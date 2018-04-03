Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
How Akron reacted to Martin Luther King Jr. assassination in 1968
Published: April 3, 2018 - 11:24 PM
Full Screen Linked Image
Beacon Journal/Ohio.com
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

How Akron reacted to Martin Luther King Jr. assassination in 1968 April 3rd, 2018 11:24 PM
Corrections and clarifications: April 4 April 3rd, 2018 11:15 PM
Regional news briefs, April 4: Worker stabbed at assisted living facility April 3rd, 2018 11:15 PM
Cavaliers 112, Raptors 106: Jose Calderon gets his night as Cavs survive late scare April 3rd, 2018 9:57 PM

THE LATEST

Barbershop battle: LeBron James, Nick Saban not backing down over digital shows April 3rd, 2018 11:33 PM
How Akron reacted to Martin Luther King Jr. assassination in 1968 April 3rd, 2018 11:24 PM
Things to Do, April 4: National Walking Day, Pat Benatar and Neil Giraldo, ‘Chicago’ April 3rd, 2018 11:15 PM
Cavaliers 112, Raptors 106: Jose Calderon gets his night as Cavs survive late scare April 3rd, 2018 9:57 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal