm91bmRlZC48L3A+CjxwPlNlY29uZCB3YXMgQm9pc2UsIElkYWhvLCB3aGljaCBMb25lbHkgUGxhbmV0IGRlc2NyaWJlZCBhcyBlcGl0b21pemluZyAmIzgyMjA7d2hhdCBjb29sIGxvb2tzIGxpa2UgYmVmb3JlIHRoZSByZXN0IG9mIHRoZSB3b3JsZCBoYXMgZmlndXJlZCBpdCBvdXQuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+RmlsbGluZyBvdXQgdGhlIHJlc3Qgb2YgdGhlIHRvcCAxMCBsaXN0IHdlcmUgQ2hhdHRhbm9vZ2EsIFRlbm4uOyBGbG9yaWRhJiM4MjE3O3MgU3BhY2UgQ29hc3QsIHdoaWNoIGluY2x1ZGVzIE5BU0EmIzgyMTc7cyBLZW5uZWR5IFNwYWNlIENlbnRlcjsgQ2luY2lubmF0aTsgTWFpbmUmIzgyMTc7cyBtaWRjb2FzdDsgUmljaG1vbmQsIFZhLjsgS2VudHVja3kgYm91cmJvbiBjb3VudHJ5OyBNaW5uZWFwb2xpcyBhbmQgc291dGhlYXN0ZXJuIFV0YWguPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5IaW50cyBmcm9tIEhlbG9pc2U8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkdpdmUgYmFjayB0cmVhdCAgICAgIGluIHRpbiBvciBjb250YWluZXI8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TWVyZWRpdGggUi4gaW4gWXVtYSwgQXJpei4gd3JpdGVzPC9zdHJvbmc+OiBXaGVuIHNvbWVvbmUgZ2l2ZXMgbWUgY29va2llcywgYSBjYWtlIG9yIGNhbmR5IGluIGEgdGluIG9yIHBsYXN0aWMgc3RvcmFnZSBjb250YWluZXIsIEkgbGlrZSB0byByZXR1cm4gdGhlIGNvbnRhaW5lciBGVUxMIG9mIGFub3RoZXIgeXVtbXkgdHJlYXQuIEkganVzdCB0aGluayBpdCYjODIxNztzIGdvb2QgbWFubmVycywgYW5kIGEgbmljZSBnZXN0dXJlIHRvd2FyZCB0aGUgb3JpZ2luYWwgZ2l2ZXIhIDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5BbmdlbGEgUy4gaW4gU2FsdCBMYWtlIENpdHkgd3JpdGVzPC9zdHJvbmc+OiBXaGVuIGEgamFyIHdvbiYjODIxNzt0IG9wZW4sIHRhcCB0aGUgc2lkZSBvZiB0aGUgbGlkIGZpcm1seSBidXQgY2FyZWZ1bGx5IG9uIHRoZSBjYXJwZXRlZCBmbG9vci4gVGhpcyB3aWxsIGJyZWFrIHRoZSB2YWN1dW0gc2VhbC4gPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiYjODIxMjsgS2luZyBGZWF0dXJlczwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Lbm93IHdoZW4gdG8gc2VlayBtZWRpY2FsIGNhcmUgZm9yIGZsdTwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+VGhlIDIwMTggaW5mbHVlbnphIHNlYXNvbiBpcyBzaGFwaW5nIHVwIHRvIGJlIGZhciB3b3JzZSB0aGFuIG1vc3QgeWVhcnMsIGFzIHRoZSBDZW50ZXJzIGZvciBEaXNlYXNlIENvbnRyb2wgYW5kIFByZXZlbnRpb24gKENEQykgZXN0aW1hdGVzIHRlbnMgb2YgdGhvdXNhbmRzIG9mIHBlb3BsZSB3aWxsIGRpZSBmcm9tIGluZmx1ZW56YSB0aGlzIHllYXIsIGluY2x1ZGluZyBkb3plbnMgb2YgY2hpbGRyZW4uIDwvcD4KPHA+S25vd2luZyB3aGVuIHRvIHNlZSBhIGhlYWx0aCBjYXJlIHByb3ZpZGVyIGFuZCB3aGVuIHRvIHN0YXkgaG9tZSBjYW4gYmUgdHJpY2t5LiBEci4gUHJpdGlzaCBUb3NoLCBhIE1heW8gQ2xpbmljIGluZmVjdGlvdXMgZGlzZWFzZXMgc3BlY2lhbGlzdCwgc2FpZCBiYWJpZXMgdW5kZXIgMTIgbW9udGhzLCBwZW9wbGUgb3ZlciBhZ2UgNjUsIHByZWduYW50IHdvbWVuLCBwZW9wbGUgd2l0aCBoZWFydCBhbmQgbHVuZyBkaXNlYXNlcywgYW5kIGltbXVub2NvbXByb21pc2VkIHBlb3BsZSBzaG91bGQgc2VlIGEgaGVhbHRoIGNhcmUgcHJvdmlkZXIgYXMgc29vbiBhcyB0aGV5IHNob3cgYW55IHN5bXB0b21zLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO01vc3QgeW91bmcsIGhlYWx0aHkgcGVvcGxlIHdobyBkZXZlbG9wIGluZmx1ZW56YSB3aWxsIGRvIGp1c3QgZmluZSBzdGF5aW5nIGF0IGhvbWUgZ2V0dGluZyBwbGVudHkgb2YgZmx1aWQsIHBsZW50eSBvZiByZXN0LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+CjxwPkJ1dCBldmVuIG90aGVyd2lzZSBoZWFsdGh5IHBlb3BsZSBjYW4gc3VmZmVyIGNvbXBsaWNhdGlvbnMgZnJvbSBpbmZsdWVuemEuPC9wPgo8cD5Ub3NoIHNhaWQgYSBmZXcgZGF5cyBhZnRlciB5b3Ugc3RhcnQgc2hvd2luZyBzeW1wdG9tcywgaWYgeW91ciBmZXZlciBkb2VzbiYjODIxNzt0IGdvIGRvd24sIHlvdSBoYXZlIHRyb3VibGUgdGhpbmtpbmcsIGNhbiYjODIxNzt0IGtlZXAgZmx1aWRzIGRvd24sIGFuZCB5b3UgZ2V0IGxpZ2h0aGVhZGVkIHdoZW4geW91IHN0YW5kIHVwLCBzZWVrIG1lZGljYWwgY2FyZS48L3A+CjxwPllvdXIgY2hhbmNlcyBvZiBjb21wbGljYXRpb25zIGFyZSBtdWNoIGxvd2VyIGlmIHlvdSBnZXQgYSBmbHUgc2hvdC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyBNYXlvIENsaW5pYyBOZXdzIE5ldHdvcms8L3N0cm9uZz48L3A+Cg==